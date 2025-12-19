Un viaggio tra i castelli, palazzi e paesaggi mozzafiato dove Stanley Kubrick ha girato il suo capolavoro storico che non invecchia

Giornalista, cinefila e anima vagabonda. Ama scrivere di cinema e viaggi, le sue due più grandi passioni da sempre. Toglietele tutto ma non i road movie, i dolci e il mare.

iStock/Ufficio stampa Le location di Barry Lyndon

Ha compiuto 50 anni il 18 dicembre 2025 Barry Lyndon, il dramma storico di Stanley Kubrick che racconta le imprese e la caduta di un furfante irlandese del XVIII secolo. Oltre alla narrazione e all’iconico utilizzo della “Sarabanda” di Handel come motivo ricorrente, ciò che davvero rende il film significativo è la sua straordinaria bellezza visiva che si deve a tre elementi fondamentali.

Il primo riguarda la luce dell’epoca: Kubrick scelse di girare molte scene utilizzando esclusivamente la luce delle candele, un esperimento senza precedenti su scala così ampia, che conferisce alle immagini un’atmosfera intima e autentica. Il secondo elemento è legato agli esterni, ripresi quasi interamente con la luce naturale. Infine, un ruolo importante è giocato dall’ispirazione pittorica. Numerosi set e composizioni si ispirano ai dipinti di William Hogarth, uno degli artisti più celebri del XVIII secolo.

Dove è stato girato

Girato interamente in location reali tra Gran Bretagna, Irlanda e Germania, il film ha richiesto uno spostamento continuo di cast e troupe di circa 170 persone per otto mesi e mezzo. Solo nel Regno Unito e in Irlanda sono state utilizzate 17 residenze e castelli per trasmettere l’opulenza della classe in cui Barry si ritrova coinvolto. Questo testimonia l’assoluto impegno di Kubrick per la qualità, che mirava a rendere l’epoca con la massima autenticità.

Per comprendere meglio il processo produttivo di Barry Lyndon, vale la pena esplorare cinque delle sue location iconiche, che offrono uno sguardo affascinante sulla società europea del XVIII secolo. Questi sono solo alcuni dei meravigliosi luoghi che meritano di essere visitati.

Glenpatrick, Contea di Waterford, Irlanda

All’inizio della storia assistiamo alla parata dei Redcoats dell’esercito britannico davanti alla comunità locale di Barry. Sebbene la coreografia della scena sia spettacolare, ciò che rimane impresso è soprattutto la maestosità della natura che fa da sfondo ai soldati. Circondata da dolci colline, questa scena potrebbe tranquillamente sembrare uscita dalla fantasia di Tolkien per la Contea della Terra di Mezzo.

La vetta imponente visibile dietro i soldati è il Knockanaffrin, parte della catena montuosa dei Comeragh. Un ambiente affascinante ma aspro, molto amato dagli escursionisti di tutto il mondo, che vanta meraviglie naturali come l’anfiteatro glaciale di Coumshingaun e altri paesaggi mozzafiato.

iStock

Schloss Ludwigsburg, Stoccarda, Germania

Conosciuto come la “Versailles della Svevia”, lo Schloss Ludwigsburg o Palazzo di Ludwigsburg è un vero e proprio capolavoro di bellezza opulenta. Progettato in momenti diversi da Philipp Joseph Jenisch, dal maestro barocco Johann Friedrich Nette e dal pioniere del Rococò Donato Giuseppe Frisoni, il palazzo è una fusione straordinaria di stili e influenze artistiche. Non sorprende quindi che sia considerato uno dei gioielli storici più affascinanti della Germania occidentale: ogni angolo del complesso offre dettagli unici e sorprendenti.

A soli sette miglia a nord di Stoccarda, Ludwigsburg vanta facciate decorate, giardini barocchi in fiore e persino un museo della moda. Il cortile esterno è stato utilizzato da Stanley Kubrick per girare la casa di Balibari in Barry Lyndon. Qui si svolge una scena cruciale del film, quando Barry, scoperto, crolla e ammette il suo inganno, diventando così il servitore e complice del Chevalier, un momento chiave per lo sviluppo della trama.

iStock

Castello di Dunrobin, Scozia

Considerato da molti il “gioiello delle Highlands scozzesi”, il Castello di Dunrobin incanta per il suo fascino quasi fiabesco. Si tratta della più settentrionale delle grandi residenze scozzesi e la più grande delle Northern Highlands, con un totale di 189 stanze. È anche una delle abitazioni più antiche della Gran Bretagna ad essere abitate ininterrottamente, con origini che risalgono ai primi anni del 1300.

Il castello, costruito per ricordare la celebre silhouette di uno château francese con le sue guglie coniche, mostra anche un’eleganza neoclassica influenzata da Sir Charles Barry, lo stesso architetto delle Houses of Parliament di Londra. Per gli appassionati di cinema, Dunrobin è noto come l’elegante spa in “Belgio” di Barry Lyndon, dove Barry incontra per la prima volta la contessa di Lyndon e il suo giovane figlio, Lord Bullingdon. Situato sulla costa orientale delle Northern Highlands, il castello domina l’incredibile Moray Firth ed è a pochi chilometri a nord dei villaggi di Golspie e Dornoch.

iStock

Giardini di Stourhead, Wiltshire, Inghilterra

Con le sue dolci colline, le acque cristalline e l’architettura classica immersa in una varietà di piante, i giardini di Stourhead, nel Wiltshire, furono aperti per la prima volta negli anni ‘40 del XVIII secolo e descritti come una “vera opera d’arte vivente”. Per chi li visita per la prima volta, i caratteristici sentieri tortuosi conducono in un viaggio pieno di sorprese: templi e ponti decorati emergono lungo il percorso, come se fossero tratti da un dipinto.

La loro bellezza è così mitologica che sembra quasi di poter vedere apparire la dama del lago in qualsiasi momento. Essendo un capolavoro di architettura classica, Stourhead fonde stili diversi: romano, gotico, greco e cinese. I giardini sono tra i più unici della Gran Bretagna. Opulenti e meravigliosi, rappresentano una giornata perfetta per chi vuole immergersi nel tipico fascino britannico, quello che romanzi come Orgoglio e Pregiudizio hanno contribuito a rendere celebre. Affascinato dal Wiltshire, il regista utilizzò non uno, ma quattro luoghi del county per le riprese del film. Tra questi, Stourhead è senza dubbio il più scenografico.

iStock

Guildhall, Lavenham, Inghilterra

Edificio in stile Tudor, il Guildhall di Lavenham, nel Suffolk, è stato scelto da Kubrick come locanda verso la fine del film. Compare nella scena in cui Barry subisce l’amputazione della gamba ferita dopo il nervoso duello con il suo acerrimo nemico, il Lord Bullingdon adulto.

Un tempo villaggio dedito alla produzione di lana, Lavenham si trova immerso nelle suggestive e curate campagne del Suffolk. Con oltre 300 edifici considerati di interesse storico, il villaggio dà la sensazione di fare un vero e proprio salto indietro nel tempo. Descritta come un “centro di boutique indipendenti e gallerie d’arte, ristoranti fantastici, hotel di charme e case vacanza di lusso”, con “numerosi caffè e pub”, Lavenham offre infinite possibilità di esplorazione. Curiosamente, non è la prima volta che il villaggio appare sul grande schermo. Lavenham è stato utilizzato nel cult del 1968 Witchfinder General, nella vivida interpretazione di Pasolini dei Racconti di Canterbury e come “Godric’s Hollow” in Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1.