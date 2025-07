Isola di Porto Santo: un piccolo paradiso portoghese

iStock La rigogliosa vegetazione dell'isola di Porto Santo, Madeira

Nell’Oceano Atlantica, lontana dal caos del turismo di massa e delle grandi città, ma vicinissima alla perfezione, un luogo paradisiaco. Queste, sono le coordinate dell’isola di Porto Santo in Portogallo, una delle gemme meno conosciute delle sorprendenti isole che fanno parte dell’arcipelago di Madeira. Un luogo caratterizzato da spiagge dorate, panorami vulcanici e un ritmo di vita lento e rigenerante, in grado di trasformare quest’isola portoghese nella destinazione adatta per chi è alla ricerca di un nuovo territorio tutto da scoprire, ideale per chi cerca natura e relax.

Ecco cosa fare e cosa vedere sull’isola di Porto Santo e perché potrebbe essere la scelta ideale per le prossime vacanze estive, un luogo che, nonostante faccia parte del Portogallo, conserva un’identità tutta sua, dove la natura regna ancora indisturbata, lontano dai grandi centri turistici, ma con servizi essenziali per i viaggiatori.

Dove si trova l’isola di Porto Santo?

La bellissima isola di Porto Santo si trova a poco più di 40 chilometri dalla più conosciuta e frequentata isola di Madeira, arcipelago di cui fa parte e che viene definito anche come l’arcipelago dell’eterna primavera, nel cuore dell’Oceano Atlantico. Dal punto di vista geografico, se si vuole essere ancora più precisi, l’isola si trova a circa 900 chilometri a sud dalla capitale Lisbona e a poco più di 500 chilometri al largo delle coste africane del Marocco.

In confronto al passato, oggi raggiungere Porto Santo è davvero molto semplice. Infatti, l’isola è collegata al continente europeo e alla principale isola di Madeira da frequenti voli stagionali, soprattutto con voli diretti da Lisbona e Porto e, in alta stagione, anche da diverse città europee. Oppure, è possibile raggiungere l’isola anche via mare, grazie ai traghetti quotidiani che partono da Funchal, sull’isola di Madeira, e che impiegano circa 2 ore.

Cosa vedere e fare a Porto Santo in estate

L’isola di Porto Santo è relativamente piccola, con una superficie di 11 chilometri di lunghezza per 6 chilometri di larghezza. Un piccolo luogo che è in grado di offrire un’ampia varietà di attrazioni e attività, ideali per chi decide di visitare questo bellissimo angolo dell’Oceano Atlantico, sconosciuto ai più, in estate. Nota ancora più positiva? Le temperature si aggirano tra i 23 e i 28 gradi, più che piacevoli, soprattutto per gli amanti delle condizioni più miti e non troppo calde, e l’acqua del mare è piacevolmente calda, ottime per un bagno rigenerante.

Tra le cose da non perdere assolutamente a Porto Santo c’è sicuramente il centro storico di Vila Baleira, un piccolo paesino raccolto e pittoresco, dallo stile tipico portoghese, che è riuscito a conservare negli anni tutto il suo fascino architettonico tradizionale. Qui si trova anche la casa di Cristoforo Colombo, il famoso navigatore ed esploratore italiano che proprio qui visse per un periodo del Quindicesimo Secolo. Oggi, questo edificio è un museo che racconta il legame che proprio Colombo ebbe con l’isola e la sua popolazione locale. Ma non è tutto!

Come Madeira, infatti, anche l’isola di Porto Santo ha un forte carattere naturale e, nonostante le sue dimensioni ridotte, offre ai viaggiatori amanti della natura, diversi sentieri di trekking che attraversano i suoi crinali e le sue valli, regalando panorami unici sull’oceano e sulle spiagge sottostanti. Uno dei sentieri più suggestivi è sicuramente quello che conduce al Pico do Castelo, un’altura di 437 metri sul livello del mare, dalla cui cima è possibile avere una vista completa a 360 gradi sull’intera isola.

Altri punti panoramici imperdibili sono il Pico Ana Ferreira, con le sue formazioni basaltiche simili a canne d’organo, oppure il Miradouro das Flores, presente sulla punta occidentale dell’isola e luogo ideale per rimanere affascinanti dal tramonto.

iStock

Le più belle spiagge dell’isola di Porto Santo: ecco quali non perdere

La principale attrazione naturale di Porto Santo è sicuramente la lunga spiaggia dorata Praia do Porto Santo, che misura addirittura più di nove chilometri e che si trova lungo la costa meridionale dell’isola, dove crea un paesaggio unico grazie al contrasto con l’acqua dell’Atlantico: luogo ideale per chi ama fare lunghe passeggiate, soprattutto al tramonto. Questa bellissima spiaggia va da Ponta da Calheta fino a Porto de Baixo. Da qui, deriva il nome di spiaggia dorata, con il quale viene conosciuta Porto Santo. Ha ottenuto in passato anche la Bandiera Blu grazie alla qualità delle sue acque e alla sicurezza, che la rende ideale per chi viaggia in famiglia.

Ci sono anche altre spiagge da non perdere su quest’isola portoghese. Ad esempio, Praia da Calheta, che si trova sul versante ovest dell’isola di Porto Santo e che risulta spesso meno affollata rispetto la precedente. Ai suoi visitatori, questa spiaggia riesce a regalare scenari selvaggi unici, con vista anche su alcune isolette vicine disabitate. Praia da Calheta è la soluzione giusta per chi cerca tranquillità, snorkeling e relax.

Un’altra spiaggia assolutamente da visitare è Praia das Pedras Pretas, che a differenza delle due spiagge precedenti è più rocciosa e per la sua conformazione viene frequentata specialmente da chi ama fare immersioni. Le acque qui sono profonde e cristalline, con un fondale davvero ricco di pesci colorati. Infine, un’ultima spiaggia che si consiglia di visitare soprattutto in estate è Praia do Cabeço da Ponta, che per la precisione fa parte di Praia do Porto Santo e rappresenta la sua zona più elegante, molto amata anche dai cittadini locali. È la parte dell’isola in cui si trovano alcuni degli hotel e resort più rinomati, che danno anche accesso diretto al mare e alle aree più attrezzate di Porto Santo.

iStock

Ma perché visitare Porto Santo in estate?

Questa è una domanda che è lecito porsi, soprattutto se si viene a conoscenza di un’isola per certi versi ancora sconosciuta. L’estate è il momento ideale per partire alla scoperta dell’isola di Porto Santo, anche grazie al maggior numero di collegamenti che permettono di raggiungere l’isola più facilmente. Questo periodo permette di godere di un clima ottimo, né troppo freddo e né troppo caldo, la soluzione ottimale che consente di scoprire tutti gli angolo nascosti di Porto Santo e il suo carattere autentico.

Inoltre, essendo ancora poco conosciuta rispetto a Madeira o alle isole Canarie, Porto Santo garantisce meno affollamento, più spazio per sé e un senso di libertà che molte destinazioni estive hanno ormai perso. Porto Santo, proprio per queste sue caratteristiche, non si può considerare come una semplice “estensione” di Madeira, ma dev’essere considerata come un piccolo paradiso che offre mare, natura, cultura e relax, perfetto per chi cerca una vacanza autentica e rigenerante. Una meta che merita di essere scoperta ora, prima che diventi la prossima grande tendenza del turismo europeo.