Il parco divertimenti più antico d’Europa si trova su questa montagna

Fonte: iStock Monte Igueldo, San Sebastián

Sono grandi o piccoli, sono celebri in tutto il mondo o meno conosciuti, sono delle vere e proprie attrazioni turistiche per persone di ogni età. Stiamo parlando dei parchi divertimento, mete predilette di chi viaggia in famiglia, paradisi per i bambini e luoghi di spensieratezza per gli adulti.

Ce ne sono tanti in tutto il mondo. Alcuni sono così iconici da essere diventati una fonte d’ispirazione per i successivi, altri sono più moderni e dedicati a cartoni animati o a saghe televisive. Eppure tutti sono considerati luoghi di gioia e piacere dove vivere e condividere esperienze bellissime.

Ed è proprio di un luogo così che vogliamo parlarvi oggi. Di un parco che non ha nulla a che fare con i Disneyland Park che si snodano in tutto il mondo, ma che suo modo è altrettanto affascinante e suggestivo. Si tratta del parco divertimenti più antico d’Europa che è situato sulla punta di una montagna. Ed è davvero bellissimo. Curiosi di scoprirlo?

Il parco divertimenti più antico d’Europa

È un viaggio da organizzare almeno una volta nella vita, meglio ancora se in compagnia degli amici di sempre o della famiglia, quello che ci porta a San Sebastián. La località turistica che si snoda sul Golfo di Biscaglia, nella regione spagnola dei Paesi Baschi, è meta prediletta di turisti e vacanzieri che, soprattutto in estate, la raggiungono per trascorrere il tempo tra le spiagge soleggiate circondate da un pittoresco lungomare, ma anche per scoprire il centro storico e acciottolato che ospita ristoranti celebri in tutto il mondo, botteghe artigiane e negozi di lusso.

Insomma, raggiungere questo posto è sempre un’ottima idea per tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento. Eppure, c’è un altro motivo per cui dovreste raggiungere San Sebastián il prima possibile, e questo si trova sulla cima del Monte Igueldo. Proprio qui, nel quartiere situato sull’omonima catena montuosa che domina la baia di La Concha, esiste uno dei parchi divertimenti più antichi d’Europa.

Le sue origini risalgono al secolo scorso e più precisamente al 1912, anno della sua inaugurazione. Da quel momento, fino a oggi, il parco è diventato un vero e proprio punto di riferimento di tutta la regione dei Paesi Baschi. Merito non solo della sua storia secolare, ma anche della vista mozzafiato che si apre sul Golfo di Biscaglia a ogni passo compiuto.

Il parco di Monte Igueldo, con gli anni, ha catturato l’attenzione di tantissime persone. Pensate che proprio qui, tra le giostre più antiche del mondo, il Re Alfonso XIII di Spagna e sua moglie Vittoria Eugenia trascorrevano il loro tempo. Furono tra i primi a salire sulle montagne russe dell’area oggi ancora in funzione.

Monte Igueldo, qui si vive un’esperienza di divertimento con vista mozzafiato

Raggiungere il parco divertimenti situato sulla cima di Monte Igueldo è un’esperienza da fare almeno una volta nella vita. Il viaggio comincia da Playa de Ondarreta dove è possibile salire a bordo della storica funicolare della città, anche questa in funzione dal 1912.

A bordo di caratteristiche carrozze in legno, potrete attraversare alcuni dei paesaggi più iconici e spettacolari dell’intero territorio prima di raggiungere il parco divertimenti del Monte Igueldo. Una volta arrivati in cima, l’esperienza continua tra le numerose attrazioni dell’area.

Sono tantissime le giostre sulle quali salire, più di 20. Tra le più celebri e imperdibili troviamo la Casa del Terror, il Río Misterioso, e le iconiche montagne russe, le più antiche di tutta Europa. Le attrazioni non sono solo un concentrato di divertimento, ma permettono anche di ammirare scorci mozzafiato che affacciano sulla baia e sull’intero Golfo.

Se non siete troppo stanchi dopo una giornata trascorsa nel parco, vi consigliamo di raggiungere El Torreón, il vecchio faro del monte che ospita una mostra permanente che racconta le tradizioni locali e lo stile di vita del territorio, e una terrazza dalla quale ammirare uno dei panorami più suggestivi dell’intero Paese.