Un atollo quasi perfetto nel cuore del Pacifico, con una laguna immensa e segreti millenari custoditi gelosamente dalle palme: la serenità è assoluta

iStock Aitutaki, un vero paradiso

Se stata pensando che Aitutaki sia il classico atollo tropicale, siete sulla strada sbagliata. Questo magnifico territorio delle Isole Cook, infatti, si distingue già dall’alto grazie alla sua forma triangolare quasi geometrica, racchiusa da una barriera corallina che disegna un anello chiaro attorno a una laguna enorme (è ben 3 volte più estesa della terra emersa).

Inoltre Araura Enua (il nome ancestrale sussurrato dagli anziani), racchiude un’energia chiamata Mana che i viaggiatori distratti spesso scambiano per semplice relax. Siamo nel cuore dell’Oceano Pacifico e Aitutaki si distingue per una morfologia ibrida: possiede un’isola principale di origine vulcanica, colline fertili che si innalzano timidamente e una corona di 15 motu (isolotti sabbiosi) che galleggiano sul bordo del reef.

È uno di quei luoghi paradisiaci in cui, mentre il resto del mondo corre, il tempo sembra aver trovato un accordo segreto con le maree, rallentando fino a fermarsi del tutto.

Non solo spiagge: cosa vedere e fare ad Aitutaki

L’entroterra di Aitutaki pulsa di una vita rustica, fatta di giardini curati con una precisione maniacale e vestigia di un passato coloniale che si mescola alle tradizioni polinesiane. L’architettura locale riflette una resilienza unica, utilizzando materiali poveri elevati a simboli di status sociale e spirituale (vi basti pensare che qui, nel 2010, ci fu un ciclone che devastò abitazioni, scuola e ospedale. Nessuna vittima, per fortuna, ma molte cicatrici).

Maunga Pu

Il suo nome può anche strappare un sorriso, ma nei fatti Maunga Pu è il punto più alto dell’atollo con i suoi 124 metri. Una cima di origine vulcanica che domina la laguna con una vista circolare che spiega la geografia meglio di qualsiasi mappa.

Il sentiero sale tra arbusti e rocce e sulla punta c’è una torre per telecomunicazioni che segnala la vetta, mentre lo sguardo abbraccia motu disseminati lungo il reef.

Arutanga e il Cook Islands Christian Church

Il villaggio principale, Arutanga, ospita una delle chiese più antiche dell’arcipelago, realizzata a partire dal 1828. Chiamata Cook Islands Christian Church, è un edificio in pietra calcarea corallina costruito a mano, che tra le sue pareti chiare custodisce un’acustica sorprendente.

La domenica mattina i canti polifonici riempiono la navata con armonie che vibrano nello stomaco prima ancora che nell’orecchio. E l’interno, con panche in legno scuro e finestre alte, testimonia l’incontro tra fede europea e maestria locale.

Arutanga Wharf e il mercato del sabato

Il molo di Arutanga concentra la vita quotidiana. All’alba del sabato bancarelle di frutta, pane al cocco, pesce appena pescato e artigianato colorato animano l’area. I pescatori rientrano con carangidi e tonni, mentre i bambini giocano tra cassette di plastica.

Poco distante il club di pesca espone fotografie di catture memorabili, orgoglio locale legato al bonefish, specie che qui raggiunge dimensioni notevoli.

Marae Te Poaki O Rae

Sparsi sull’isola principale, quindi ad Aitutaki, ci sono una serie di siti cerimoniali polinesiani pre-europei. Sono delle piattaforme di pietre vulcaniche disposte in cerchi o rettangoli, usati per riti e riunioni tribali secoli fa.

Un esempio assolutamente notevole è Marae Te Poaki O Rae, esteso per circa 1,6 ettari. Blocchi di roccia vulcanica posizionati secondo schemi rituali raccontano un sistema sociale complesso, fondato su capi tribali e genealogie. Le guide narrano di divieti antichi e di luoghi proibiti per oltre due secoli.

