Viaggiando per il deserto della California, è impossibile non notare un’oasi in cui si susseguono ville con piscina, campi da golf, locali glamour dove fermarsi per prendere un cocktail e sentirsi come in una serie televisiva per un giorno: possiamo definire Palm Springs in California, nei dintorni di San Diego negli Stati Uniti, una vera e propria oasi in cui vedere e fare moltissime cose. In effetti, proprio qui è possibile fare un tour delle ville delle star di Hollywood. Nell’immaginario collettivo, Palm Springs rappresenta una meta da sogno: ecco cosa vedere.

Palm Springs Art Museum

Per gli appassionati di arte moderna e contemporanea, così come di architettura e design, la tappa imperdibile è il Palm Springs Art Museum. Fondato nel 1938, questo museo si è evoluto fino a riflettere il patrimonio artistico e architettonico della città. In seguito, è stato progettato dall’architetto modernista E. Stewart Williams nel 1974. Ad oggi è possibile osservare più di 3.000 sculture, dipinti e statue, oltre 2.000 fotografie artistiche e ben 40.000 negativi. Una delle collezioni più interessanti al mondo, senza dimenticare le collezioni moderne che comprendono dipinti e sculture.

Palm Canyon Drive

Una delle prime attrazioni per chi desidera scoprire davvero la cultura di Palm Springs non può che essere il Palm Canyon Drive, dove tra l’altro è possibile vedere la sede della Palm Springs Walk of Stars. Possiamo anche lasciarci conquistare dagli edifici in stile ispanico-coloniale, così come fare shopping o fermarci a bere qualcosa. Spesso vengono organizzati eventi come mercatini con bancarelle e artisti di strada che si esibiscono.

Palm Springs Aerial Tramway

Ci troviamo a un’altitudine di 8.516 piedi, dove, oltretutto, ci attendono numerose attrazioni tra cui ristoranti, un museo di storia naturale e un negozio di souvenir. Qui possiamo raggiungere la stazione e lasciarci conquistare da ben 80 km di sentieri escursionistici. La Palm Springs Aerial Tramway ci permette di vivere un’avventura mozzafiato e ammirare il Chino Canyon, oltre che la natura selvaggia e incontaminata. Il viaggio fino alla stazione dura circa 10 minuti ed è possibile osservare la fondovalle sottostante.

Village Fest

Il Village Fest, nella Coachella Valley, è tra gli eventi da non perdere: si tiene il giovedì sera e ci sono tantissime attività da fare, come osservare l’arte e l’artigianato, provare il cibo di strada e, naturalmente, non mancano occasioni di intrattenimento. La strada viene chiusa al traffico e si trasforma dunque in una fiera super divertente: gli stand sono posizionati lungo Canyon Drive a est e Belardo Road a ovest. Un’esperienza da fare per sentirsi veri e propri local.

Agua Caliente Cultural Plaza

Nel pieno centro di Palm Springs troviamo anche un vero e proprio punto di riferimento, ovvero l’Agua Caliente Cultural Plaza, che è tra i centri culturali più grandi con un museo, una spa e una piazza di ritrovo. La spa prende il nome dalla sorgente minerale in loco ed è possibile fare trattamenti idroterapici tra cui massaggi e bagni. Un momento di relax tra un’attrazione e l’altra a Palm Springs.

Palm Springs Walk of Stars

Tra le attrazioni più celebri troviamo inoltre la Palm Springs Walk of Stars, il cui compito è quello di celebrare gli straordinari successi che hanno lasciato un segno nel mondo del cinema, della musica o della televisione, ma anche di altri settori. Sono presenti più di 400 stelle e, naturalmente, il percorso rende omaggio alle icone di Hollywood, alle celebrità locali e alle leggende dello sport. In questo modo è possibile leggere i nomi di star e vip riconoscibili, una sorta di capsula del tempo che permette persino di fare un viaggio nell’epoca d’oro della vecchia Hollywood.

Indian Canyons

Palm Springs è una delle destinazioni più apprezzate per un motivo: la possibilità di arricchire il proprio itinerario di viaggio con vita notturna, trattamenti di benessere, ma anche la possibilità di immergersi in questo territorio desertico e arido e magari fare un picnic vicino al ruscello, in particolare nel Palm Canyon, tra le aree naturalistiche di grande bellezza del Nord America occidentale. Possiamo esplorare anche l’Andreas Canyon, dove il verde contrasta con le palme e le rocce, un’oasi lussureggiante nel deserto. E c’è poi il Murray Canyon, che invece consente di fare un’escursione facile (o comunque moderata per chi non è avvezzo al trekking): il sentiero è percorribile a cavallo o a piedi.

Moorten Botanical Gardens

Questo magnifico spazio è stato fondato a Palm Springs nel 1938, inizialmente come arboreto privato per condividere la bellezza e la straordinaria varietà di piante presenti nel deserto. Oggi alberi, piante e cactus provengono da tutto il mondo e questo museo vivente delle tradizioni del deserto consente di osservare cristalli, rocce, fossili o persino reperti pionieristici che risalgono all’età dell’estrazione dell’oro. Troviamo inoltre più di 3.000 piante e ci sono diversi sentieri.

Tahquitz Falls

Tahquitz Falls si trova sul lato occidentale di Palm Springs. Questa cascata è facilmente raggiungibile percorrendo il sentiero lungo il Tahquitz Canyon Trail. Alta ben 18 metri, la cascata è appunto chiusa all’interno del canyon, che fa parte della Riserva Agua Caliente degli Indiani Cahuilla. Per osservare la cascata è necessario pagare un biglietto d’ingresso all’inizio del sentiero. L’escursione è di moderata intensità e dobbiamo camminare per 3 km tra andata e ritorno.

Osservare i mulini a vento di Palm Springs

Sono poi diversi i tour che vengono organizzati per consentire ai turisti di conoscere altri lati di Palm Springs. Solitamente, infatti, vengono organizzati itinerari alla ricerca delle case delle celebrità che vivono proprio qui o che hanno vissuto nella zona. Tuttavia, consigliamo di valutare anche la possibilità di fare qualcosa di diverso, come un tour dei mulini a vento presenti nei dintorni, soprattutto quelli storici nella Coachella Valley.

Uptown Palm Springs

Non solo deserto: la zona di Uptown Palm Springs è una delle imperdibili. Questa zona ospita tantissimi locali e ristoranti (o persino hotel strani, che sono diffusi a Palm Springs, tra cui un motel tutto rosa). Non mancano caffetterie e boutique colorate, con negozi di abiti vintage imperdibili. È la zona giusta dove provare inoltre la cucina californiana, con pasti abbondanti e, naturalmente, la possibilità di osservare le vetrine artistiche e di antiquariato. Un tuffo nella cultura, nel vintage e nell’arte del posto.