Lontana geograficamente ma in qualche modo molto vicina (perché ancora legata alla Francia), la Nuova Caledonia è un meraviglioso arcipelago situato nell’oceano Pacifico sud-occidentale, a est dell’Australia e a nord della Nuova Zelanda. Oltre a essere affascinante, vanta una vibrante capitale, Nouméa, che si stende su una penisola frastagliata e circondata dalla laguna più estesa del pianeta (e, fatemelo dire, anche straordinaria). Vi basti pensare che, a seconda della rotta e della quota, la sua barriera corallina si vede distintamente persino dagli oblò dell’aereo.

Il visitatore che arriva rimane positivamente sorpreso, in quanto è sì una capitale peninsulare, ma anche una località ricca di boulevard, mercati coperti e quartieri residenziali che si specchiano su un mare trasparente. Da queste parti la dimensione urbana convive con un ritmo rallentato, scandito dalla luce tropicale e dall’acqua che circonda la penisola.

In poche parole, sin da subito si percepisce un contrasto energico tra l’ordine delle istituzioni francesi e il caos vitale della maestosa natura tropicale.

Cosa vedere a Nouméa

A Nouméa la presenza europea si è intrecciata nel tempo con quella dei popoli kanak, primi abitanti dell’arcipelago. Tale “miscuglio” ha generato una stratificazione visibile nell’assetto urbano, nell’architettura e anche nella vita sociale. Sono diversi, infatti, i luoghi simbolici che raccontano cultura, storia e ambiente naturale.

Centro Culturale Tjibaou

C’è anche un po’ di fiera italianità in questa frizzante capitale: il Centro Culturale Tjibaou, uno dei riferimenti architettonici più importanti del Pacifico contemporaneo, è stato progettato dal nostro Renzo Piano. Inaugurato nel 1998, venne innalzato sulla baia di Tina in un’area di mangrovie e vegetazione endemica e si compone di 10 grandi volumi ispirati alle abitazioni tradizionali kanak (reinterpretate però in chiave moderna attraverso legno, acciaio e sistemi di ventilazione naturale).

Al suo interno ci si può muovere tra spazi espositivi dedicati all’arte indigena antica e attuale, sale per spettacoli, mediateca, aree di ricerca e un parco botanico. Il centro svolge anche una funzione educativa fondamentale per la trasmissione culturale alle nuove generazioni.

Mercato municipale di Nouméa

Se desiderate osservare e comprendere come scorre la vita quotidiana in zona, dovete assolutamente prendere in considerazione il mercato municipale, conosciuto anche come mercato della Moselle, perché è il punto d’incontro giornaliero tra comunità diverse. Cinque padiglioni rivestiti di piastrelle azzurre accolgono banchi di frutta tropicale, pesce appena pescato, spezie, tuberi e prodotti trasformati secondo tradizioni locali e influenze asiatiche.

Cattedrale di San Giuseppe

Molto bella è anche la Cattedrale di San Giuseppe, un edificio gotico in pietra corallina che domina il paesaggio urbano dalla collina di Nouméa. Impossibile non notare le sue torri gemelle: raggiungono i 30 metri di altezza e sono decorate con vetrate colorate che raffigurano diverse scene bibliche.

Costruita da prigionieri della colonia penale, simboleggia l’influenza cattolica francese sull’isola. Tra le sue mura è possibile passeggiare tra altari in marmo e statue lignee intagliate da artigiani locali.

Parco zoologico e forestale

A essere situato su un’area collinare poco distante dal centro è il Parco zoologico e forestale provinciale. Si estende per 36 ettari ed è la casa di specie animali e vegetali tipiche della Nuova Caledonia. Tra i sentieri si incontrano il kagu, uccello simbolo dell’arcipelago, il notou e diverse varietà di piante endemiche.

Il parco svolge un ruolo di conservazione ambientale e divulgazione scientifica, affiancando recinti faunistici a zone di foresta secca (è uno degli ecosistemi più rari dell’arcipelago).

Acquario delle Lagune

Non è di certo da meno l’Acquario delle Lagune, poiché presenta la biodiversità marina del territorio tramite un percorso tematico che attraversa ambienti fluviali, mangrovie e fondali corallini. Vasche di grandi dimensioni ospitano tartarughe, squali, razze, serpenti marini e una varietà di pesci tropicali.

Le spiegazioni scientifiche aiutano a comprendere la complessità dell’ecosistema lagunare e preparano a una relazione più consapevole con il maestoso ambiente marino che circonda la città.

Baie des Citrons e Anse Vata

Infine le Baie des Citrons e Anse Vata, il fronte marittimo più conosciuto della capitale. La prima presenta una lunga spiaggia urbana protetta dalla barriera corallina e in cui svettano nei cieli sinuose palme che fanno da ombra naturale a caffè e ristoranti. La seconda, invece, si sviluppa su un tratto più ampio, aperto agli alisei, e rappresenta il cuore delle attività nautiche.

Entrambe svolgono una funzione sociale centrale, frequentate da residenti di tutte le età durante l’arco della giornata.

Cosa fare a Nouméa

Sono piuttosto numerose le attività da fare a Nouméa, ma per vivere al meglio la città occorre fare una sorta di “patto silenzioso” con il mare: qui si deve accettare il ritmo delle maree e lasciarsi trasportare dalla curiosità. Tra le migliori esperienze vi consigliamo:

  • Navigazione verso l’Ilot Maître: breve traversata su una navetta veloce che porta a una riserva marina circondata da acque basse e trasparenti. Pagaiando su un kayak o scivolando con una maschera sul pelo dell’acqua, si incontrano banchi di pesci chirurgo e razze maculate che riposano sul fondale.
  • Aperitivo al tramonto sulla Baie des Citrons: quando il sole inizia a calare, la passeggiata lungomare si riempie di giovani e famiglie. Sedersi su una panchina sotto i grandi alberi di banyan per sorseggiare una birra Number One prodotta localmente è un rito imperdibile.
  • Assaporare la cucina locale nei ristoranti affacciati sulla laguna: con piatti che uniscono tecniche francesi e ingredienti del Pacifico, dal granchio di mangrovia ai tuberi tropicali.

Come arrivare

La posizione geografica della Nuova Caledonia, e in particolare quella di Nouméa, è quasi speculare rispetto all’Europa. Nonostante questa curiosità, il viaggio per arrivarci richiede un’attenta pianificazione. L’accesso principale avviene tramite l’aeroporto di Tontouta, situato a circa 45 minuti dal centro della capitale.

Si tratta di una struttura abbastanza moderna che però riceve voli diretti principalmente dal Giappone, dall’Australia e dalla Nuova Zelanda. Per questo motivo, i viaggiatori provenienti dal vecchio continente sono solitamente “costretti” a effettuare uno scalo a Tokyo o Singapore, utilizzando la compagnia di bandiera Aircalin.

Per chi arriva via mare, il terminal crociere si trova nel cuore del porto commerciale, permettendo di scendere a terra e trovarsi immediatamente a pochi passi dalle piazze principali e dai quartieri dello shopping coloniale.

La barriera corallina di Nouméa
Nouméa e la sua barriera corallina

