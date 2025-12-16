PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock La bellezza delle Isole Cook

Nel bel mezzo del Pacifico meridionale esiste un insieme di isole che ha costruito la propria identità partendo da un limite preciso. Parliamo delle paradisiache Isole Cook, dove si è deciso che il profilo del paesaggio doveva restare invariato nel tempo. Una missione quasi impossibile, direte voi, ma che in realtà sta dando i suoi frutti: le palme hanno ruolo di riferimento assoluto.

Da queste parti, infatti, la tradizione locale e le norme urbanistiche impediscono alle costruzioni di superare l’altezza delle chiome di cocco. Una scelta importante e curiosa, ma con conseguenze piacevoli ed evidenti. Grazie a essa, infatti, l’orizzonte rimane aperto, la luce scorre libera e il verde domina lo sguardo.

Anche oggi, quindi, l’arcipelago polinesiano appare privo di skyline artificiali, senza torri alberghiere o complessi verticali. Qui la bellezza nasce dalla continuità tra natura e insediamenti umani, da edifici bassi, tetti inclinati, materiali locali e spazi che respirano con il clima tropicale.

Alla scoperta delle Isole Cook

Le Cook formano un territorio di 15 isole emerse distribuite su una superficie marina eccezionale ed enorme. La terra, quindi, rappresenta una frazione minima rispetto all’oceano circostante, al punto che l’acqua salata è l’elemento centrale nella vita quotidiana di chi le vive.

La popolazione parla inglese e māori locale e conserva tradizioni polinesiane profonde che sono ancora oggi visibili e comprensibili a chi decide di visitarle. L’arcipelago, tra le altre cose, si divide in due gruppi distinti per geografia, accessibilità e stile di vita: isole meridionali e settentrionali.

Le Isole Cook meridionali

Il gruppo meridionale ospita le isole più note e accessibili dai viaggiatori che scelgono di esplorare queste terre remote, come Rarotonga che incarna il cuore amministrativo e culturale dell’arcipelago. Di origine vulcanica, presenta un anello costiero pianeggiante e un interno montuoso ricoperto da foresta tropicale. La capitale, Avarua, si sviluppa senza concentrazioni urbane, con edifici pubblici bassi, porti di dimensioni ridotte e una rete stradale essenziale. Bellissime sono le chiese in pietra calcarea che punteggiano il territorio e che raccontano l’arrivo dei missionari e l’incontro tra spiritualità europea e credenze locali.

Molto interessante è anche Aitutaki dove prende vita un’omonima laguna che è una delle più celebri del Pacifico. Circondata da isolotti sabbiosi chiamati motu, vanta un colore dell’acqua che varia tra turchese, smeraldo e azzurro pallido, mentre il fondale resta visibile a distanza.

iStock

Altre isole, come Atiu, Mauke, Mitiaro e Mangaia, mostrano un volto più agricolo e silenzioso. Grotte calcaree, piantagioni di frutta tropicale e villaggi tradizionali segnano il territorio, tanto che chi arriva percepisce subito che la vita segue ritmi legati alla terra, alla pesca costiera e alla comunità.

Le Isole Cook settentrionali

Le isole settentrionali appaiono ancora più isolate. Sono atolli bassi, spesso circolari e incredibilmente impreziositi da barriere coralline e lagune interne. Manihiki e Penrhyn sono famose per la coltivazione delle perle nere provenienti dalla Pinctada margaritifera (ostrica specifica del Pacifico), attività che richiede conoscenze marine tramandate da generazioni. Pukapuka manifesta una struttura sociale particolare, con insediamenti stagionali e una gestione condivisa delle risorse.

Poi ancora Rakahanga, Nassau, Palmerston e Suwarrow che mantengono popolazioni ridotte e un rapporto diretto con l’oceano. In queste isole la presenza umana resta discreta e le abitazioni tradizionali rispondono al clima tropicale e alla necessità di protezione dalle maree. Inoltre, la distanza geografica ha favorito la conservazione di dialetti, cerimonie e sistemi di tutela ambientale basati su divieti temporanei e rispetto collettivo.

Cosa fare e vedere alle Isole Cook

L’esperienza nelle Isole Cook ruota attorno al contatto diretto con l’ambiente. Le lagune permettono l’osservazione della fauna marina, snorkeling tra coralli e pesci tropicali visibili già dalla superficie. Le acque calme, dal canto loro, favoriscono canoa tradizionale, vela leggera e nuoto.

Tra le tappe più significative vi segnaliamo Muri Beach a Rarotonga, una mezzaluna di sabbia chiara protetta da quattro piccoli motu, e Aroa Beach e Titikaveka Beach che mettono a disposizione fondali ricchi di coralli e tramonti spettacolari. Non è di certo da meno Black Rock che conserva un forte valore simbolico nella tradizione māori: è una formazione rocciosa nera a picco sul mare che, stando alla tradizione, è il punto attraverso cui le anime dei defunti lasciano il mondo dei vivi per raggiungere l’aldilà. All’interno, il massiccio del Te Rua Manga (noto come The Needle) domina la foresta e regala viste ampie sull’oceano dopo una salita tra felci giganti e corsi d’acqua.

Ad Aitutaki il fulcro resta la celebre Laguna di Aitutaki, un bacino dalle sfumature turchesi punteggiato da motu come One Foot Island, riconoscibile per la sua forma e per il banco di sabbia modellato dalle maree. Qui l’acqua bassa permette lunghe esplorazioni tra stelle marine, razze e pesci tropicali. Decisamente rilevante è anche l’atollo disabitato di Suwarrow, ovvero uno degli ecosistemi più intatti dell’intero Pacifico.

Sul piano culturale meritano una visita il Punanga Nui Market di Avarua, cuore commerciale e sociale dell’isola, e il Te Vara Nui Village dedicato a miti, danze e musica tradizionale. Tra architettura e spiritualità emergono le chiese storiche di Ngatangii e Ziona Tapu, costruite in pietra corallina. Le esperienze gastronomiche trovano spazio al Muri Night Market, tra ika mata, rukau e dolci a base di cocco, mentre l’artigianato locale prende forma nelle tivaevae e nelle sculture lignee visibili nei villaggi e nei centri culturali.

Come arrivare

Come la maggior parte dei luoghi del mondo ancora (quasi) intatti, raggiungere l’arcipelago delle Cook richiede un viaggio lungo. Rarotonga funge da principale punto di ingresso attraverso collegamenti aerei internazionali, generalmente con scalo in Nuova Zelanda o negli Stati Uniti (ma non solo). Una volta atterrati, piccoli aerei a elica collegano le isole interne, mentre il trasporto terrestre rimane semplice e poco trafficato. Ci sono poi due porti principali che gestiscono merci e collegamenti marittimi essenziali.

La distanza dal resto del pianeta contribuisce alla conservazione del territorio anche se, inevitabilmente, costringe a pianificare il tutto con largo anticipo. Sì, ci vuole tempo per giungere da queste parti, ma per fortuna tutto diventa parte dell’esperienza in quanto si rivela una soglia che separa la quotidianità globale da un luogo che ha scelto consapevolmente la lentezza, la misura e il rispetto.