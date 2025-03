Il London Eye compie 25 anni: storia e cosa sapere sul simbolo di Londra

Fonte: Ph @Mlenny - iStock Veduta notturna del London Eye

Il London Eye, uno dei simboli più rappresentativi della capitale britannica, celebra un importante traguardo: il 9 marzo spegne 25 candeline. Dal giorno della sua inaugurazione, la maestosa ruota panoramica è diventata un punto di riferimento imprescindibile dello skyline londinese, tra modernità, innovazione e un tocco di magia che continua ad affascinare milioni di visitatori ogni anno.

Per festeggiare l’evento è stato realizzato il cortometraggio Turning 25: London’s Eye, una produzione che unisce filmati d’archivio e contemporanei per raccontare l’evoluzione della città e della ruota panoramica nel corso degli ultimi 25 anni.

Diretto da Nate Camponi e prodotto da Chief Productions, il film raccoglie le testimonianze di Julia Barfield, l’architetta che ha contribuito alla realizzazione del progetto, insieme agli attori britannici David Harewood e Russell Tovey, senza dimenticare le storie delle persone comuni che hanno vissuto momenti indimenticabili su questa straordinaria attrazione.

La storia

Il London Eye, conosciuto anche come “Ruota del Millennio“, nasce da un’idea ambiziosa che affonda le sue radici nel 1993, quando gli architetti David Marks e Julia Barfield proposero il progetto in occasione di un concorso per celebrare l’arrivo del nuovo millennio. Sebbene il concorso non ebbe successo, la loro visione lasciò il segno e portò alla realizzazione della ruota panoramica.

I lavori di costruzione iniziarono nel 1998 e si conclusero nel 1999, con un costo totale di 75 milioni di sterline. Sebbene l’inaugurazione ufficiale sia avvenuta il 31 dicembre 1999, presieduta dal Primo Ministro Tony Blair, la ruota aprì al pubblico solo il 9 marzo 2000, a causa di alcuni ritardi tecnici.

Inizialmente concepita come un’attrazione temporanea con una durata prevista di cinque anni, il London Eye si rivelò subito un successo incredibile. Nel luglio 2002, ben 8,5 milioni di persone avevano già compiuto un giro sulla ruota.

Il suo impatto fu tale che il Lambeth Council concesse lo status di attrazione permanente nel 2002, garantendole un posto fisso nello skyline di Londra.

Lo stile architettonico

Il London Eye si distingue per il suo design moderno e innovativo, che sa far convivere funzionalità ed estetica in una struttura elegante e armoniosa. L’ispirazione dietro la ruota panoramica proviene da varie fonti, tra cui la Torre Eiffel e gli alberi maestosi delle grandi navi, e le conferisce un aspetto avveniristico e al tempo stesso inconfondibile.

Una delle caratteristiche più sorprendenti è l’uso del vetro trasparente e rinforzato per le capsule, che garantisce una vista a 360 gradi sulla capitale. Inoltre, si distingue per il suo sistema di illuminazione a LED, che ogni notte si accende con colori diversi e dà vita a uno spettacolo suggestivo che rende la ruota ancora più affascinante.

Nel complesso, il London Eye è un perfetto equilibrio tra ingegneria e arte, e simboleggia la capacità di Londra di innovarsi senza perdere il legame con la propria storia.

Gli interni

Ogni dettaglio del London Eye è stato progettato per offrire ai visitatori un’esperienza confortevole e irripetibile. Le 32 capsule, ciascuna in grado di ospitare fino a 25 persone, sono dotate di aria condizionata e panche per garantire il massimo comfort durante il giro, che dura circa 30 minuti.

Ma il vero protagonista di questa esperienza è il panorama senza pari che si apre davanti agli occhi: grazie alle pareti in vetro trasparente, è possibile ammirare alcuni dei monumenti più celebri di Londra, dal Big Ben alla Torre di Londra, fino alla Cattedrale di St. Paul.

A rendere ancora più coinvolgente l’esperienza ci pensano le funzioni interattive presenti a bordo: ogni capsula è dotata di schermi tattili e audio-guide multilingua che permettono di approfondire la conoscenza dei vari punti di interesse visibili dall’alto.

Curiosità sul London Eye

Il London Eye non è soltanto una meraviglia dell’ingegneria, ma anche un’attrazione ricca di curiosità.

Con i suoi 135 metri di altezza e una circonferenza di 424 metri, è la ruota panoramica a sbalzo più grande del mondo. Ciò che la rende unica è la sua struttura innovativa, sostenuta da un telaio a forma di “A” su un solo lato, una caratteristica che la differenzia dalle tradizionali ruote panoramiche.

Nel corso degli anni, il London Eye ha attratto milioni di turisti da tutto il mondo. Oggi, con una media di 3,5 milioni di visitatori all’anno, continua a essere una delle attrazioni più amate della Gran Bretagna.

Dal punto di vista tecnologico, la ruota ha subito diversi aggiornamenti. Nel 2006, il sistema di illuminazione è stato rinnovato con luci LED colorate per migliorare l’effetto visivo notturno. Inoltre, ha cambiato più volte sponsor: inizialmente supportato da British Airways, è passato sotto la sponsorizzazione di EDF Energy e, più di recente, di Coca-Cola.

Oltre a essere un’attrazione turistica, il London Eye è un vero e proprio simbolo della modernità e dell’innovazione architettonica di Londra nel nuovo millennio. A distanza di 25 anni, la ruota continua a girare, raccontando storie, regalando emozioni e donando una vista eccezionale sulla città che non smette mai di sorprendere.