Bunker e piste della Seconda guerra mondiale

Sull’estremità nord le piste costruite dagli Alleati tagliano la vegetazione con linee diritte. Resti di bunker in cemento armato emergono tra alberi e cespugli.

Sono strutture pensate per difesa e rifornimenti, che all’epoca trasformarono l’isola in avamposto strategico nel Pacifico. Oggi rappresentano memoria tangibile di un conflitto globale approdato anche su una terra remota.

Marine Research Centre

Vicino al campo da golf si trova il centro di ricerca marina. Vi sono vasche e nursery che ospitano tridacne giganti, molluschi dalle conchiglie massicce.

Il personale spiega programmi di conservazione, fondamentali per un ecosistema delicato che sostiene pesca e turismo. L’ingresso prevede una donazione libera, gesto semplice ma che aiuta a sostenere studi e tutela.

Le spiagge più belle di Aitutaki

Le spiagge di Aitutaki occupano una categoria estetica a parte. La laguna è certamente il cuore liquido dell’isola, anche perché costellata da 15 motu sabbiosi adagiati lungo il reef. Gran parte disabitati, danno vita a un paesaggio che alterna acque basse color giada a canali più profondi.

Il soprannome di “laguna più bella del mondo” circola da decenni e trova riscontro nella varietà di tonalità e nella limpidezza sorprendente. La sabbia, tra le altre cose, è una polvere finissima derivante dalla frantumazione millenaria del corallo e delle conchiglie, che mantiene una temperatura fresca anche nelle ore più calde della giornata.

Tapuaetai, detta One Foot Island : piccolo isolotto a sud-est, celebre per l’ufficio postale minuscolo che appone un timbro con impronta di piede sui passaporti. Palme inclinate e sabbia finissima incorniciano una lingua chiara che si allunga verso l’orizzonte.

: piccolo isolotto a sud-est, celebre per l’ufficio postale minuscolo che appone un timbro con impronta di piede sui passaporti. Palme inclinate e sabbia finissima incorniciano una lingua chiara che si allunga verso l’orizzonte. Maina, conosciuta come Honeymoon Island : lingua di sabbia chiara spesso associata a coppie in viaggio romantico. Le acque basse favoriscono attività a vela leggera e kitesurf durante gli alisei di sud-est tra maggio e settembre.

: lingua di sabbia chiara spesso associata a coppie in viaggio romantico. Le acque basse favoriscono attività a vela leggera e kitesurf durante gli alisei di sud-est tra maggio e settembre. Akaiami : conserva un vecchio pontile usato negli anni ’50 dalla compagnia aerea TEAL per l’attracco degli idrovolanti della rotta Coral.

: conserva un vecchio pontile usato negli anni ’50 dalla compagnia aerea TEAL per l’attracco degli idrovolanti della rotta Coral. O’otu Beach: si trova sul lato orientale dell’isola principale ed è il punto di partenza per molte escursioni in laguna. Sabbia chiara e fondale basso la rendono adatta a kayak e tavole da paddle.

iStock

Come arrivare

Aitutaki si raggiunge in aereo da Rarotonga, un’altra delle meravigliose Isole Cook, con voli regolari operati esclusivamente da Air Rarotonga. L’atterraggio regala una visione ampia della laguna, con motu sparsi come coriandoli su un tappeto turchese. L’aeroporto si trova vicino alla punta settentrionale del triangolo che disegna l’isola.

Il clima è tropicale, quindi la stagione più secca va da maggio a ottobre, periodo in cui soffiano alisei costanti e le temperature restano miti. Tra novembre e aprile aumentano umidità e precipitazioni, con possibilità di cicloni, fenomeni che negli ultimi anni hanno lasciato segni evidenti. Il mare mantiene una temperatura piacevole tutto l’anno, fattore che rende praticabili attività nautiche in qualsiasi mese, salvo condizioni meteo avverse.