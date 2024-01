In Turchia esiste un villaggio dove il tempo si è fermato

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Ormana, Turchia

C’è qualcosa di profondamente affascinante e avvolgente in alcuni luoghi in cui la bellezza si nasconde nei dettagli meno noti, e dove il turismo di massa non ha ancora messo piede. Destinazioni che sembrano custodire gelosamente i loro segreti, offrendo ai pochi fortunati viaggiatori un’esperienza autentica e indimenticabile.

Uno di questi è la Turchia, un Paese straordinariamente ricco di storia e cultura, capace di incantare e stupire chiunque decida di esplorarlo. Oggi vogliamo portarti in un luogo particolare, un piccolo borgo che porta con sé le tracce di un passato lungo settecento anni. Ci troviamo a Ormana, un incantevole villaggio sospeso nel tempo, pronto ad accogliervi con la sua tranquillità rara e preziosa.

Qui, ogni minimo dettaglio è un’opera d’arte che merita di essere ammirata. Un invito a vivere pienamente, a rallentare e, soprattutto, a ricordare l’importanza di godere delle piccole cose della vita.

Ormana: un viaggio nel cuore autentico della Turchia

Nelle profonde pieghe dei Monti Tauri, svetta un gioiello nascosto della Turchia: il villaggio di Ormana. Posizionato a un’altitudine di 1.000 metri nel distretto di İbradı di Antalya, questo luogo è un autentico ritorno al passato, dove la magia del tempo si è fermata. Le sue radici affondano nell’epoca ellenistica, un periodo di grande effervescenza culturale e storica. Nonostante il passare dei secoli, ha mantenuto da sempre la sua rilevanza strategica, conservando il fascino rurale che la caratterizza.

Un tempo nota come Erymna, un’antica città romana della regione della Pisidia, ha svolto un ruolo cruciale lungo l’antica via della seta tra Konya e Antalya. Questo storico percorso commerciale non era solo un’arteria per il trasporto di merci, ma un catalizzatore culturale che ha permesso il flusso continuo di idee, tradizioni e influenze da un capo all’altro dell’Impero. La sua posizione strategica lungo questa arteria vitale ha arricchito innumerevoli aspetti della sua identità culturale, un amalgama di influenze che si riflette nelle sue architetture e nelle tradizioni locali.

Oggi, Ormana è la dimora di soli 600 abitanti, celebre per i suoi rigogliosi vigneti che si estendono a perdita d’occhio. Un mare verde che si confonde con l’orizzonte e il cielo azzurro, in un armonioso contrasto di colori che rende il borgo un luogo di pace e bellezza.

Le “case a bottone” di Ormana: patrimonio di bellezza e tradizione

Ormana affascina i visitatori con la sua architettura autentica e unica, un vero paradiso per gli amanti dell’architettura e della storia. Ma, forse, non tutti sanno che questa antica cittadina custodisce oltre 300 abitazioni, costruite con cura meticolosa e una profonda attenzione ai dettagli, diventate il vero simbolo del borgo: le “case a bottone“.

La loro straordinaria peculiarità risiede nel fatto che sono state erette esclusivamente utilizzando alberi e pietre, senza ricorrere alla malta o al cemento. Questi rifugi hanno sfidato il trascorrere dei secoli, resistendo alle intemperie e alle calamità naturali, divenendo testimoni silenziosi della storia.

Sono un simbolo di potenza e resistenza, progettate con precisione ingegnosa per sopravvivere ai terremoti. Questa caratteristica rappresenta un trionfo dell’architettura antisismica, dimostrando come sicurezza e bellezza possano coesistere in perfetta armonia. Ma ciò che le rende davvero uniche è l’aspetto estetico. Ogni casa a bottone è un capolavoro di ornamenti in legno, un tributo alla maestria artigianale e alla creatività dei suoi costruttori. I dettagli intricati, i motivi ricchi e gli accenti artistici che decorano gli edifici riflettono l’abbondanza della cultura locale e una tradizione architettonica unica e innovativa.