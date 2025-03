Fonte: iStock Veduta sulla città di Copenaghen in Danimarca

I viaggi in Nord Europa diventano sicuramente più piacevoli in primavera. Durante questa stagione si possono visitare le destinazioni più belle senza la folla dell’estate, le spiagge sono quasi vuote per scattare magnifiche foto, i fiori sbocciano e i locali iniziano a mettere i tavolini fuori per godere di temperature più miti. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui i viaggi in Europa del Nord sono consigliati durante la primavera.

La primavera e il suo clima mite

Uno dei principali motivi per scegliere un viaggio in Nord Europa in primavera è sicuramente il clima. Le temperature cominciano piano piano ad alzarsi e questa è la stagione migliore per fare passeggiate in città e in spiaggia, rilassarsi all’aria aperta e mangiare in un tavolino all’aperto con vista.

Durante la primavera, le città iniziano anche a scrollarsi di dosso l’assopimento invernale e vengono organizzati eventi, mercatini all’aperto e feste tradizionali che regalano un’atmosfera unica.

Più ore di luce durante i tuoi viaggi in Nord Europa

I Paesi del Nord Europa in inverno hanno pochissime ore di luce. Un’esperienza senza dubbio molto suggestiva ma anche destabilizzante in alcuni casi. Durante la bella stagione, invece, il sole resterà a farvi compagnia per molto più tempo fino a non tramontare mai poi nel periodo estivo. Le giornate durante i vostri viaggi in Nord Europa saranno più lunghe e ricche di cose da fare.

Viaggiare in Nord Europa senza la folla estiva

Rispetto all’estate, la primavera è sicuramente il periodo migliore per non trovare folla in giro. Il turismo di massa dell’alta stagione non rovinerà i vostri viaggi in Nord Europa. Sarà così anche più facile visitare le varie attrazioni in giro per la città. Il viaggio risulterà molto più rilassante e autentico in quanto orde di turisti non influenzeranno le vostre visite.

Fonte: iStock

La flora e la fauna … in primavera

Un altro motivo per cui visitare il Nord Europa in primavera è sicuramente lo sbocciare dei fiori. Molte destinazioni diventano ancora più particolari grazie al tripudio di colori e di bellezza che illumina parchi, giardini e montagne. Il verde con le sue sfumature irradierà le valli.

La primavera è anche il periodo dell’anno in cui la fauna selvatica riemerge dal letargo invernale. Escursioni di trekking e passeggiate in mezzo alla natura saranno perfette così anche per ammirare esemplari unici.

Offerte sui voli: i prezzi Ryanair

Organizzare viaggi in Nord Europa in primavera, essendo bassa stagione, è anche sinonimo di tariffe più convenienti sui voli e sugli alloggi. Grazie alle temperature più miti della primavera si potrà risparmiare anche sul bagaglio viaggiando più leggeri e portando con sé un piccolo zaino con tutto il necessario.

I prezzi dei voli, in particolare quelli operati da Ryanair, sono molto vantaggiosi grazie a un’offerta appena lanciata: “Sblocca il Nord Europa”. Prenotando entro il 23 marzo 2025 per viaggi da effettuare entro il 31 maggio 2025, si potranno acquistare biglietti a partire da €19,99. I voli scontati per viaggi in Nord Europa partono dalle maggiori città italiane. Ecco alcuni esempi: da Napoli a Copenaghen €19,99 e da Bologna a Stoccolma Arlanda €21,32.