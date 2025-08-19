iStock Spiaggia di Zaraće in Croazia

La spiaggia di Zaraće, situata sull’isola di Hvar in Croazia, è una meta ideale per chi cerca tranquillità, acque cristalline e paesaggi incontaminati. Questo angolo appartato dell’Adriatico offre un’esperienza autentica lontano dalle affollate località turistiche.

Le sue due baie principali, Velo Zaraće e Malo Zaraće, garantiscono una varietà di scenari per ogni tipo di visitatore. L’atmosfera selvaggia e i colori accesi del mare la rendono una destinazione perfetta anche per chi desidera scattare fotografie indimenticabili.

Dove si trova la spiaggia di Zaraće e come arrivare

Zaraće è un piccolo villaggio situato sulla costa meridionale dell’isola di Hvar, a circa 6 km dalla città principale. La spiaggia, divisa in due baie profonde, è abbracciata da scogliere rocciose che creano un’atmosfera intima e panorami mozzafiato. Velo Zaraće è orientata a est, mentre Malo Zaraće si affaccia a ovest.

Per raggiungere Zaraće, si percorre la strada che collega la città di Hvar al villaggio. La strada è stretta e tortuosa, quindi è consigliabile guidare con cautela, soprattutto nei mesi estivi quando il traffico aumenta. Una volta arrivati, è possibile parcheggiare nei pressi della spiaggia e proseguire a piedi per un breve tratto fino alla riva.

In alternativa, chi preferisce può arrivare in barca dal porto di Hvar, approfittando delle acque calme della baia e godendo di una prospettiva unica del litorale roccioso.

Caratteristiche della spiaggia

La spiaggia di Zaraće, perfetta per chi ama le attività all’aperto, è caratterizzata da ghiaia, ciottoli e acque cristalline, ideali per nuotare, fare snorkeling e scoprire la ricca fauna marina dei fondali.

La baia più grande è frequentata soprattutto da famiglie e gruppi di amici, mentre la piccola baia – Malo Zaraće – garantisce un’atmosfera tranquilla, lontano dai rumori della città. Le imponenti scogliere circostanti e la vegetazione mediterranea completano il quadro naturale, regalando un’esperienza immersiva nella natura.

I tramonti qui sono particolarmente spettacolari, con il sole che si riflette sulle acque turchesi, creando giochi di luce ideali per fotografie suggestive. Non ci sono stabilimenti balneari e la spiaggia è libera e selvaggia.

La bellezza incontaminata e la tranquillità compensano ampiamente la mancanza di servizi, rendendo la visita un’esperienza autentica.

Consigli per una giornata in spiaggia

Se si arriva in auto, l’accesso alla spiaggia richiede un pochino di attenzione. La strada è stretta e tortuosa e il parcheggio vicino alla spiaggia è limitato. Da lì si cammina per pochi minuti fino alla riva. È fondamentale, soprattutto durante l’alta stagione, arrivare in spiaggia al mattino presto ed essere preparati con tutto il necessario per trascorrere la giornata in autonomia.

Per chi ama l’avventura, il trekking lungo i sentieri costieri offre viste panoramiche sulle baie e sulla vegetazione circostante, rendendo l’esperienza ancora più completa e immersiva.

La spiaggia di Zaraće rappresenta una destinazione ideale per chi cerca un’esperienza autentica e tranquilla sull’isola di Hvar. Tra acque cristalline, scogliere suggestive e baie appartate, offre una fuga perfetta dal turismo di massa e un contatto diretto con la natura mediterranea.

I colori del mare, i tramonti spettacolari e la possibilità di esplorare la vita sottomarina e i sentieri nascosti rendono questa spiaggia un luogo unico, capace di incantare ogni visitatore e trasformare una semplice giornata al mare in un’esperienza indimenticabile.