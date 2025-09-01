Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Vacanze a Naxos a settembre

I prezzi più bassi, un minore afflusso turistico e l’opportunità di gustarsi le ultime settimane d’estate e l’inizio dell’autunno: secondo un report condiviso da Coldiretti saranno almeno 8,5 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio proprio durante questo mese.

Le vacanze tardive sono un trend in crescita ed ecco quali sono i migliori viaggi da fare a settembre per godersi al massimo la mensilità.

Un’isola greca lontana dall’overtourism

L’estate registra un numero alto di turisti che si dirige in Grecia e per questo sono tante le persone che la scartano durante i mesi di luglio e agosto, ma a settembre le isole meno battute si svuotano. Chiaramente non stiamo parlando di Santorini e Mykonos, dove il flusso è sempre più alto, ma scegliendo opzioni come Naxos ci si può godere il territorio più autentico, passeggiare tra le stradine che profumano di bouganville, osservare i tramonti infuocati e partecipare a gite in barca.

Vivere un assaggio d’autunno in Scozia

Se anche tu premi per vivere l’autunno tra foliage, bevande calde e atmosfere cozy allora punta al nord Europa, ad esempio, pianificando un viaggio in Scozia. Certamente non si soffre il caldo e le colorazioni dei paesaggi spingono già verso tinte più calde soprattutto se ci si sposta verso le Highlands. Atterrando da Edimburgo, splendida capitale per un weekend tra whisky, atmosfere gotiche e richiami a Harry Potter. Da qui però si può prolungare raggiungendo l’imperdibile isola di Skye tutta da esplorare.

iStock

On the road in Sicilia tra mare, natura e arte

Non solo estero, il mese è perfetto per visitare la Sicilia, ma non limitandosi solo ad una vacanza al mare. Le temperature scendono e diventano piacevoli, ma le giornate di sole non mancano. Noleggiando un’auto e atterrando a Palermo o Catania si possono visitare San Vito Lo Capo, la Valle dei Templi di Agrigento, i mosaici di piazza Armerina e ovviamente non possiamo non citare le località simbolo del barocco: Noto, Ragusa e Modica.

Il paradiso naturale di Mauritius

Se cerchi una fuga tropicale fuori stagione Mauritius ti incanterà. Con un po’ di pianificazione dei voli si trovano ottime occasioni per scoprire dal vivo quelle spiagge bianche da cartolina. Oltre ai resort di lusso ci si innamorerà dello snorkeling nella Blue Bay, delle terre colorate di Chamarel e dei tanti trekking immersi nella natura. Perché proprio a settembre? È il mese ideale, la stagione secca garantisce sole e temperature miti evitando i cicloni.

Un weekend ad Amsterdam

Se non hai molti giorni a disposizione, Amsterdam è la scelta perfetta per un city break di settembre. La città è vivace, colorata e con quell’atmosfera unica che ti fa sentire subito a casa. Puoi noleggiare una bici e pedalare lungo i canali, visitare musei iconici come il Van Gogh Museum o la Casa di Anna Frank, perderti tra mercatini vintage e localini alla moda. Settembre, rispetto ai mesi estivi, è meno affollato e ti permette di vivere la città con calma, magari sorseggiando una birra artigianale in un bar all’aperto o facendo un giro in battello al tramonto.