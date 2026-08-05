Un'avventura tra dune e paesaggi selvaggi per raccontare un'amicizia fuori dal comune: scopriamo i luoghi che hanno fatto da sfondo al film di Éric Barbier

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Getty Images/iStock Le location di "Teo e Zodì, un cammello per amico" - In foto Ouarzazate

Un’amicizia che attraversa il deserto, paesaggi mozzafiato e un raro dromedario bianco da salvare a ogni costo. Va in onda il 5 agosto 2026, in prima serata su Rai 1, Teo e Zodì, un cammello per amico, il film di Éric Barbier che conquista grandi e piccoli. Scopriamo dove sono state girate le scene più emozionanti.

Di cosa parla

Teo, un giovane nomade, trova abbandonato nel deserto un cucciolo di dromedario e decide di adottarlo finendo per affezionarsi molto all’animale e a farne un vero compagno di vita. Una volta diventato grande Zodì, questo il nome scelto per il cammello, si rivela un ottimo corridore tanto che Teo decide di farlo partecipare a un’importante gara che si tiene ogni anno ad Abu Dhabi.

Un bracconiere geloso, però, rapisce Zodì: quella di Teo diventerà, così, una corsa contro il tempo per ritrovare l’amico animale. Non sarà solo: in suo aiuto accorre una giovane veterinaria che ha preso a cuore la vicenda.

Ufficio stampa RAI

Dov’è stato girato il film

Il film, che ha musiche firmate da Mika alla prova per la prima volta con una colonna sonora per il cinema, è stato girato nel Sahara occidentale, tra distese desertiche che sembrano non finire mai, antiche kasbah, accampamenti tribali e importanti centri del commercio locale.

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Ouarzazate

Tra le location di Teo e Zodì, un cammello per amico c’è in particolare Ouarzazate: una città che da sempre sfrutta la propria posizione strategica tra Marrakech e il deserto e dove almeno dagli Anni Cinquanta vengono girati film con produzioni internazionali e budget a diversi zeri. Inconfondibili sono sullo schermo le ampie distese di terra rossa che, di tanto in tanto, lasciano il passo al verde delle oasi palmeraie.

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La kasba di Taourirt, una delle più grandi e meglio conservate della zona, riconosciuta per il suo interesse storico-artistico anche dall’UNESCO è tra le cose da vedere a Ouarzazate, insieme al ksar (un tipico villaggio fortificato costruito con paglia e fango) di Aït Ben Haddou e all’oasi di Fint.

Le facility cinematografiche, come gli studios dove è stato girato anche Teo e Zodì, un cammello per amico, sono diventate tra le attrazioni più apprezzate dai turisti a Ouarzazate.

Dakhla

Altre scene del film, quelle in cui Teo contratta con bracconieri e venditori di cammelli, sono state girate a Dakhla. Questa lingua di sabbia e acqua è da sempre molto amata da chi pratica surf, kitesurf, windsurf e altri sport acquatici.

Non mancano però attrattive naturalistiche come la grane Duna Bianca, raggiungibile attraversando il deserto a piedi o in 4×4 e dalla cui cima si gode di un panorama unico: qui sono state girate anche alcune scene del colossal di Nolan Odissea. Di fronte alla costa e, se la marea è bassa raggiungibile anche a piedi, l’Isola del Drago è chiamata così per la sua forma evocativa.

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Poco fuori da Dakhla tra le perle da non perdersi c’è la sorgente termale di Asma: l’acqua che sgorga a 38° è un vero elisir di benessere offerto dal deserto. Il centro cittadino, uno dei più grandi dell’omonima regione, come ricorda anche il film di Éric Barbier, è da sempre al centro di importanti scambi commerciali di prodotti tipici, come le spezie e non solo.

Abu Dhabi

Tra i luoghi dov’è stato girato il film c’è anche Abu Dhabi per alcune scene della gara di cammelli finale: in particolare, vediamo sullo sfondo l’Ippodromo di Al Wathba (Al Wathba Camel Race Track) e le zone desertiche della regione di Al Dhafra.