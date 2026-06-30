Così angusta da doversi abbassare per potervi scorgere i famosi giochi di luce, questa grotta spettacolare ha una storia secolare e si intreccia con miti e misteri

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

iStock Ingresso nella spettacolare Grotta Azzurra

Abbracciata dal Golfo di Napoli, Capri continua a essere una delle isole più identitarie del Mediterraneo, dove paesaggio e stratificazione storica convivono in equilibrio ancora oggi. Tra le sue gemme più note, la Grotta Azzurra ricopre un ruolo da protagonista: una cavità naturale che da secoli attira viaggiatori, artisti e curiosi per un fenomeno ottico che trasforma l’interno della grotta in uno spazio interamente dominato da riflessi blu elettrico e argentei.

L’esperienza in escursione è breve, ma resta tra le immagini più emblematiche associate all’isola. Un passaggio stretto, un ingresso basso e una luce che cambia improvvisamente la percezione dello spazio, tutti elementi che hanno contribuito a costruire attorno alla grotta una fama che attraversa epoche e narrazioni.

Storia e leggenda della Grotta Azzurra

La Grotta Azzurra è nota principalmente per il fenomeno naturale che la riguarda, ma è anche un luogo carico di mito e simbologia. Il fenomeno che ne caratterizza l’aspetto è legato alla rifrazione della luce solare che penetra da un’apertura sommersa e si riflette sull’acqua, generando una diffusione luminosa che elimina quasi completamente le ombre.

In epoca romana, durante il regno dell’imperatore Tiberio, la cavità veniva utilizzata come ninfeo marino. Al suo interno sono state rinvenute statue di divinità legate al mondo acquatico, tra cui rappresentazioni di Nettuno e Tritone, oggi conservate nel Museo della Certosa di San Giacomo. Secondo alcune ricostruzioni storiche, la grotta era persino collegata alle residenze imperiali della zona tramite strutture oggi non più esistenti, ma non esistono evidenze di passaggi sotterranei diretti. Ciò che rimane certo è l’utilizzo del sito come spazio rituale e simbolico, legato alla dimensione sacra dell’acqua.

Nel tempo, tuttavia, la Grotta Azzurra ha anche alimentato una dimensione più oscura dell’immaginario locale. Per secoli venne evitata dai pescatori capresi, che la consideravano un luogo abitato da presenze misteriose. Questa percezione contribuì al suo progressivo isolamento, fino alla riscoperta ottocentesca. Il 1826 segna infatti una svolta ed è l’anno in cui lo scrittore tedesco August Kopisch e il pittore Ernst Fries, accompagnati dal pescatore Angelo Ferraro, riportano alla luce la cavità e ne documentano la straordinaria luminosità interna. Da quel momento la grotta entra stabilmente nei circuiti del Grand Tour europeo, diventando una delle attrazioni naturali più celebri del Mediterraneo.

Dove si trova e informazioni per la visita

La Grotta Azzurra si trova sulla costa nord-occidentale dell’isola di Capri, in prossimità dell’area di Anacapri, all’interno di un tratto di mare esposto alle condizioni meteorologiche del Tirreno. L’accesso è possibile esclusivamente via mare o attraverso un percorso terrestre che conduce al piccolo molo di imbarco.

iStock

L’ingresso è estremamente ridotto: circa due metri di larghezza e un metro di altezza, condizione che rende necessario l’utilizzo di piccole imbarcazioni a remi. L’accesso avviene abbassandosi completamente all’interno della barca, mentre i barcaioli si spingono all’interno sfruttando una catena fissata alla roccia. La visita è breve, generalmente di pochi minuti e il numero di imbarcazioni ammesse contemporaneamente è limitato. Le condizioni del mare risultano determinanti: in presenza di vento da nord, mare mosso o instabilità meteorologica, l’ingresso viene sospeso anche più volte nell’arco della stessa giornata.

Il periodo di apertura varia indicativamente da aprile a ottobre, con finestre orarie che cambiano in base alla stagione. Nei mesi estivi l’accesso è consentito mediamente dalle 9:00 alle 18:00, mentre nei mesi di spalla gli orari si riducono progressivamente fino al primo pomeriggio. Il sistema di visita è regolato da una gestione locale che verifica quotidianamente le condizioni del mare: solo dopo le 9:00 del mattino viene stabilita l’apertura effettiva. Non esiste quindi una programmazione certa con anticipo, elemento che contribuisce al carattere instabile e quasi rituale dell’esperienza. Il costo complessivo comprende il servizio di imbarcazione e il biglietto d’ingresso, con un valore medio che si aggira intorno ai 18 euro per la visita interna, a cui si aggiunge l’eventuale trasferimento da Marina Grande o altre aree dell’isola.