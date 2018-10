Dove andare in Italia nel weekend del 6 e 7 ottobre

editato in: da

Tornare in ufficio non è mai semplice e ormai hanno dovuto ritrovare la propria scrivania, o in generale il posto di lavoro, anche coloro che tendenzialmente vanno in vacanza a settembre. A peggiorare l’umore poi c’è il meteo, tra nuvoloni minacciosi e forti venti. Il clima è però alquanto variabile, scatenando il grido alle mezze stagioni ormai inesistenti, e così è possibile intravedere un po’ di sole tra la pioggia.

Ad aiutarci è il colonnello Mario Giuliacci, che offre i suoi consigli, in qualità di esperto, sui possibili spostamenti del fine settimana in Italia.

Previsioni meteo, weekend a Bologna

La prima località citata dal colonnello Giuliacci è Bologna. Una meta storica, come tante in Italia, che garantisce una totale immersione nel suo patrimonio culturale, a ogni angolo. Bologna è inoltre una città particolarmente viva e giovanile, ideale dunque anche per le famiglie con figli, che non avranno modo di annoiarsi.

Il tempo è bello nella giornata di venerdì 5 ottobre, anche se peggiorerà nella mattinata e nel pomeriggio di sabato, con rovesci e temporali. Si potrebbe dunque decidere di dedicare il 6 ottobre alla visita di musei, assicurandosi d’avere un tetto sopra la testa. Bel tempo invece nella giornata di domenica 7 ottobre, garantendo un fine weekend coi fiocchi, da trascorrere all’insegna delle passeggiate cittadine. Temperatura massime intorno ai 23-24° nella giornata di venerdì, per poi scendere a 20-22° tra sabato e domenica.

Previsioni meteo, weekend a Verona

La seconda tappa consigliata è Verona, affascinante perla nostrana, che attira turisti da tutto il mondo anche per il celebre balcone di Giulietta. Anche in questo caso bel tempo venerdì 5 ottobre, con qualche rovescio nella giornata di sabato 6 ottobre. Le precipitazioni si limiteranno però al pomeriggio e saranno di breve durata. Bel tempo infine domenica 7 ottobre, con temperature massime di 22-24° nella giornata di venerdì, per poi scendere a 20-22° tra sabato e domenica.

Previsioni meteo, weekend a Perugia

L’ultima meta è Perugia, dall’innegabile fascino architettonico. Dalle mura a difesa del centro storico alla Fontana Maggiore in marmo. Un sogno anche per i golosi, data la presenza dello stabilimento della Perugina. Anche in questo caso bel tempo nella giornata di venerdì 5 ottobre, con rovesci al sabato, ma di breve durata. Il bel tempo tornerà domenica 7 ottobre, con un sole splendente e temperature massime di 24-25° al venerdì, per poi calare a 22-23° negli ultimi due giorni del weekend.

