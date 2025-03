Dal teatro degli Oscar 2025 alla Walk of Fame: cosa vedere nella “pazza” Los Angeles

C'è chi la chiama "la città dove i sogni prendono vita" e forse il legame con gli Oscar non è affatto casuale: qui va in scena uno degli eventi più glamour ma non solo, ecco cosa vedere nella "pazza" L.A.

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Fonte: iStock Itinerario delle cose da vedere a Los Angeles

C’è chi ha definito Los Angeles la città dove i sogni prendono vita e dopotutto è proprio qui che aspiranti attori e attrici cercano il provino che possa fargli cambiare vita definitivamente. Dalle spiagge più famose della California alle luci sfavillanti di Hollywood fino al Dolby Theatre sede della notte degli Oscar 2025: ecco cosa c’è da vedere a Los Angeles, tra palme, street food e quartieri dall’anima glamour e vivace.

Walk of fame

Altrettanto famosa è la Walk of fame, una vera e propria passeggiata che dà modo di scoprire i volti più famosi della storia del cinema. Ad oggi sono oltre 2700 le stelle dedicate alle leggende dello spettacolo. Volti di film, serie TV e persino dei videogiochi campeggiano sulla via lunga oltre 2 chilometri tra Hollywood Boulevard e Vine Street. Tra le star più fotografate? Marilyn Monroe, Michael Jackson, Walt Disney e perfino Topolino! Tra i punti assolutamente imperdibili c’è il TCL Chinese Theatre, un magnifico cinema storico noto per le impronte di mani e piedi delle star impresse nel cemento. Qui si trova anche il Dolby Theatre, il teatro oggi sede della notte degli Oscar.

Dolby Theatre

Inaugurato nel 2001 il Dolby Theatre è senza dubbio tra le cose da non perdere a Los Angeles. In origine aveva il nome dedicato a Kodak, azienda che ne ha finanziato l’opera per passare oggi nelle mani Dolby con l’implementazione di tecnologie iconiche. Secondo le indagini di mercato vale almeno 70 milioni e al suo interno ospita 3400 posti a sedere e uno dei palchi più grandi di tutti gli States. Qui va in scena la cerimonia degli Oscar inquadrando spesso la celebre scalinata ma sono tanti gli appuntamenti che scelgono questa come location esclusiva.

Los Angeles protagonista di film e serie TV

Se c’è una città che ha scritto la storia del cinema e delle serie TV, quella è senza dubbio Los Angeles. Non solo gli studi, però. Sono proprio alcuni angoli della città che sono entrati ormai a far parte della nostra memoria. Da La La Land a Once Upon a Time in Hollywood sono davvero tanti i titoli che hanno scelto questa città come sfondo. Per esempio lo skyline futuristico di Downtown LA è stato scelto per Blade Runner, How to Get Away with Murder e Lucifer. Le California vibes delle spiagge di Santa Monica si sono sentite forti e chiaro in Baywatch e Californication.

Scritta Hollywood

Se c’è un simbolo che rappresenta Los Angeles in tutto il mondo quello è senza dubbio la scritta Hollywood che campeggia bianca sulle colline della cittadina. Sfondo di film e serie TV è una tappa obbligata. Non tutti sanno, però, che inizialmente (nel 1923) la scritta riportata era Hollywoodland per promuovere lo sviluppo immobiliare per poi diventare nel tempo solo quella che conosciamo oggi. Da dove ammirarla? Il posto migliore è il Griffith Observatory, che offre una vista mozzafiato sia sul cartello che sull’intera città. Se invece preferisci un’esperienza più immersiva, puoi avventurarti in uno dei tanti sentieri escursionistici nel Griffith Park, come l’Hollyridge Trail o il Brush Canyon Trail, che ti porteranno a pochi passi dalla scritta.

Fonte: iStock

Osservatorio Griffith

Molti lo raggiungono proprio per poter fare la fotografia alla scritta di Hollywood ma l’osservatorio ha tanto da offrire. L’esterno è un edificio in stile art decò e al suo interno ospita mostre interattive, grande pendolo di Foucault, un modello del sistema solare e il famoso telescopio Zeiss, utilizzato da milioni di persone per osservare la Luna e i pianeti.

