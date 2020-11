Le location dove è stato ambientato “Il postino”

editato in: da

È stata l’ultima interpretazione di Massimo Troisi e uno dei capolavori della cinematografia italiana. “Il postino”, uscito nel 1994, resta ancora uno dei film più visti di tutti i tempi. Merito del suo talento, ma anche delle location in cui è stato ambientato.

La costa di questo fazzoletto di terra affacciato sul Golfo di Napoli è caratterizzata da anfratti, grotte e calette, alcune delle quali raggiungibili solo via mare.

Tra le più belle c’è sicuramente la Spiaggia del Postino, chiamata così perché, proprio qui, fu girata una delle scene più importanti del film in cui Mario (Massimo Troisi) e Beatrice (Mariagrazia Cucinotta) s’incontrano e s’innamorano per la prima volta.

È rimasta un’immagine indelebile per le scene dell’ultimo film di Troisi, girato in buona parte proprio sulla spiaggia di Pollara, sull’isola di Salina. È la più alta dell’arcipelago delle Eolie e si distingue per i due perfetti coni vulcanici che raggiungono 962 metri. Qui la natura è incontaminata e il mare limpido offre ben 15 siti adatti anche alle immersioni.

Tutte le scene in cui Mario pedala per i monti che costeggiano un mare color cobalto sono state girate qui. Inoltre, nel porto di Santa Marina di Salina, un tratto della banchina è stato chiamato “Passeggiata Massimo Troisi” e vi è conservata la bicicletta usata per il film.

Tra le location più belle e riconoscibili del film c’è Procida, nel Golfo di Napoli. Un’isola così bella che non ha comunque bisogno del turismo cinematografico per essere visitata. Tutti coloro che hanno visto “Il postino”, però, ricordano alcune delle battute e i dialoghi indimenticabili del film.

Tra questi, una piazza della Marina Corricella nella quale furono girate alcune scene che nel nel 2009 è stata intitolata all’attore napoletano. L’isola è stata il set cinematografico di numerosi film, tra cui anche “Il talento di Mr Ripley” del 1999 con dei giovanissimi Matt Demon, Jude Law e Gwyneth Paltrow.