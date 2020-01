La Polonia che non ti aspetti

editato in: da

Natura, fascino e sapori solo solo alcuni degli aspetti positivi della Polonia del Nord, un luogo che spesso sottovalutato, offre scenari senza paragoni, storia ed impareggiabili paesaggi.

Nei nostri anni di viaggi in giro per il mondo abbiamo imparato tante cose, conosciuto numerosi luoghi e immortalato nella mente posti tanto belli che difficilmente si potrebbero esprimere a parole. Una delle lezioni che ci portiamo dentro, infatti, riguarda proprio i luoghi da cui non ti aspetti nulla, che visiti con la genuina curiosità di chi sa che la prossima scoperta sarà un’altra occasione per imparare, dal mondo, dalla vita, dagli altri.

È proprio quello che accadde nel momento in cui mettemmo piede in Polonia, dapprima nella parte nord del Paese in quanto provenivamo (guidando la nostra piccola auto) dalle eleganti Repubbliche Baltiche.

La Polonia del nord ci accolse come solo la natura saprebbe fare: distese immense che non avremmo immaginato, la foresta vergine più antica d’Europa, una travolgente musica popolare, animali rari, una cucina che cambia da regione a regione e il calore di un popolo non abituato al turismo tradizionale.

Ad ogni chilometro sfatavamo stantii luoghi comuni; i paesini che incontravamo erano curati e puliti, con autostrade, ponti scenografici e sistemi di illuminazione intelligente che ci spiazzavano e stupivano allo stesso tempo. Era come essersi catapultati nella visione futuristica di ciò che ci si aspetta dal mondo.

Lo sviluppo del Paese era evidente in ogni cosa che si potesse osservare, ad eccezione del rispetto per la natura e per il suo corso, che ha portato a conservare intatta una delle foreste più belle e antiche del nostro continente, e con essa tutto l’ecosistema che la circonda e la vive.

Niente è scontato quando esplori la Polonia. Laghi, enormi foreste, fiumi, chiese e piatti tipici, diventano tutti parte di un quadro che racconta qualcosa di molto antico e allo stesso tempo attuale: il mondo cresce e si evolve, ma non dimentica mai il suo passato, proprio come tutti noi.

Ciò che più colpisce, di un Paese che diverte, sorprende, delizia e silenziosamente regala pace, è la sua capacità di rimanerti contemporaneamente sulla pelle, nel palato e nel cuore.

Buon viaggio da Francesco&Veronica