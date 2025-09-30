Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Con l'Espresso Natale da Roma ad Arezzo per i mercatini natalizi

Pronti a salire a bordo del treno più magico dell’anno? L’Espresso Natale vi porta da Roma Termini ad Arezzo per un viaggio d’altri tempi, immersi in un’atmosfera che profuma di festa, cannella e sogni. L’attivazione del servizio è prevista per il 30 novembre e l’Espresso Natale che collega Roma ai mercatini natalizi di Arezzo continuerà la sua attività fino al 28 dicembre: l’esperienza unica simbolo del turismo lento giunge alla decima edizione di successi.

L’occasione? Assolutamente imperdibile, sia per chi vuole vivere la magia del Natale sia chi preferisce abbracciare il turismo lento attraverso un mezzo di trasporto confortevole. Seduti comodamente tra poltrone vintage e decorazioni a tema, potrete ammirare i panorami dell’Umbria che scorrono fuori dal finestrino e lasciarvi trasportare da una colonna sonora natalizia che scalda il cuore. E quando il treno si ferma… il sogno continua tra le vie di Arezzo, dove vi attendono luci, mercatini, artigianato e dolci tipici.

Programma e itinerario dell’Espresso Natale

Dimenticate l’auto, il traffico e lo stress da parcheggio: con l’Espresso Natale il viaggio diventa parte integrante dell’esperienza. Si parte da Roma Termini alle 8:30 e si arriva ad Arezzo alle 12:10, dopo aver attraversato la suggestiva linea panoramica interna dell’Umbria — un itinerario che regala scorci mozzafiato tra colline dorate, borghi medievali e vallate immerse nella quiete dell’inverno.

A bordo, l’atmosfera è quella di un film natalizio: carrozze decorate, lucine soffuse, musiche festose e un piccolo omaggio per ogni viaggiatore. Chi sceglie la 1ª classe potrà accomodarsi nei salottini più esclusivi, con poltrone comode e ambienti raccolti; chi opta per la 2ª classe troverà comunque comfort e un’esperienza autentica, perfetta per famiglie, coppie e gruppi di amici.

Il viaggio è pensato per fare rallentare e assaporare ogni istante: il ritmo è quello dolce e nostalgico dei treni d’un tempo, quando si aveva il tempo di osservare, sognare e conversare. A bordo troverai anche un servizio bar nella carrozza ristorante, per un caffè caldo o una cioccolata fumante da gustare mentre il paesaggio scorre lento fuori dal finestrino.

Espresso Natale: prezzi e info

La magia prosegue quando si arriva: bastano pochi minuti a piedi dalla stazione di Arezzo per raggiungere i mercatini natalizi più amati della Toscana: vin brulè, dolci artigianali e ottimi prodotti da acquistare come idea regalo animano la piazza.

E se si viaggia con i più piccoli, la buona notizia è che i bambini dai 3 agli 11 anni hanno diritto a una riduzione del 50%, rendendo questa esperienza un’occasione perfetta per tutta la famiglia

Le tariffe? Partono da 39 euro per i bambini e arrivano a 78 euro per la prima classe; in seconda classe si viaggia a 58 euro. Le promozioni scontate però durano per poco, solo fino al 13 ottobre, quindi meglio approfittarne. Si parte da Roma Termini alle 8:30, mentre il ritorno in giornata è previsto da Arezzo alle 17:30.

Appena scesi dal treno, sentirete subito la magia: Arezzo si trasforma in un grande villaggio natalizio, dove ogni angolo racconta una storia di festa e tradizione. La Piazza Grande ospita le pittoresche casette di legno dei Mercatini di Natale, tra luci sfavillanti, artigianato locale e golosità da gustare al momento.