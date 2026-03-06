iStock Skyline del centro di Francoforte sul Meno

Con l’arrivo della primavera cresce la voglia di partire, e proprio in questo periodo le offerte sui voli diventano un’ottima occasione per programmare un city break in Europa. Al momento c’è la nuova “offerta del fine settimana” di Ryanair, che permette di trovare voli a prezzi particolarmente convenienti.

La promozione è valida prenotando entro l’8 marzo 2026, con possibilità di viaggiare dal 6 marzo al 30 aprile 2026. Come sempre, si applicano termini e condizioni e le tariffe promozionali sono soggette a disponibilità, ma si possono trovare voli a partire da 24,99 euro.

Facendo una ricerca online abbiamo trovato tre destinazioni perfette per l’inizio della primavera.

Ibiza in primavera, l’isola è più autentica

Chi pensa a Ibiza solo come destinazione estiva potrebbe rimanere sorpreso nel scoprirla a marzo. Prima dell’arrivo dell’alta stagione e del turismo di massa, l’isola mostra un volto più tranquillo e autentico.

La primavera è il periodo perfetto per scoprire i sentieri lungo la costa e le calette più nascoste. Le temperature sono piacevoli e la vegetazione mediterranea inizia a fiorire.

A Ibiza città, Dalt Vila, la cittadella fortificata patrimonio UNESCO, si sveglia lentamente con le botteghe artigianali, le gallerie d’arte e i piccoli caffè che aprono le porte ai primi viaggiatori della stagione.

Per questa destinazione, abbiamo trovato dei prezzi incredibili (ancora più bassi della promozione). A marzo da Bologna si vola a Ibiza a partire da 18 euro.

iStock

Francoforte tra skyline e angoli storici nascosti

Francoforte è spesso associata ai grattacieli e al cuore finanziario della Germania, ma in primavera la città mostra un suo lato molto rilassato e sorprendente. Con le temperature più miti, il lungofiume del Meno diventa uno dei luoghi preferiti dai local e dai viaggiatori per passeggiare nel verde.

Uno degli luoghi più interessanti da vedere è il quartiere di Sachsenhausen, famoso per le sue taverne tradizionali dove si produce e si serve l’Apfelwein, il vino di mele di Francoforte.

In primavera molti locali aprono i tavoli all’aperto, creando un’atmosfera conviviale perfetta per una pausa pranzo dopo aver visitato i musei della riva del fiume Meno, tra cui il celebre Museo del Cinema Tedesco.

Vale la pena anche esplorare il centro storico che si sviluppa attorno alla piazza Römerberg, dove le case a graticcio regalano un’atmosfera medievale.

In primavera, inoltre, i parchi come il Palmengarten – giardino botanico – iniziano a colorarsi di fioriture – tulipani, magnolie e ciliegi in fiore – che trasformano la città in un incredibile mix di natura e architettura contemporanea.

Grazie all’offerta Ryanair a marzo si trovano voli da Roma Fiumicino a Francoforte a partire da 24 euro.

Cork, primavera irlandese tra mercati e pub storici

Cork è una delle città più autentiche d’Irlanda e in primavera offre il perfetto equilibrio tra atmosfera urbana e paesaggi costieri. Con le giornate che si allungano e il clima che diventa più piacevole, è il momento perfetto per andare alla scoperta del suo centro vivace, fatto di strade colorate, mercati gastronomici e pub storici e tradizionali.

Uno dei luoghi simbolo della gastronomia è l’English Market, un mercato coperto vittoriano che da secoli rappresenta il cuore culinario della città. Qui si possono scoprire prodotti tipici irlandesi, dalle specialità di pesce fresco ai formaggi artigianali delle campagne vicine.

A pochi minuti dal centro, il porto e l’estuario del fiume Lee offrono escursioni perfette per chi vuole respirare l’aria dell’Atlantico.

La sera la città cambia ritmo: i pub tradizionali si riempiono di musica dal vivo e session improvvisate di folk irlandese che regalano ai viaggiatori un’esperienza autentica e vibrante.

Con l’offerta Ryanair ci sono voli da Milano Bergamo a Cork ad aprile da 28 euro.