Cosa vedere a Madrid: luoghi e attrazioni da non perdere

Madrid è la città che non dorme mai in Europa, pronta a stupirti con musei, locali, quartieri e attrazioni mozzafiato nel centro cittadino: cosa vedere

Madrid nunca duerme. Madrid non dorme mai, ed è proprio questo il suo fascino. No, scusate: uno dei tanti, perché luoghi, attrazioni e quartieri, oltre che un gran numero di locali dove vivere la fiesta intensamente, non mancano di certo. Prenotare una vacanza a Madrid è l’occasione giusta per concederti di scoprire una delle città più belle in Europa, dove vengono conservati capolavori artistici di valore inestimabile. E dove dormire è un peccato, considerando la movida e la vita notturna. Scopriamo cosa vedere e cosa fare a Madrid, nella Capitale della Spagna.

Palazzo Reale

Camminando per Madrid, c’è un edificio che lascia senza parole: è decisamente il Palazzo Reale, dove lusso, arte e storia si incontrano per dare vita a un segno tangibile della città madrilena. I Monarchi spagnoli hanno vissuto qui per anni, in un fasto senza fine, dove ornamenti e decorazioni avevano il preciso scopo di trasmettere l’opulenza della Famiglia Reale. La Sala del Trono è dove si è fatta la storia, come si suol dire, dove è presente l’affresco La grandezza e la potenza della monarchia spagnola del Tiepolo. Ma, per viaggiare con l’immaginazione e la fantasia, è la Sala delle Colonne il luogo designato alle fiabe, scenario di balli e ricevimenti che oggi possiamo solo sognare. Conosciuto con il nome di Palazzo d’Oriente (si affaccia sulla Piazza omonima), non è più la residenza della Famiglia Reale (lo è il Palazzo della Zarzuela), ma qui si tengono eventi ufficiali e cerimonie.

Museo Thyssen-Bornemisza

Questo museo raccoglie la collezione privata dei Thyssen Bornemisza, il magnate tedesco-ungherese. Parliamo di una delle attrazioni più importanti a Madrid per quanto concerne l’arte, dal momento in cui sono presenti circa 800 opere, disposte su due dei tre piani del palazzo che ospita il museo. Ti consigliamo di ritagliarti un pomeriggio qui, perché non è facile selezionare le opere da vedere, considerando che ci sono alcuni degli artisti più importanti, come Gauguin, Picasso, Hopper. Spettacolare la tela del Canaletto Piazza San Marco Verso la Basilica, ma consigliamo di segnare le opere più importanti.

Museo Reina Sofia

Il Museo Reina Sofia di Madrid ti dà il benvenuto con una delle collezioni più ricche di arte moderna e contemporanea in città. E ciò significa avere l’opportunità di ammirare dal vivo capolavori di Picasso, Kandinsky, Dalì. Fondato dai Reali di Spagna, va a comporre il cosiddetto Triangolo d’Oro dell’Arte di Madrid insieme al Museo Thyssen-Bornemisza e al Museo del Prado. Madrid è una città ricca d’arte, lo abbiamo detto, e raggiungere il suo centro non è difficile. Questo museo si estende su quattro piani, il cui terzo è dedicato alle esposizioni temporanee. Per il resto, ci sono tre collezioni: una dedicata a L’irruzione del XX secolo: utopie e conflitti, la seconda a La Guerra è terminata? Arte in un mondo diviso e, infine, Dalla rivolta alla postmodernità.

Cattedrale Almudena

Sai dove ti trovi? Nella prima Cattedrale consacrata al di fuori della città di Roma. Esattamente. Ed è stato Papa Giovanni Paolo II a benedirla. La costruzione è iniziata nel lontano 4 aprile 1883: a poggiare la prima pietra è stato Alfonso XII. L’architetto? Francisco de Cubas, che è stato in realtà anche promotore del progetto stesso. La Cattedrale Almudena è un magnifico esempio di architettura: è diversa da qualsiasi altra potrai mai vedere nella tua vita. E c’è anche un museo, dove scoprire gli oggetti che raccontano la sua storia. Non solo: prendendo il biglietto combinato con il museo, puoi salire sulla cupola. Un’esperienza di certo affascinante.

Parco del Retiro

Il centro di Madrid è immenso, il che significa che non è facile vedere tutto se hai a disposizione pochi giorni di vacanza nella Capitale della Spagna. Ma c’è un’attrazione in particolare che ci sentiamo caldamente di consigliarti, ed è il Parque del Buen Retiro, che dista un po’ dal centro, giusto il modo per lasciarsi alle spalle i clacson e la folla. Qui siamo in una vera e propria oasi, che accoglie tanti monumenti, in realtà. Camminando per il parco, hai l’opportunità per osservare tante attrazioni, come il Palazzo di Cristallo. In primavera e in estate, il parco è aperto fino a mezzanotte, ma da ottobre a marzo fino alle 22.

Puerta del Sol

Il centro di ogni città ha una storia affascinante da raccontare e Puerta del Sol non è da meno. Perché si chiama così? Per il sole che decorava l’ingresso alla città durante il Quattrocento. Molti degli edifici sono andati perduti, ma conserva ancora il suo fascino antico ed è l’essenza della Capitale della Spagna. E, diciamocelo, negli anni è diventata un’attrazione immancabile per tutti gli amanti dello smartphone o fotocamera alla mano per la presenza del Chilometro Zero, l’Origen de las carretteras radiales.

Plaza Mayor

Dopo Puerta del Sol, non puoi non visitare Plaza Mayor completando il tuo itinerario di cose da vedere e da fare a Madrid. Un luogo lungo 129 metri e largo 94 metri, circondato da caseggiati e… 237 balconi. Questa meta è anche una delle preferite dai turisti per un motivo: oggi Plaza Mayor a Madrid ospita l’ufficio del turismo, quindi possiamo definirla una tappa comoda e quasi obbligata per certi versi, soprattutto se si visita la città per la prima volta. Questa piazza di eventi ne ha visti e vissuti: fino al 1580, è qui che si è tenuto il mercato cittadino, le feste popolari, le corride, ed è sopravvissuta persino a tre incendi. Simbolo di una Spagna che mai si arrende.

Vita notturna tra quartieri e locali

A Madrid non corri il rischio di annoiarti o di non avere “niente da fare alla sera”. La vita notturna è incredibile sotto molti aspetti, tanto che le è valsa l’appellativo di Capitale della Movida. La movida qui è presa molto seriamente: puoi passare da un bar o locale all’altro con estrema facilità, magari segnandoti le zone migliori dove divertirti fino a notte fonda. Quali? Indubbiamente Chueca, dove le notti sono lunghe e il divertimento infinito, o ancora Malasaña dove il ritmo si fa rock, indie, metal e punk. Per chi ama i teatri e le sale cinematografiche, allora è la Broadway in salsa madrilena da segnare assolutamente sul taccuino di viaggio: Gran Via è la destinazione.