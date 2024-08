Visto turistico per l’Egitto: cosa serve per richiederlo e quanto costa

Cosa serve per ottenere il visto turistico per l'Egitto e quanto costa: le informazioni utili per accedere al Paese e quanto ci si può restare

Stai pianificando di visitare l’Egitto? Probabilmente ti starai informando su quanto è necessario per accedere al Paese. Per poter fare una vacanza qui, visitare il Cairo o goderti una bella crociera sul Nilo devi sapere che il visto turistico per l’Egitto è obbligatorio. Ma quanto costa? Come ottenerlo e quanto dura? Ti svelo tutte le informazioni utili che possono servirti.

Come ottenere il visto turistico per l’Egitto

Non preoccuparti, se desideri ottenere un visto turistico per l’Egitto il processo da affrontare è tutto sommato semplice, ma è importante seguire tutte le procedure per evitare inconvenienti. Di seguito ti svelo i metodi principali per richiedere il visto per l’Egitto e goderti finalmente una vacanza al Cairo, alla scoperta delle piramidi oppure una bella crociera sul Nilo.

Richiesta di visto elettronico (e-visa). Tra le modalità più convenienti a tua disposizione c’è quello di domanda digitale. Potrai infatti richiederlo on line attraverso il sito ufficiale del governo egiziano, creando un account con le proprie generalità e informazioni personali. Compila il modulo di richiesta inserendo il numero del passaporto, la durata del soggiorno e le motivazioni del viaggio. Poi effettua il pagamento della tassa e aspetta conferma. Generalmente viene approvata in circa 7 giorni lavorativi;

Costi e durata del visto turistico per l’Egitto

I costi del visto turistico per l’Egitto possono variare a seconda della nazionalità e del tipo di visto scelto:

Visto elettronico (e-visa): 25 dollari per l’ingresso singolo, circa 60 dollari per l’ingresso multiplo;

25 dollari per l’ingresso singolo, circa 60 dollari per l’ingresso multiplo; Visto presso l’Ambasciata : tra i 20 e 30 dollari a seconda della nazionalità per l’ingresso singolo, tra i 50 e i 70 USD per l’ingresso multiplo;

: tra i 20 e 30 dollari a seconda della nazionalità per l’ingresso singolo, tra i 50 e i 70 USD per l’ingresso multiplo; Visto all’arrivo: 25 dollari per l’ingresso singolo, il visto per ingressi multipli all’arrivo non è previsto.

Quanto dura il visto turistico per l’Egitto

Il visto turistico per l’Egitto ha generalmente una durata standard ma ci sono alcune variazioni a seconda del tipo di visto richiesto. Quello classico ti consente di restare nel Paese per un massimo di 30 giorni, mentre quello multiplo offre più ingressi in entro un periodo di 90 giorni sempre con un soggiorno massimo di 30 giorni.

Estensione del visto turistico per l’Egitto

Se desideri soggiornare in Egitto oltre la durata iniziale del visto puoi farlo ma dovrai richiederne un’estensione presso il Dipartimento di Immigrazione del Ministero dell’Interno in Egitto, con il passaporto e la copia del visto attuale, compilerete il modulo e pagherete una tassa, le estensioni sono valide per un massimo di 90 giorni, ma la decisione finale è a discrezione delle autorità competenti.