Universal Studios, Warner Bros Studios e Paramount Studio

Non possiamo definire la città degli Stati Uniti solo come “casa delle star”, qui si trovano anche i più grandi studi cinematografici. Ecco i principali da scoprire:

Universal Studios . Sono stati trasformati in un parco a tema dove vivere da vicino le scene ripercorrendo alcuni titoli che hanno fatto la storia. Jurassic World, Transformers, la strada di Wisteria Lane di Desperate Housewive sono solo alcuni esempi;

. Sono stati trasformati in un parco a tema dove vivere da vicino le scene ripercorrendo alcuni titoli che hanno fatto la storia. Jurassic World, Transformers, la strada di Wisteria Lane di Desperate Housewive sono solo alcuni esempi; Warner Bros . Gli appassionati di serie TV come Friends e the Big Bang Theory avranno il cuore in fermento visitarlo ma qui si trovano anche tantissimi oggetti di scena dei film più amati della DC Comics e persino di Harry Potter;

. Gli appassionati di serie TV come Friends e the Big Bang Theory avranno il cuore in fermento visitarlo ma qui si trovano anche tantissimi oggetti di scena dei film più amati della DC Comics e persino di Harry Potter; Paramount Studios. Terza opzione è quella di passeggiare tra lo studio più storico e ancora attivo ad Hollywood. Dopotutto qui sono state ospitate leggende quali Alfred Hitchcock e Audrey Hepburn. Durante il tour, puoi vedere set famosi, esplorare gli studi di registrazione e scoprire come nascono i successi cinematografici di oggi.

Beverly Hills

Chi ha il sogno di visitare l’America on the road ha probabilmente, almeno una volta, immaginato di passeggiare per Rodeo Drive. Beverly Hills è proprio uno dei quartieri più luxury e per questo simbolo dello shopping più esclusivo. Boutique di grandi marchi campeggiano ma non è certo l’unico motivo per visitare questa zona. Se vuoi dare un’occhiata alle ville da milioni di dollari, un giro per le strade residenziali di Beverly Hills ti farà scoprire angoli da film. E per un po’ di verde, la sosta ai Beverly Gardens Park è perfetta: qui troverai la celebre scritta “Beverly Hills” per una foto memorabile. Nella zona si trova anche il Beverly Hills Hotel con interni rosa pastello e un tempo frequentato da Marilyn Monroe e Frank Sinatra.

Rodeo Drive

Forse una delle strade che hanno reso icona Beverly Hills. Rodeo Drive viene ricordata specialmente per lo shopping tanto che alcuni la definiscono la Mecca delle boutique più esclusive ma in realtà passando all’interno del Golden Triangle, tra Wilshire Boulevard e Santa Monica Boulevard, ti sentirai in un film. Cerchi un angolo super fotogenico? Raggiungi la piazzetta Two Rodeo Drive, ricorda un villaggio europeo con un’atmosfera fiabesca.

Le spiagge di Los Angeles

Le spiagge di Los Angeles sono tra le più apprezzate della California. Tramonti da sogno, paesaggi mozzafiato, sabbia dorata e alcune zone con onde perfette per il surf creano il perfetto mood della costa.

Santa Monica

C’è chi definisce Santa Monica un piccolo angolo di paradiso e sinceramente non ci sentiamo di contraddirlo. La ruota panoramica del Santa Monica Pier ha reso il luna park uno dei simboli della località così come la spiaggia di Santa Monica dove spesso vengono girati film e scene di serie TV. Gli sportivi la frequentano per il Bike Path dove pedalare vista oceano fino a Venice Beach.

Fonte: iStock

Malibu

L’immaginario collettivo collega Malibu al mare cristallino e ovviamente al surf. Gli amanti degli sport acquatici scelgono Surfrider Beach per cavalcare le onde o Zuma Beach perfetta anche per un po’ di relax. Altrettanto suggestiva? El Matador Beach, con le scogliere che fanno da sfondo per scattare foto da cartolina.

Venice Beach

Chi sta cercando la vera anima alternativa di Los Angeles deve spingersi fino a Venice Beach. Skater, artisti di strada, street artist e musicisti rendono la visita al quartiere unica. Da non perdere? Il Venice Beach Boardwalk, un angolo nascosto che sembra uscito da una cartolina italiana.

Manhattan Beach

Se stai cercando le California vibes e il chill allora dovrai recarti alla Manhattan Beach scelta più dai residenti che dai turisti. Gli amanti dei beach volley si divertono sui tanti campi ma è anche famosa per surf e onde di qualità.

Hermosa Beach

Hermosa Beach è il luogo ideale per chi cerca un’atmosfera giovane e dinamica; con una passeggiata lungo The Strand è top per chi pratica jogging o ama la bicicletta, mentre i numerosi locali e bar sul lungomare la rendono un’ottima destinazione per il divertimento serale.

