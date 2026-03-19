Una tempesta geomagnetica è in arrivo sulla Terra tra il 19 e il 21 marzo 2026 – con picco intorno al 20 marzo – attirando l’attenzione non solo degli esperti, ma anche degli appassionati di fenomeni naturali. L’evento, classificato di intensità moderata (G2 o G3), potrebbe essere generato dalla combinazione di una espulsione di massa coronale, o CME, partita da una macchia solare e diretta verso il campo magnetico terrestre, e un flusso di vento solare ad alta velocità che proviene da un buco coronale.

Oltre ai possibili effetti tecnici su satelliti e comunicazioni – monitorati dai previsori dello Space Weather Prediction Center della NOAA, agenzia americana – ciò che affascina di più è la possibilità di assistere a uno spettacolo raro: l’aurora boreale visibile anche a latitudini insolite, inclusa parte dell’Europa e, in condizioni favorevoli, persino l’Italia. Eventi simili si sono già verificati nei mesi scorsi, quando una forte attività solare ha colorato i cieli del Nord Italia, sorprendendo migliaia di osservatori.