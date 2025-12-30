Ogni mese ha un luogo che lo rappresenta: clima ideale, feste irripetibili e paesaggi al massimo splendore, ecco dove andare e quando

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Visitare Sayulita nel mese di novembre

Viaggiare seguendo il calendario è un modo intelligente di scoprire il mondo nel suo momento migliore. Ogni mese offre una destinazione che dà il massimo proprio in quel periodo: feste tradizionali, clima ideale, paesaggi al culmine della bellezza o eventi irripetibili.

In questa guida vi accompagniamo in un viaggio lungo dodici tappe, pensato per farvi partire quando vale davvero la pena farlo. Meno folle, più atmosfera, esperienze autentiche e ricordi memorabili: basta scegliere il mese giusto e lasciarsi ispirare.

Gennaio: Chūbu, Giappone

Gennaio in Giappone? Assolutamente sì. Visitando Chūbu si può scoprire una realtà autentica e strettamente legata alla neve. Templi, castelli e villaggi tradizionali si tingono di bianco e sembrano usciti da un libro di fiabe. Non il solito Giappone affollato dai turisti, ma l’opportunità di esplorare l’eleganza di Kanazawa, oppure Shirakawa-go dove fermarsi per gustare un onsen fumante mentre l’inverno regala tutta la sua magia.

Febbraio: Nanchino, Cina

Nanchino nel febbraio 2026 è una chicca da scoprire in occasione del Capodanno Cinese e dell’anno del Cavallo di Fuoco. La città si accende tra lanterne che danzano sull’acqua, strade addobbate e templi colmi di energia. La sera ci si perde nei mercati dove si cena a base di street food per poi restare incantati davanti a spettacoli folkloristici che raccontano una storia millenaria.

Marzo: Dublino, Irlanda

Non c’è periodo migliore per visitare l’Irlanda se non in onore di San Patrizio. A marzo Dublino si accende ed esplode di festeggiamenti, parate e attività. Musica dal vivo, esperienze travolgenti e un’esperienza unica raccontano la capitale irlandese. Si seguono le sfilate nel cuore storico, ci si rifugia nei pub tra concerti spontanei e pinte di stout, oppure si esplorano castelli e musei approfittando delle giornate che si allungano. È anche un ottimo periodo per organizzare un viaggio in Irlanda on the road partendo proprio dalla capitale per poi esplorare i luoghi più celebri dell’isola smeraldo.

Aprile: Luzon, Filippine

Ad aprile Luzon dà il meglio di sé, regalando uno spettacolo che lascia senza fiato: le risaie terrazzate degli Ifugao brillano di un verde intenso e sembrano onde scolpite nella montagna. Il clima è secco, perfetto per camminare tra sentieri panoramici, villaggi autentici e mercati di montagna. Da Batad a Sagada, ogni passo è un tuffo in tradizioni antiche e paesaggi iconici. In questo mese regala meraviglia per la bellezza più pura, i panorami da cartolina e il clima favorevole prima delle piogge.

Maggio: Thimphu, Bhutan

Chi sogna di visitare il Bhutan a maggio dovrebbe programmare un viaggio a Thimphu. La località mixa spiritualità e natura e questo mese è strettamente collegato alle celebrazioni del Vesak che rendono l’atmosfera più intensa e raccolta. Il clima è perfetto per poter esplorare monasteri, mercati e godersi i panorami himalayani. Statue sacre, la possibilità di camminare tra dzong monumentali e assaporare la cucina locale sono motivi più che validi per partire.

Maggio dà modo di avvicinarsi profondamente alla filosofia bhutanese della felicità; nonostante si tratti di un periodo festivo non è affollato e dunque perfetto per chi vuole riflettere e rilassarsi.

Giugno: Gangneung, Corea del Sud

Giugno porta con sé tradizione e mare a Gangneung. È il mese del celebre Dano Festival, una festa antica che mescola rituali sciamanici, danze e cerimonie propiziatorie. Potete alternare giornate di spiaggia lungo la costa a visite culturali nei quartieri storici e nei siti dell’epoca Joseon. Giugno è perfetto perché l’estate non è ancora afosa e la città vibra di energia culturale. Partecipare al festival vi permette di scoprire una Corea profonda e autentica, lontana dai circuiti più turistici.

iStock

Luglio: Mackinac Island, USA

Se avete il sogno americano, visitare Mackinac Island a luglio è un’esperienza indimenticabile. In occasione delle celebrazioni dell’Indipendence Day la località si trasforma facendo un salto indietro nel tempo. Bandite le auto e solo carrozze e bici riportano al passato. Si può assistere a parate storiche, partecipare a picnic sul lago e ovviamente non mancano i fuochi artificiali nelle ore serali. Il clima è top e permette di godersi l’isola, esplorando tutto ciò che c’è di storico tra forti e architetture vittoriane. È il momento migliore per scoprire la storia e il patriottismo degli USA in una delle location più vive.

iStock

Agosto: Ecuador

Agosto è sicuramente uno dei mesi migliori per visitare l’Ecuador che durante la stagione secca diventa la soluzione ideale per praticare trekking sugli altipiani o organizzare escursioni indimenticabili nella natura. Dalle città coloniali ai mercati indigeni, senza dimenticare la suggestiva salita verso i vulcani. Ma non solo fatica, ci si può anche rigenerare nelle celebri terme.

Settembre: Serengeti Settentrionale, Tanzania

Settembre è il mese clou per un safari nel Serengeti Settentrionale. È il periodo della Grande Migrazione, quando milioni di animali attraversano fiumi e pianure in uno spettacolo naturale mozzafiato. Potete assistere a scene potentissime e avvistare predatori in azione. Il clima è secco e ideale per i safari. Scegliere settembre significa vivere uno degli eventi naturali più straordinari del pianeta, in un contesto ancora autentico e selvaggio.

Ottobre: Valle del Douro, Portogallo

Ottobre è il momento perfetto per innamorarsi di Porto e della Valle del Douro. Le vigne si vestono di sfumature dorate, l’aria è dolce e le crociere sul fiume scorrono tra panorami da cartolina. Tra cantine storiche, calici di vino e passeggiate nei quartieri più autentici, ogni istante ha il sapore della scoperta.

iStock

Novembre: Sayulita, Messico

Novembre ha un fascino speciale in Messico e per questo consigliamo di visitare Sayulita durante il Día de los Muertos. La località si veste e incanta con altari colorati, musica e tramonti sull’oceano facendo trapelare l’anima artistica e rilassata. Nulla a che vedere con Halloween o le celebrazioni a cui siamo abituati in Italia, qui si mixa la tradizione con surf, arte e una cucina locale che conquista anche i palati più esigenti. Il clima? Perfetto. E l’esperienza culturale è intensa.

Dicembre: Svezia Artica

Dicembre, in Svezia Artica, è pura magia che prende forma. La neve ricopre il territorio e non c’è modo migliore per immergersi nelle atmosfere natalizie. Hotel di ghiaccio e strutture dal design unico incantano, ma sono esperienze come la corsa sulla neve con gli husky a rivelare l’anima e la cultura del luogo. Dicembre è sicuramente un mese freddo, ma forse il più spettacolare dell’anno, perché coincide anche con l’opportunità di vedere l’aurora boreale.