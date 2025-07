Pronti ad una vacanza speciale? Quest'estate, fate rotta in Sicilia: è la meta ideale per un viaggio sorprendente (e low cost), dove tuffarsi nel mare, in cultura e tradizioni

iStock Sguardo sul mare blu nella Riserva Naturale dello Zingaro

Tra voli low cost, voglia di mare e un pizzico di riscoperta locale, sempre più italiani stanno scegliendo l’Italia per le vacanze, negli ultimi anni: e cosa c’è di meglio della Sicilia per coniugare mare cristallino, città piene di storia e cucina da sogno, senza spendere una fortuna?

C’è però una Sicilia diversa da quella delle cartoline più famose. Più autentica, meno affollata, dove il tempo rallenta e la bellezza è ancora genuina. Una Sicilia che ha il sapore della granita alle mandorle, del cous cous di pesce e delle risate al tramonto. E tutto comincia da Trapani, la città tra due mari.

Trapani, la città tra il Tirreno e il Mediterraneo

Adagiata sul lembo più occidentale della Sicilia, la città di Trapani è una destinazione perfetta per chi cerca una vacanza rilassante ma piena di spunti culturali e naturalistici.

La città, affacciata sia sul mar Tirreno che sul Mediterraneo, gode di una posizione privilegiata e di un’atmosfera che mescola influenze arabe, normanne e spagnole. I vicoli del centro storico raccontano secoli di storie, le saline riflettono il cielo come specchi e le isole Egadi sembrano chiamare da lontano. Il tutto, con prezzi ancora contenuti rispetto ad altre località siciliane più note.

iStock

Inoltre, un punto di forza per scegliere Trapani è la facilità con cui si può raggiungere. Grazie ai voli low cost di compagnie come Ryanair, che continua ad ampliare le rotte verso la Sicilia, arrivare a Trapani (ma anche a Palermo) è sempre più semplice ed economico.

San Giuliano, la spiaggia perfetta per famiglie

A pochi minuti dal centro di Trapani si trova una delle spiagge più amate dai locali: San Giuliano.

Ampia, dorata, con fondale basso e acque trasparenti, è la scelta perfetta per chi viaggia con bambini piccoli. Qui, i più piccoli possono giocare in libertà, mentre i grandi si rilassano al sole o gustano una brioche col tuppo direttamente sotto l’ombrellone.

La presenza di stabilimenti attrezzati e spazi di spiaggia libera rende San Giuliano adatta a tutte le tasche e a ogni tipo di viaggiatore.

La Riserva dello Zingaro, paradiso selvaggio

Chi ha voglia di avventura e natura incontaminata non può perdersi la meravigliosa Riserva Naturale Orientata dello Zingaro, tra Scopello e San Vito Lo Capo.

Qui, niente strade asfaltate né lidi attrezzati: solo sentieri sterrati, macchia mediterranea e calette turchesi da raggiungere a piedi o in barca. Le acque sono perfette per lo snorkeling e ogni cala sembra un piccolo Eden. Ideale per escursionisti, amanti del silenzio e viaggiatori che cercano un’esperienza autentica e rigenerante, lontana dai classici itinerari turistici.

Punta Tramontana, il paradiso del surf

Per chi ama le emozioni forti e l’energia del vento, Punta Tramontana è un vero punto di riferimento.

Situata vicino a Marsala, regala giornate ventilate perfette per praticare surf, kitesurf e windsurf, il tutto incorniciato da un mare dai riflessi azzurro intenso.

Una meta poco battuta, spesso frequentata da locals e sportivi, dove si respira un’atmosfera libera e selvaggia, perfetta per chi cerca un angolo fuori dal tempo dove l’orizzonte è tutto da cavalcare.

Sicilia fuori stagione, tra saline, sci e cucina tipica

Trapani e la Sicilia, in genere, non sono solo una destinazione estiva: l’autunno e l’inverno svelano un volto ancora più affascinante e tranquillo… E low cost, certo!

iStock

Le saline di Nubia, con i loro mulini a vento, regalano paesaggi suggestivi anche in bassa stagione, mentre le cantine della zona propongono degustazioni di vini come il Marsala e il Grillo. Le temperature miti permettono di godersi le passeggiate sul lungomare, i mercati rionali e i musei cittadini con più calma. Il periodo ideale per chi cerca una Sicilia lenta, gustosa e intima, lontana dal turismo di massa.

Sembra un paradosso, ma in Sicilia si può anche sciare guardando il mare. Ebbene sì, in inverno basta salire sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa, per trovare piste innevate tra crateri fumanti e boschi secolari. Una gita sull’Etna in inverno è un’esperienza da ricordare, tra sport, natura estrema e paesaggi surreali, che uniscono la forza della montagna all’essenza del Mediterraneo.

Un’altra prova che la Sicilia è una meta completa tutto l’anno, capace di sorprendere in ogni stagione.