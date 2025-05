Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

In Salento si trovano autentiche meraviglie tanto paesaggistiche quanto storiche. Una di queste? Torre Uluzzo, una costruzione che sorge sulla baia e ha molto da raccontare. Chi lo raggiunge non lo fa per caso, serve un bel sentiero per arrivarci ma da qui il panorama merita.

Visitare la torre Uluzzo

Per arrivare a torre Uluzzo serve attraversare un sentiero che conduce fino al parco naturale regionale di Porto Selvaggio, qui tra le spiagge meno conosciute della Puglia si trova anche la baia di torre Uluzzo che prende questo nome proprio dall’omonima costruzione.

Conosciuta anche come “Crustano” si trova nel comune di Nardò ed è stata costruita nel XVI secolo, ovviamente, con scopi difensivi. A volerne l’edificazione è stato Alfonzo de Salazar che voleva così controllare chi arrivasse dal mare.

Si trova sulla sommità di uno sperone roccioso ed è stata ultimata nel 1575. La sua struttura non è particolarmente complicata: ha un tronco piramidale ma ad oggi è arrivata a noi solo in parte. Una percentuale è infatti crollata: non è più presente la copertura ed è possibile osservare porzioni delle pareti che la componevano. Secondo quanto riportato dai documenti storici è rimasta in uso fino al 1695, e già nel XVIII secolo risultava gravemente compromessa.

Il luogo, ricco di storia, serviva per vegliare sul tratto di costa tra Torre dell’Alto e Torre Inserraglio. Oggi è un luogo turistico in cui molti fanno camminate ed escursioni per poi arrivare alla baia e alla spiaggia dove godersi una nuotata. I più coraggiosi e temerari si tuffano ma è qualcosa di assolutamente sconsigliato.

Uno dei momenti migliori per visitarla è in primavera quando il paesaggio attorno passa dal verde al bianco grazie alla fioritura dell’asfodelo, un fiore che è riccamente presente in questa zona.

Seppur ad oggi si tratti solo di un rudere attorniato da una ricca vegetazione in passato aveva un ruolo rilevante ma non è tutto. Tra tantissime cave, oltre 23 grotte e splendide escursioni c’è davvero molto da fare. Dopo aver visitato la torre c’è chi raggiunge grotta del Cavallo, quella di Uluzzo stessa, quella di Serra Circora o quella del Fico.

Dove si trova e come arrivare a Torre Uluzzo

Torre Uluzzo è un luogo imperdibile in Salento. Si trova lungo la costa ionica ed è appartenente al territorio comunale di Nardò, in provincia di Lecce. La costruzione, oggi un rudere, fa parte del parco naturale regionale di Porto Selvaggio ed è uno dei luoghi più suggestivi del sud Italia. Da qui ci si gode tramonti imperdibili. La torre domina il promontorio a strapiombo sul mare regalando scorci da cartolina.

Per raggiungere torre Uluzzo una delle opzioni migliori è utilizzare l’auto fino a Nardò e quindi proseguire per il parco, scegliendo poi di avvicinarsi alla baia attraverso uno dei sentieri percorribili. Si tratta di un percorso a tratti impegnativo e scosceso all’interno della macchia mediterranea. È obbligatorio affrontarlo con scarpe adeguate e rispetto della natura. Avere con sé acqua e tutto ciò che serve per un’escursione è fondamentale. In estate, meglio evitare le ore più calde.