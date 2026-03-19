Una tempesta geomagnetica è in arrivo: possibili aurore boreali in Europa e Italia

Tempesta geomagnetica prevista tra il 19 e il 21 marzo 2026 con possibile aurora boreale visibile in Europa e, in condizioni favorevoli, anche in Italia

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

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Una tempesta geomagnetica è in arrivo: possibili aurore boreali in Europa e Italia
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Aurora Boreale che danza nel cielo sopra gli Appennini

Una tempesta geomagnetica è in arrivo sulla Terra tra il 19 e il 21 marzo 2026 – con picco intorno al 20 marzo – attirando l’attenzione non solo degli esperti, ma anche degli appassionati di fenomeni naturali. L’evento, classificato di intensità moderata (G2 o G3), potrebbe essere generato dalla combinazione di una espulsione di massa coronale, o CME, partita da una macchia solare e diretta verso il campo magnetico terrestre, e un flusso di vento solare ad alta velocità che proviene da un buco coronale.

Oltre ai possibili effetti tecnici su satelliti e comunicazioni – monitorati dai previsori dello Space Weather Prediction Center della NOAA, agenzia americana – ciò che affascina di più è la possibilità di assistere a uno spettacolo raro: l’aurora boreale visibile anche a latitudini insolite, inclusa parte dell’Europa e, in condizioni favorevoli, persino l’Italia. Eventi simili si sono già verificati nei mesi scorsi, quando una forte attività solare ha colorato i cieli del Nord Italia, sorprendendo migliaia di osservatori.

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