Walt Disney Concert Hall

Un’altra attività imperdibile è la visita, almeno all’esterno, del capolavoro architettonico Walt Disney Concert Hall. A progettarla è stato l’architetto Frank Gehry che ha volute creare una sinfonia visiva di acciaio inossidabile che riflette la luce del sole in un gioco dinamico di forme e prospettive. All’interno l’acustica è perfetta e ogni nota fa vibrare le corde del cuore. Anche se non puoi assistere a uno spettacolo, vale la pena fare un tour guidato gratuito per scoprire i segreti della costruzione e del design di questo luogo magico.

Fonte: iStock

LACMA

Un motive in più per visitare Los Angeles? Qui c’è il LACMA, acronimo di Los Angeles County Museum of Art. Si trata del più grande museo d’arte della costa occidentale e ospita artisti quali Picasso, Warhol, Rembrandt e Monet. Uno dei simboli più fotografati del museo è senza dubbio Urban Light, l’iconica installazione luminosa di Chris Burden composta da 202 lampioni d’epoca. Di notte, il gioco di luci crea un’atmosfera davvero magica, perfetta per una foto da condividere sui social.

Olvera street

Se vuoi fare un salto indietro nel tempo e scoprire le radici messicane di Los Angeles ti consiglio una tappa a Olvera Street. Un angolo pittoresco che sembra discostarsi dal lusso sfrenato che oggi caratterizza L.A. l’angolo da scoprire fa parte del quartiere storico El Pueblo che ha dato i natali alla città nel 1781. Passeggiando lungo questa strada acciottolata, troverai bancarelle di artigianato, ristoranti autentici e mariachi che suonano dal vivo. Se vuoi assaggiare la vera cucina messicana, prova un tamale o una taquito in uno dei ristoranti storici.

Union Station

Chi ha detto che una stazione ferroviaria non sip ossa considerare un’opera d’arte? La Union Station, inaugurate nel 1939 è tra le più belle stazioni d’America. Il design unisce Art Deco, coloniali spagnoli e revival missionario dando l’impressione di aver fatto un balzo indietro nel tempo. Vanta soffitti alti, piastrelle colorate e sale d’attesa in pelle che sembrano ricreare un set di un film anni ’40.

Disneyland

No, non è un’esperienza da fare solo con I bambini ma consigliata a tutte le persone che hanno amato i personaggi inventati da Walt Disney. Disneyland a Los Angeles si trova ad Anaheim, a pochi chilometri dalla città ed è diviso in aree tematiche. Dalla fiabesca Fantasyland con il castello della Bella Addormentata, alla futuristica Tomorrowland, fino alle avventure di Star Wars: Galaxy’s Edge, il parco offre esperienze incredibili per ogni visitatore. Ogni sera c’è la tradizionale parata e non mancano fuochi d’artificio e spettacoli. Ovviamente non si può non gustare churros al Dole Whip dove ogni boccone sembra far vivere una magia.

Museum of Jurassic Technology

È sicuramente fuori dal comune il Museum of Jurassic Technology. Si trova a Culver City e sfida la percezione della realtà attraverso curiosità scientifiche, illusioni ottiche e storie quasi impossibili da credere. Si rivela uno dei luoghi cult da raggiungere con i bambini per chi viaggia con i propri figli. Ogni sala del museo sembra uscita da un racconto di Borges, con esposizioni che vanno dalla tassidermia insolita a collezioni di microminiature visibili solo attraverso microscopi. La sua atmosfera surreale e le mostre che mescolano realtà e finzione rendono il Museum of Jurassic Technology una delle esperienze più affascinanti e indecifrabili di Los Angeles!

Getty Museum

Non solo cinema, Los Angeles respira arte e la racconta attraverso sale espositive imperdibili come il Getty Museum. Si trova sulle colline di Brentwood e già dall’esterno lascia tutti a bocca aperta con la struttura architettonica unica. Al suo interno ospita opere che spaziano dall’arte europea medievale fino al XIX secolo con nomi quali Van Gogh, Rembrandt e Monet. Motivo in più per godersi l’esperienza? Ha una terrazza con una vista panoramica che nei giorni tersi dà modo di vedere con lo sguardo la città dall’alto fino all’oceano.

Bel Air

Il lato più esclusivo e luxury di Los Angeles? Bel Air. Chi è nato negli anni ’90 si ricorderà la serie TV con protagonista Will Smith che raccontava della sua vita a casa degli zii sulle colline di LA. Bel Air è sinonimo di ville da sogno, strade alberate e un’atmosfera da vero film hollywoodiano.