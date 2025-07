iStock La spiaggia di Zlatni Rat

Se c’è un’attività che i turisti amano fare in Croazia è il cosiddetto “island hopping“, ossia visitare più isole in una sola vacanza, spostandosi da una all’altra in barca o traghetto. Quelle croate, però, sono davvero tantissime e scegliere dove salpare non è così semplice.

C’è Hvar, con la sua atmosfera pittoresca e la vita notturna, l’isola di Mljet, ideale per chi cerca natura e tranquillità, o Vis per la sua bellezza e la scena gastronomica. E poi, c’è chi sceglie l’isola di Brac per i suoi sentieri escursionistici, per le sue cittadine tranquille e, soprattutto, per una delle spiagge più belle di tutta la Croazia: Zlatni Rat.

L’isola, punteggiata da tante piccole spiagge, cantine vinicole e splendidi paesini costieri, è perfetta da esplorare in auto o in scooter. Qui vi consigliamo cosa vedere, cosa fare e le spiagge da non perdere!

Dove si trova l’isola di Brac

L’isola di Brac si trova in Croazia, nel Mar Adriatico, di fronte alla costa della Dalmazia centrale. È situata tra le isole di Šolta e Hvar, non lontano dalla famosa città di Spalato (Split), da cui è facilmente raggiungibile in traghetto.

Brac è la terza isola più grande del Mar Adriatico, oltre che la più alta, con il monte Vidova Gora che raggiunge i 778 metri: da qui, dopo aver intrapreso un trekking, si gode di una vista spettacolare sulla costa e sulle isole vicine. L’isola è famosa anche per la sua pietra bianca, utilizzata per costruire edifici famosissimi: non solo il Palazzo di Diocleziano a Spalato, ma anche il Parlamento a Vienna e la cattedrale di San Giacomo a Šibenik.

Grazie al suo ricco patrimonio culturale e storico e ai paesaggi naturali mozzafiato, l’isola è considerata un vero micro-continente da raggiungere in traghetto.

Questi partono più volte al giorno dal porto di Spalato e arrivano a quello di Supetar in 50 minuti.

iStock

Cosa vedere e cosa fare in estate sull’isola di Brac

Oltre alle spiagge, di cui vi parleremo a breve, tra le cose da vedere a Brac ci sono pittoresche cittadine, dove scoprire il patrimonio culturale dell’isola, e paesaggi naturali mozzafiato.

La città di Bol

Sulla costa meridionale dell’isola si trova la vivace cittadina portuale di Bol, il luogo ideale dove fare base per scoprire anche i dintorni. Qui, camminando tra le stradine tortuose del centro storico, vi imbatterete in un’ampia scelta di ristoranti sul mare, café ed edifici in pietra punteggiati di fiori rosa e viola.

Percorrendo la lunga passeggiata costiera fiancheggiata da pini e da alberghi, inoltre, raggiungerete la famosa spiaggia Zlatni Rat, probabilmente l’attrattiva principale della cittadina. Inoltre, da Bol potete accedere facilmente anche ai sentieri di trekking che conducono a Vidova Gora.

Trekking sul Vidova Gora

La salita al Vidova Gora, la montagna più alta e uno dei punti panoramici più belli dell’Adriatico, è un’esperienza da non perdere durante la vostra visita sull’isola. I sentieri, ben segnalati, iniziano da Bol, presso la chiesa della Madonna del Monte Carmelo.

Seppur la salita possa risultare impegnativa, verrete ripagati dall’incredibile vista di cui godrete dalla cima, che rivela la costa meridionale dell’isola con la sua fascia verde che circonda Bol. Da qui vedrete anche la stretta lingua di sabbia che contraddistingue la spiaggia di Zlatni Rat.

Se volete proseguire la vostra camminata, raggiungete la grotta Zmajeva Špilja (Grotta del Drago) seguendo un sentiero non segnalato utilizzato solitamente dai pastori. Lunga solo venti metri, la grotta è ricca di tracce lasciate dagli eremiti che un tempo vi abitavano. Sul lato sinistro noterete anche una figura di drago scolpita nella roccia e, accanto a essa, così come in altri punti, si possono osservare altri rilievi intagliati.

Il villaggio di pescatori Milna

Sul lato occidentale dell’isola, invece, circondato da fattorie, vigneti e uliveti, si trova il villaggio di pescatori di Milna. Anche se ospita il porto turistico più grande dell’isola e numerosi yacht di lusso e barche a vela ormeggiate di fronte, rimane comunque una meta meno affollata rispetto a Bol.

Non c’è molto da fare o da vedere: ecco perché Milna è perfetta per godersi l’atmosfera rilassata dell’isola, per fare una passeggiata nel tardo pomeriggio e per terminare la giornata con una cena deliziosa in uno dei ristoranti situati sul lungomare.

