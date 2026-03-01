Alla scoperta di Câmara de Lobos, villaggio di Madeira tra porto colorato e scogliere nere, che è tra le Europe’s Best Destinations 2026

Tra le scure scogliere dell’Atlantico e le terrazze coltivate che scendono verso il mare, si staglia un borgo dove la vita segue ancora il ritmo delle barche che rientrano al porto e il bianco delle case contrasta con il nero del basalto: benvenuti a Câmara de Lobos, villaggio di pescatori tra i più affascinanti dell’isola, oggi consacrato anche tra le European Best Destinations 2026.

Immerso in un’insenatura a pochi minuti da Funchal, racconta l’anima più autentica di Madeira e vive di mare, di agricoltura terrazzata e di una quotidianità che conserva i ritmi di un tempo, tra barche dipinte a mano, edifici imbiancati a calce, finestre incorniciate da pietra scura vulcanica e lo sguardo che si apre sull’Atlantico infinito.

Cosa vedere a Câmara de Lobos

Le stradine del centro storico, pur ristrutturate nel corso degli anni, vantano tuttora l’anima architettonica tipica dell’isola portoghese: i ciottoli sotto i piedi, le facciate bianche con infissi scuri, i dettagli in pietra vulcanica e gli ingressi e balconi decorati con piante e fiori.

Il porto, a sua volta, incanta al primo sguardo: incorniciato da scogliere di basalto scolpite dall’oceano, accoglie le tradizionali “Xavelhas”, barche da pesca dai colori vivaci che galleggiano placide sull’acqua cristallina. Un piccolo faro bianco vigila sull’insenatura e, sulle rocce, un grande murale contemporaneo aggiunge una nota inaspettata, mentre i pescatori sono intenti a sistemare reti e corde.

Accanto al porto spicca una piccola spiaggia di ciottoli, intima e raccolta, ma la vera spiaggia del villaggio è la Praia do Vigário: stretta tra alte scogliere, con sabbia dorata mista a ciottoli e un’acqua limpida che riflette il blu profondo dell’Atlantico, vanta una dimensione tranquilla anche nei mesi più caldi. Sopra il borgo, invece, le terrazze coltivate a banane scendono lungo i pendii.

Nel dedalo dei vicoli storici, quasi nascosta, merita una visita la Capela de Nossa Senhora da Conceição, fondata nel XV secolo e ricostruita nel XVIII: la facciata bianca e il tetto in tegole rosse potrebbero quasi passare inosservati se non si presta attenzione ma all’interno, invece, sorprende la ricchezza di decorazioni con diciassette dipinti biblici ricoprono le pareti e un altare barocco degno di nota.

Poco distante, la Igreja Matriz de São Sebastião rappresenta il cuore spirituale del villaggio: dall’esterno appare semplice, con candide pareti e un campanile decorato da piastrelle blu, ma varcando la soglia si entra in uno spazio barocco a tre navate, impreziosito da azulejos, lampadari dorati, soffitti in legno intagliato e una pala d’altare dorata che riflette la luce in maniera quasi teatrale.

Tra il porto e la spiaggia si estende il Jardim do Ilhéu, un piccolo giardino arroccato su un promontorio roccioso. Una scalinata tortuosa conduce alla sommità, dove la vista si apre in un panorama che toglie il fiato: le scogliere ripide, la spiaggia di ciottoli, la città bianca punteggiata dal tetto arancione della chiesa, l’oceano che si perde all’orizzonte.

Come arrivare a Câmara de Lobos

Câmara de Lobos, tra le European Best Destinations 2026, si trova a pochi chilometri da Funchal ed è facilmente raggiungibile in circa 15-20 minuti d’auto. Il noleggio è consigliato per chi desidera muoversi con libertà lungo la costa e nell’entroterra dell’isola.

In alternativa, i bus locali collegano regolarmente Funchal al villaggio con le linee 3, 12 e 137. Se amate camminare, potete percorrere il tragitto a piedi in circa un’ora e mezza, con un itinerario che regala continui scorci sull’Atlantico.