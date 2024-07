Cosa vedere a Mosca, luoghi e attrazioni per scoprire la storia della Russia

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Mosca? Tra le moderne metropoli da visitare almeno una volta nella vita. Se c’è un luogo al mondo che va fiero del proprio passato e che è orgoglioso del proprio Paese, è la Russia: Mosca è un tripudio di arte, storia, cultura, architettura. Molti erroneamente la giudicano “fredda”, ma in realtà non è così: si rimane affascinati di fronte alla Piazza Rossa, o dinanzi alla fortezza, ovvero il Cremlino. Ti sveliamo cosa vedere e cosa fare a Mosca, la Capitale della Russia.

Cremlino

Il tuo itinerario di Mosca non può che iniziare qui: il Cremlino non è solo un simbolo della città, bensì la zona più antica. Non è nemmeno facile pianificare una visita qui perché sono previsti molti biglietti di ingresso: è un complesso museale che si trova esattamente tra la collina Borovickij e il fiume Moscova. Passa dalla Porta della Trinità, fermati a vedere la Piazza delle Cattedrali, le chiese o il Campanile. Siamo in un luogo emblematico, dove c’è tanto da vedere: il Cremlino è Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco dal 1990. L’architettura è enormemente affascinante, considerando che non mancano influenze tra arte bizantina e arte rinascimentale italiana.

Piazza Rossa

C’è un luogo che viene definito come il cuore e l’anima di Mosca e della Russia stessa, e non può che essere la Piazza Rossa. Una piccola curiosità sul nome: “rossa” non si riferisce al colore, bensì alla parola russa krasnaya, che significa rosso, sì, ma anche bello. Questo è un simbolo della storia del Paese, dove si sono tenuti molti degli eventi che hanno contribuito a delineare l’identità della Russia. La zona è delimitata da ben quattro strutture imponenti (da visitare), come la Cattedrale di San Basilio o il Museo Storico Statale. Da non perdere, in ogni caso, la Cattedrale di Kazan‘ o il Mausoleo di Lenin. Nota di colore: i grandi magazzini Gum, i cui interni sono davvero eleganti e fastosi. Tip finale: sedersi nel caffè con vista sulla Piazza Rossa per vivere un autentico spaccato di Mosca.

Campanile di Ivan Il Grande

Siamo di nuovo al Cremlino, luogo emblematico di Mosca: nella Piazza delle Cattedrali, a dominare è proprio il complesso in pietra bianca, ovvero il Campanile di Ivan Il Grande, che si compone del Campanile dell’Assunzione, dell’Annesso del Filarete e della Torre Campanaria Ivan il Grande. Molti lo conoscono anche con il nome di Campanile di Ivan il Terribile, e questo edificio è stato completato solamente nel 1600. Ben 81 i metri di altezza.

Museo Pushkin (Puškin) delle Belle Arti

Andare a Mosca e non visitare un museo? Impossibile. In particolare il Museo Pushkin (Puškin) delle Belle Arti, tra i più importanti sul territorio. La collezione al suo interno? Vastissima, e include reperti che vanno dall’antichità fino ai tempi moderni. Le sue origini sono affascinanti, poiché si devono a Ivan Vladimirovich Tsvetáiev, un professore che sognava un luogo di educazione. Inaugurato per la prima volta nel 1912, si è affermato come una delle attrazioni più importanti della Capitale della Russia: il numero di opere al suo interno è spropositato (circa 300.000), e l’aspetto più affascinante è quello di immergersi nel passato, nella storia, tra l’Antico Egitto e i capolavori di Rembrandt, Botticelli, Monet, Picasso. Imperdibile.

Cattedrale di San Basilio

Più di 500 sono gli anni di storia della Cattedrale di San Basilio, realizzata su forte volere di Ivan il Terribile. Svetta verso l’alto, e l’architettura è unica nel suo genere, tanto da essere tra le cattedrali più riconoscibili al mondo. Questo è un simbolo di Mosca e della sua tenacia: nonostante gli incendi, nonostante il piano di demolizione di Stalin, la Cattedrale di San Basilio è rimasta in piedi, giunta fino ai nostri giorni. Un tesoro inestimabile che è anche Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, e alla sera diventa un luogo magico da scoprire assolutamente. Consigliamo di visitare anche l’interno, altrettanto affascinante: è stato realizzato come una sorta di labirinto tra le cappelle.

Galleria Tret’jakov

Abbiamo parlato del Museo Pushkin, ma è il momento di concentrarci sulla Galleria Tret’jakov, e per un motivo ben preciso: se vuoi approfondire l’arte e la storia della Russia, allora è qui che devi assolutamente venire. Il numero di opere è inferiore rispetto al Museo, ma non per questo meno imponente, dal momento in cui parliamo di 190.000 opere. Oltre al percorso espositivo, è un luogo di ritrovo molto importante, un centro culturale e artistico dove sovente vengono organizzati eventi e workshop, anche per bambini. Tra le opere da vedere, consigliamo il quadro di Ivan il Terribile e suo figlio Ivan, Arcobaleno e Il mattino dell’esecuzione degli Streltsy.

Bunker 42

Lo abbiamo detto: un itinerario di visita a Mosca dà l’opportunità di approfondire davvero la storia del Paese. E il Bunker 42, il “bunker segreto della Guerra Fredda”, noto anche come Museo della Guerra Fredda, si trova esattamente a 65 metri sotto terra nel quartiere Tagansky. Un rifugio segreto che è oggi possibile visitare con una guida specializzata. Lo raggiungi facilmente dalla fermata della metropolitana Taganskaja. Sono 18 i piani di scale da scendere, ma c’è un ascensore: tuttavia, potresti dover scendere a piedi, quindi tienilo a mente. Una rete di tunnel da scoprire.

Teatro Bolshoi

Tra i luoghi e le attrazioni da vedere a Mosca, sarebbe un errore non prefissarsi una visita al Teatro Bolshoi. Sono previste delle visite guidate da prenotare, e il costo del biglietto è di circa 1300 rubli con visita guidata, ma i prezzi salgono per gli spettacoli. Il suggerimento è di pianificare qui un’autentica serata moscovita, tenendo presente che questa è uno dei luoghi simbolo del balletto classico nel mondo. Controlla la programmazione del Teatro Bolshoi prima di partire e scegli lo spettacolo che è più nelle tue corde.

Parco Gorky

Ci sono tante cose da non perdere (così come da scoprire nei dintorni di Mosca), e sicuramente il “Central Park di Mosca” rientra tra queste. Siamo al Parco Gorky, amatissimo dai russi tanto quanto dai turisti, non solo per la posizione centrale, ma anche per la vicinanza con il fiume Moscova. Suddiviso in quattro parti, ovvero Muzeon, Parterre, Giardino Neskuchny e Vorobyovy Gory, fai una passeggiata qui, o noleggia una bicicletta, per vivere l’atmosfera green di Mosca.