La città portuale di Supetar

L’avrete vista una volta salpati sull’isola: Supetar è la città più grande e il centro principale dell’isola di Brac. Il grazioso porto è costeggiato da un’ampia passeggiata, ma è molto meno affollato rispetto a Bol, offrendo così un’esperienza più tranquilla.

A pochi metri di distanza dal porto, si trova la piazza principale del paese, la chiesa e molte deliziose costruzioni in pietra nascoste tra le stradine medievali. Sul lungomare c’è anche un piccolo molo, perfetto per fare un bagno. Supetar è anche un’ottima base per esplorare l’isola se desiderate una vacanza low cost in Croazia.

Le spiagge sull’isola di Brac

Un viaggio sull’isola di Brac deve necessariamente includere anche le sue spiagge. Qui, tra le più belle di tutta la Croazia, spicca Zlatni Rat.

Zlatni Rat

Zlatni Rat, conosciuta anche come il Corno d’Oro, è una delle spiagge più famose della Croazia. Questa suggestiva spiaggia di ciottoli a forma di V si estende in un mare cristallino che sfuma lentamente in un meraviglioso blu profondo. È il luogo ideale per prendere il sole e fare il bagno per qualche ora, con molti alberi che offrono un po’ d’ombra per rinfrescarsi dalla calura. Può essere raggiunta facilmente a piedi percorrendo la passeggiata sul lungomare di Bol.

La sua bellezza si ammira soprattutto dall’alto, vi consigliamo di fare il trekking sul Vidova Gora per godervi il panorama!

Spiaggia di Murvica

La spiaggia di Zlatni Rat, essendo la più famosa, potrebbe risultare anche particolarmente affollata. Una valida alternativa dove rilassarvi e nuotare è la spiaggia di Murvica: situata sull’altro lato della baia, raggiungibile in soli 15 minuti a piedi dal centro di Bol, offre una piccola striscia di ciottoli e un mare azzurro intenso. Qui si respira un’atmosfera autentica e rilassata, con una suggestiva vista su un monastero e alberi rigogliosi tutt’intorno.

Portate con voi tutto il necessario per trascorrere la vostra giornata perché non troverete lettini da spiaggia da affittare. Inoltre, vi consigliamo di non visitarla dopo le 16:00 perché, da quell’ora, risulterà in ombra.

iStock

Plaža Lovrečina

Sul versante nord dell’isola, invece, si trova la bellissima Plaža Lovrečina. Questo è un angolo tranquillo dove stendere il vostro asciugamano sui ciottoli bianchi, circondati da una rigogliosa vegetazione e con un mare dall’azzurro splendido. Per entrare in acqua potete farlo sia dalla sabbia che tuffandovi utilizzando la piccola scalinata sulla terrazza di legno.

Qui sono presenti anche dei bar particolari dove rinfrescarvi con una bevanda fresca vista mare.

Tičja Luka

Chi desidera un’atmosfera davvero tranquilla, può rifugiarsi nel pittoresco villaggio di Povlja dove, nascosta, si trova la spiaggia di Tičja Luka. Circondata da vegetazione rigogliosa e scogliere rocciose, questa suggestiva insenatura, la più grande in questa zona dell’isola, rappresenta il luogo ideale per chi è alla ricerca di pace e serenità, lontano dal caos delle spiagge affollate.

La baia è adatta anche ai bambini, grazie al suo accesso comodo al mare, e dispone di docce, che la rendono perfetta anche per una giornata di relax in famiglia.

La spiaggia di Riva

Questa è una delle principali spiagge di Sumartin, uno dei villaggi piccoli e accoglienti presenti sull’isola. Composta prevalentemente da ciottoli, come la maggior parte delle spiagge croate, rappresenta una meta molto amata sia dai turisti che dai residenti grazie al suo mare calmo e ai fondali bassi. Caratteristiche che la rendono perfetta anche per le famiglie che viaggiano con i bambini.

Inoltre, la spiaggia di Riva può essere raggiunta facilmente perché si trova proprio nel centro di Sumartin, a pochi passi da ristoranti e aree gioco per bambini.

Spiaggia di Vela Luca

Infine, tre le spiagge che vi consigliamo di scoprire sull’isola di Brac c’è anche quella di Vela Luka. Si tratta di una piccola baia incantevole situata vicino al pittoresco villaggio di Pucisca, composta da ciottoli e circondata da scogliere e vegetazione mediterranea. Le sue acque cristalline e limpide invitano a tuffarsi per una nuotata rinfrescante o a fare snorkeling per esplorare i fondali ricchi di vita marina.

Grazie alla sua posizione appartata, Vela Luka è perfetta per chi desidera rilassarsi in un ambiente sereno, ascoltando solo il suono del mare e godendosi il sole in totale privacy. Nei dintorni, il villaggio di Pučišća offre un’atmosfera autentica, con le sue stradine acciottolate, case in pietra e piccole taverne dove assaporare la cucina locale.