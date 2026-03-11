Rarotonga, l’isola senza semafori nel cuore del Pacifico: una terra nata dal fuoco e plasmata dal mito

Un piccolo (magnifico) mondo nel Pacifico meridionale, governato da ritmi antichi e montagne vulcaniche spettacolari: benvenuti a Rarotonga

Foto di Serena Proietti Colonna

Serena Proietti Colonna

Travel blogger

PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

Pubblicato:

iStock
Spiagge e mare turchese di Rarotonga

È minuscola, vulcanica e circondata da una laguna color giada. Si chiama Rarotonga ed è un’isola che emerge nel Pacifico meridionale, a più o meno metà strada tra la Nuova Zelanda e le lontane coste americane. Centro politico, culturale e umano delle Isole Cook, si gira in circa 45 minuti grazie a una strada costiera circolare che consente di completare l’intero perimetro. E quindi no, non ci sono semafori, grattacieli e nemmeno enormi catene internazionali di ristorazione, come se il tempo qui mantenesse un ritmo differente.

Rarotonga nacque da un antico sistema vulcanico che modellò un interno montuoso spettacolare, per questo si presenta con picchi frastagliati e una foresta tropicale densa di felci, banani e alberi del pane, quasi completamente lambiti da un mare limpidissimo protetto da una barriera corallina interrotta solo da pochi passaggi naturali.

La popolazione locale conserva ancora una forte identità culturale Maori (leggermente diversa però da quella della Nuova Zelanda), con musica a percussione, danze ritmate, artigianato tessile e celebrazioni comunitarie, mentre la tradizione religiosa cristiana convive con antichi racconti tribali. Un posto unico, in cui il tempo rallenta quasi fino a fermarsi per lasciare ai sensi la possibilità di captare anche dettagli minimi.

Isole Itinerari culturali Itinerari di 1 giorno Mare Viaggi Relax Vulcani