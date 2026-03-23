PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Uno dei meravigliosi giardini della California

Sulle colline di Montecito, a non troppa distanza dalla californiana Santa Barbara, si estende un territorio che non ha nulla a che vedere con il concetto ordinario di parco botanico. Chiamato Lotusland, occupa circa 15 ettari e si inserisce dentro un quartiere residenziale puntellato di ville appartate, strade silenziose e vegetazione che filtra la luce del Pacifico. Da un contesto domestico, dunque, si passa improvvisamente a un paesaggio che cambia registro in maniera quasi fuori controllo.

La storia iniziò nel 1882, quando il terreno venne acquistato da un pioniere locale che impostò un vivaio tra limoni, palme e colture tropicali. Nel corso dei decenni, diversi proprietari aggiunsero elementi paesaggistici, fino a quando, nel 1941, la cantante lirica Ganna Walska decise di acquistare la proprietà e trasformarla nel progetto della sua vita.

E lo fece nella maniera più completa e caparbia possibile: per oltre quarant’anni ignorò persino i consigli dei professionisti, inseguendo una visione personale fatta di contrasti, accumuli e collezioni botaniche estreme. Questo perché per lei le piante erano materia espressiva, presenze con carattere e strumenti per costruire scenografie.

Ciò che si incontra oggi porta ancora il segno della sua ossessione creativa. Non è un caso che la prima impressione che la maggior parte dei visitatori ha è quella di un insieme di ambienti distinti, una serie di stanze all’aperto con un’identità precisa. L’idea di solo giardino, dunque, passa in secondo piano, al punto che spesso Lotusland viene definito “teatro botanico” o “museo vivente”.

I magnifici giardini di Lotusland

A Lotusland, in California, convivono oltre 3.000 specie di piante, molte rare o a rischio, distribuite in sequenze che sorprendono continuamente. Risulta quasi incredibile l’esperienza di visita, perché si attraversa una successione di ambienti tematici che cambiano ritmo e atmosfera a distanza di pochi metri. Il percorso, del resto, rivela la mentalità di Walska: sempre orientata verso l’eccesso controllato e l’effetto scenico.

Il Cactus Garden rappresenta uno degli episodi più spettacolari. Una collezione monumentale, arricchita nel corso degli anni grazie al lascito di Merritt Dunlap, porta in scena forme scultoree che sembrano provenire da un altro pianeta. Spine, volumi geometrici e fioriture improvvise costruiscono un paesaggio che ribalta l’idea tradizionale di aridità.

Accanto, la sezione dedicata a cactus ed euforbie racconta le prime sperimentazioni della cantante insieme al paesaggista Lockwood de Forest. Qui emerge il suo interesse per le piante desertiche, interpretate come elementi grafici più che botanici.

Un cambio netto di atmosfera avviene nel Bromeliad Garden, con querce mature cariche di muschio spagnolo, in cui si sviluppa una densità vegetale umida e ombrosa. I colori saturi delle bromelie contrastano con la penombra, mentre il suono degli uccelli dà vita a una colonna sonora naturale continua.

Poi c’è il Cycad Garden che introduce in una dimensione quasi preistorica. Le cicade, diffuse già all’epoca dei dinosauri, donano al posto un carattere antichissimo. Tra queste si trova anche l’Encephalartos woodii, specie estinta in natura. Ma Walska, negli ultimi anni della sua vita, arrivò persino a vendere gioielli personali pur di ampliare questa collezione.

Il Blue Garden nasce da un’intuizione cromatica: dove inizialmente si immaginava un giardino argentato, la piantumazione di cedri dell’Atlante ha cambiato direzione. Il risultato finale gioca su tonalità fredde, con fogliame bluastro che dialoga con le architetture vegetali.

Nel Japanese Garden si percepisce una tensione diversa. Tradizione e interpretazione personale si intrecciano e danno vita a un piccolo santuario con aceri giapponesi, conifere potate in stile niwaki e corsi d’acqua sinuosi.

Ma non è finita qui, perché c’è anche l’Aloe Garden che, durante l’inverno, è pieno di colibrì che si posano sulle sue fioriture rosse, arancioni e gialle. Al centro svetta invece l’Abalone Pond, uno specchio d’acqua decorato con conchiglie che riflette il gusto eccentrico della proprietaria.

Il Topiary Garden segna uno dei momenti più dichiaratamente giocosi. Figure di animali potate con estrema precisione circondano un orologio orticolo. Poi ci sono orsi, una giraffa e un delfino che rendono il tutto un racconto visivo a metà tra fiaba e installazione artistica.

Merita una menzione anche il Palmetum, che raccoglie una quantità impressionante di palme, tra cui oltre 40 esemplari di Jubaea chilensis. Questa sezione sottolinea il rapporto tra Lotusland e il clima della California meridionale, in grado di ospitare specie provenienti da continenti diversi.

Decisamente interessante è pure il Water Garden, attivo soprattutto nei mesi estivi, che regala una pausa visiva fatta di superfici liquide. Loto, ninfee e grandi foglie galleggianti riescono a modellare un paesaggio che richiama ambienti tropicali, con riflessi che amplificano la percezione dello spazio.

Tra i percorsi merita una menzione l’Olive Allée, il quale accompagna lo sguardo lungo file ordinate di ulivi, mentre il Parterre conserva tracce dell’impostazione più classica della proprietà, con aiuole geometriche e camminamenti in mattoni risalenti agli anni ’20.

Al centro di tutto rimane la villa principale, progettata da Johnson, con architettura mediterranea al fine di ricordare le origini aristocratiche della tenuta prima della trasformazione radicale operata da Walska.

Info utili per la visita

Il numero di visitatori giornalieri al Lotusland è limitato per via delle restrizioni imposte dalla contea di Santa Barbara. In sostanza la prenotazione è obbligatoria, spesso con settimane di anticipo. Due modalità principali guidano l’esperienza: i tour accompagnati grazie a cui leggere il giardino attraverso racconti dettagliati, tra aneddoti sulla vita di Walska e spiegazioni botaniche; un percorso autonomo tramite cui assorbire il luogo con tempi personali, soffermandosi sui dettagli più strani o suggestivi.

La fotografia è consentita per uso personale, con alcune limitazioni sull’attrezzatura. Per i visitatori ci sono anche panchine disseminate tra le varie sezioni che invitano a fermarsi e osservare (soprattutto nelle aree più dense come il Bromeliad Garden o il Fern Garden).

Non mancano eventi stagionali ad animare il Theatre Garden, che puntano a richiamare la passione della proprietaria per le arti performative.

Dove si trova e come arrivare

Lotusland si trova a Montecito, nell’area collinare sopra Santa Barbara, lungo la costa della California meridionale. La posizione precisa viene comunicata solo dopo la prenotazione, proprio per gestire il flusso di visitatori in un quartiere residenziale. Chi arriva in auto percorre la US-101 fino all’uscita per Santa Barbara, proseguendo poi verso le colline. Il tragitto offre scorci sull’oceano e sulle montagne della Los Padres National Forest, regalando un contesto paesaggistico già notevole prima dell’ingresso.

Il periodo di apertura stagionale va da marzo a novembre ed è importante sapere che i biglietti hanno un prezzo superiore rispetto alla media dei giardini pubblici (giustificato dalla rarità delle collezioni e dalla gestione attenta degli spazi).

Lotusland resta difficile da classificare: giardino botanico, opera d’arte o capriccio personale portato all’estremo. Tutto va bene, e quindi (e forse) è tutte queste definizioni insieme.