Viaggi consapevoli e sostenibili: perché la Germania è il Paese ideale

Sorprendente, bellissima e attenta all’ambiente: è la Germania, dove, grazie alle numerose proposte in linea con la sostenibilità ambientale sia per spostarsi da un capo all’altro del Paese, sia per alloggiare, si possono organizzare vacanze sostenibili e vivere esperienze turistiche green.

Autobus, treni e mobilità sharing, in Germania è facilissimo muoversi rispettando l’ambiente

Uno dei temi fondamentali per vivere un viaggio in maniera sostenibile è certamente la mobilità. E la Germania, in questo, ha raggiunto dei traguardi davvero invidiabili. Per esempio, potreste scegliere di fare un viaggio itinerante in treno. Basti pensare che la Germania vanta una rete ferroviaria di ben 33.400 chilometri, il più grande sistema ferroviario d’Europa, e i convogli a lunga percorrenza della Deutsche Bahn funzionano al 100% con energia proveniente da fonti rinnovabili.

Oppure, perché non sfruttare la mobilità sharing per passare da un capolavoro all’altro di questo Paese? Del resto, in molte città tedesche è possibile noleggiare veicoli elettrici o ibridi. A disposizione dei viaggiatori ci sono diversi modelli che includono roadster, berline per famiglie e piccole auto scattanti; ma anche pacchetti forfettari con tanto di mobilità elettrica compresa per rendere il soggiorno il ​​più conveniente ed ecologico possibile.

Inoltre, molte località mettono a disposizione le carte per i turisti che consentono ai visitatori di utilizzare i mezzi pubblici locali gratuitamente o a condizioni molto vantaggiose, e anche di noleggiare un’auto elettrica.

Ma in Germania è facilissimo muoversi rispettando l’ambiente anche in autobus. Città e regioni sono infatti collegate tramite circa 400 linee che compiono approssimativamente 6.000 viaggi a settimana. In questa maniera, gli spostamenti diventano economici e le emissioni di CO2 per passeggero sono inferiori a quelle che ci sarebbero viaggiando con la propria auto.

Insomma, muoversi in Germania proteggendo l’ambiente è davvero alla portata di tutti.

Vacanze in Germania in strutture eco-friendly: come fare

La Germania non offre solo mezzi di trasporto rispettosi dell’ambiente. Qui, è possibile anche soggiornare in strutture eco-friendly, un pacchetto completo, quindi, per vacanze consapevoli.

E farlo è davvero semplice. Ci sono, infatti, più di 3.000 strutture ricettive e ristoranti certificati, sparsi su tutto il territorio nazionale, che hanno fatto della sostenibilità il loro principio guida, per esempio usando prodotti freschi locali o utilizzando fonti di energia rinnovabile, così gli ospiti e l’ambiente circostante ne beneficiano in egual misura.

Dagli alberghi nelle città e nelle località di villeggiatura, agli appartamenti per le vacanze, alle case di campagna, sono tantissimi gli alloggi che fanno il massimo a favore della sostenibilità, ad esempio impegnandosi per migliorare l’efficienza energetica e ridurre il consumo di acqua.

Esperienze sostenibili (e indimenticabili) da fare in Germania

Le esperienze da fare in Germania rispettando l’ambiente non mancano di certo. Infatti, qui sono presenti oltre 20mila fattorie biologiche, più di 250 percorsi ciclabili, 16 parchi nazionali, 18 riserve della biosfera e oltre 100 parchi naturali.

Per chi ama trascorrere le vacanze a diretto contatto con la natura, non c’è quindi che l’imbarazzo della scelta.

La Germania, che è il cuore dell’Europa, vanta un’anima verde da scoprire a passo lento ma con tutto l’entusiasmo possibile.

