Raggiungere lo spazio in mongolfiera: ecco quando e quanto costerà

Un sogno che diventerà realtà e che porterà i viaggiatori a 25 chilometri dalla Terra, per godere di una vista unica e indimenticabile

Il viaggio che ti fa raggiungere lo spazio in mongolofiera

Ci sono viaggi che sembrano dover per forza restare tra i sogni più belli, magari perché impossibili da fare. Quelli nello spazio sono sempre apparsi proprio così: come qualcosa di irrangiungibile. E invece le cose stanno per cambiare, ora infatti stanno diventando sempre più tangibili e possibili.

Quel sogno di volare verso i confini del cielo, presto diventerà realtà grazie all’idea di un’azienda che permetterà di raggiungere lo spazio in mongolfiera. Esatto, non con una navicella spaziale, ma con un mezzo alternativo, molto affascinante ed estramente all’avangiardia.

Da quando sarà possibile e quanto costerà questa esperienza unica nel suo genere?

Lo spazio in mongolfiera: cosa c’è da sapere

Guardare il cielo e immaginarsi di esplorarlo è un richiamo da sempre vivo nel cuore delle persone. E per trasformare in realtà quello che, magari, è sempre stato solo un desiderio, ora è arrivata l’idea molto innovativa di un’azienda francese che – a partire dal 2024 – offrirà la possibilità di partire in mongolfiera per raggiungere i confini dello spazio.

Un viaggio che, sul sito ufficiale di Zephalto, l’azienda francese che ha portato avanti il progetto, viene descritto come un’avventura rivoluzionaria e in armonia con la natura a bordo di Céleste, una capsula pressurizzata sollevata da un pallone stratosferico, i cui interni suddivisi in tre grandi cabine sono stati progettati dall’architetto Joseph Dirand.

Qualche numero in merito a questo viaggio davvero speciale ed esclusivo. Basti pensare che sono solo sei i posti a sedere previsti, mentre la finestra dalla quale ammirare lo spettacolo è ampia 7 metri quadrati. Il mezzo su cui si verrà portati fino ai confini con lo spazio ha una dimensione di 20 metri quadrati e ammontano, invece, a 26.6 i chilogrammi di Co2 emessi: i più bassi per un volo spaziale.

Il volo avrà una durata di sei ore e, come viene spiegato sul sito – è il viaggio la destinazione. Infatti, in questo caso non vi è un luogo specifico da raggiungere, ma un’esperienza da vivere pienamente e facendo tesoro di tutta la meraviglia che saprà offrire.

Sempre sul sito viene spiegato che la salita dura circa un’ora e mezza con una velocità di quattro metri al secondo, raggiunta la stratosfera (a una distanza di 25 chilometri dalla Terra) lì si resterà per circa tre ore. Il ritorno avrà la stessa durata dell’andata, tempo durante il quale si potrà continuare a godere di un panorama unico e indimenticabile.

Quando partire e quanto costa

A quanto pare, i viaggi prenderanno il via sul finire del 2024 e, secondo quanto riportato da un articolo pubblicato su Condé Nast Traveler, dovrebbero avere un costo di circa 120mila euro a persona. Interessante il fatto che l’azienda abbia lavorato per trasformare un sogno di molti in realtà, impegnandosi però a mantenere basso l’impatto ambientale.

Basti pensare che le emissioni di Co2 menzionate precedentemente sono le medesime della produzione di un paio di jeans. Attenzione all’ambiente, ma anche all’esperienza. Sempre su Condé Nast Traveler, infatti, viene spiegato che i viaggi saranno personalizzabili e di lusso, con la possibilità di scegliere menu e bevande specifiche.

E intanto l’obiettivo del fondatore di Zephalto si appresta a trasformarsi in realtà: “Viaggiare verso le stelle, senza inquinare, in armonia con gli elementi”.