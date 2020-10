Lago di Calamone, la bellezza ad ogni stagione

editato in: da

È un gioiello inserito in un contesto naturalistico di grande pregio e vi attende per un rigenerante weekend fuori porta in attesa delle sospirate vacanze: stiamo parlando del Lago di Calamone, nell’Appennino Tosco-Emiliano, nel comune di Ventasso (Reggio Emilia) in località Ramiseto.

Oasi di quiete e stupendo in ogni stagione, il lago si presenta abbracciato da fitti e verdeggianti boschi di faggi e vegliato dal Monte Ventasso.

In inverno è la meta ideale per gli amanti dello sci alpino e dello sci di fondo diventando un’imperdibile stazione sciistica con quattro skilift e cinque piste di varia difficoltà che si snodano nell’incantevole bellezza dei boschi ammantati di neve.

In più, troverete un’area dedicata allo snowpark con una pista attrezzata per divertirsi con salti a differenti livelli.

In estate il lago di Calamone è invece il luogo perfetto per scappare dalla calura delle città e trovare refrigerio all’ombra degli alberi, fare un picnic, leggere un libro e distendersi sull’erba fresca senza più pensieri.

Addirittura, vi servirà una giacchetta perché al lago ci sono circa dieci gradi in meno rispetto alla città, una vera goduria durante le giornate più roventi!

In autunno e in primavera, poi, raggiungete questo bellissimo specchio di acqua blu per riscoprire il contatto con la natura, respirare aria buona e cimentarvi lungo uno dei tanti percorsi per trekking.

Ad esempio, con un’ora di camminata potrete raggiungere la cima del Monte Ventasso da cui si gode di una vista spettacolare sull’intera vallata.

Non mancano opportunità per chi ama le escursioni nel cuore dei boschi, le vacanze attive, e lo sport come equitazione, mini-golf, tiro con l’arco e mountain bike.

Il lago di Calamone è un’oasi rinfrescante che saprà davvero incontrare i gusti di tutti, dai più sportivi a coloro che amano trascorrere piacevoli momenti nel verde lontani dalla frenesia cittadina e dalla routine di tutti i giorni.

In più, se il lago è facilmente raggiungibile per chi abita nelle vicinanze e nelle città di Modena, Reggio Emilia e Parma, nessun problema per chi arriva da più lontano e vuole godere di tanta meraviglia: è, infatti, disponibile la locanda del Calamone aperta tutto l’anno oppure il servizio di camping.