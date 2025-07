iStock La bellissima spiaggia di Porat, Komiza, sull'isola di Bisevo

Le isole della Croazia non sono semplici lembi di terra adagiati sull’Adriatico, ma mondi a sé stanti, dove ogni insenatura racconta una storia, ogni borgo ha un’anima antica e ogni sentiero conduce a una sorpresa.

Incastonate tra il blu profondo del mare e il verde brillante della vegetazione mediterranea, regalano esperienze diversissime tra loro: c’è chi viene attratto da baie solitarie in cui rilassarsi lontano dal frastuono, chi sogna di perdersi in borghi di pietra affacciati sul porto, chi cerca la natura più selvaggia o l’euforia delle serate estive.

In questa selezione, andiamo alla scoperta delle cinque isole croate che incarnano al meglio tutto questo, autentici gioielli che meritano di essere vissuti, con lentezza, un’onda alla volta.

5. Biševo, la poesia della luce e del silenzio

Biševo, piccolissima isola al largo di Vis, sembra galleggiare ai margini del tempo, con l’atmosfera placida e la natura selvaggia che la protegge. Si tratta di una delle isole meno abitate e visitate dell’Adriatico, eppure cela un patrimonio naturale che lascia senza fiato: stiamo parlando delle splendide grotte marine, veri capolavori scolpiti dall’acqua e dalla luce.

Tra tutte, spicca la Grotta Azzurra (Modra špilja): entrarvi significa abbandonare per qualche istante la realtà e ritrovarsi in un mondo dove il blu diventa protagonista assoluto. I raggi del sole filtrano attraverso l’acqua, rimbalzano sulle pareti sottomarine e danno vita a bagliori surreali che sembrano provenire da un altro pianeta. Poco più a sud-ovest si trova la Grotta della Foca, un tempo rifugio della foca monaca, oggi un angolo silenzioso in cui ascoltare il respiro del mare.

Ma Biševo è anche terra di sapori. Le colline che si innalzano dolcemente sul mare sono ricoperte di vigneti, da cui nasce il Plavac Mali, un vino robusto e profumato che racchiude in sé tutto il carattere dell’isola.

Le spiagge di Mezoporat, Porat e Salbunara completano un quadro a dir poco idilliaco, mentre la notte cala su un cielo stellato che non conosce confini.

4. Mljet, l’armonia perfetta tra terra e acqua

iStock

Mljet è un rifugio per l’anima su cui la natura domina incontrastata, e lo fa con una grazia che conquista fin dal primo sguardo. L’isola, avvolta da fitte pinete e lambita da un mare cristallino, è un paradiso ancora poco toccato dal turismo di massa.

Il cuore pulsante di Mljet è il suo parco nazionale, un’oasi protetta dove due laghi salati, Veliko e Malo Jezero, si estendono come specchi d’acqua incastonati tra i boschi e il paesaggio ha qualcosa di magico: potete pagaiare in kayak nel silenzio, oppure nuotare nell’acqua salmastra tra le sfumature del verde e del turchese. E poi, al centro del lago più grande, l’isolotto di Santa Maria sorprende con il monastero benedettino, una costruzione medievale sospesa tra storia e natura.

Chi sceglie Mljet lo fa per respirare appieno, per camminare senza fretta, per lasciarsi guidare dai profumi del mirto e del rosmarino che avvolgono i sentieri. E alla fine della giornata, davanti a un piatto di pesce appena pescato, scopre che esiste ancora un modo autentico di viaggiare.

3. Krk, l’anima culturale dell’Adriatico

Krk, o Veglia in italiano, è l’isola che meglio di tutte rappresenta l’equilibrio tra tradizione e modernità: è la più grande dell’Adriatico, collegata alla terraferma da un ponte, eppure mantiene intatta la sua identità. Qui l’eredità storica convive con la vivacità dei villaggi, la natura con la cultura, la spiritualità con il sapore della vita quotidiana.

Camminando tra le vie acciottolate della città di Krk si percepisce l’influenza di secoli di storia e chiese romaniche, antichi conventi e castelli come quello dei Frankopan ne illustrano il glorioso passato. Ma basta spostarsi di pochi chilometri per ritrovarsi immersi nella bellezza incontaminata della baia di Vela Luka o nell’atmosfera mistica della grotta di Biserujka, dalle formazioni calcaree scolpite dal tempo.

Krk è anche un’isola da gustare. Le trattorie tradizionali ( le tipiche kanobe) propongono piatti che parlano del territorio: le šurlice, pasta fatta a mano con sugo d’agnello, e i dolci come presnec e povitica raccontano l’anima più genuina dell’isola.

A Vrbnik, uno dei borghi più affascinanti, potrete assaggiare il vino Žlahtina, un bianco elegante coltivato sulle pendici che guardano il mare.

2. Cres, la bellezza selvaggia dell’Istria

iStock

Se cercate la vera essenza della Croazia, Cres (o Cherso) è l’isola che fa per voi: lunga e sottile, sferzata dai venti e protetta da una vegetazione fitta, è una terra di contrasti affascinanti: da un lato la natura primitiva della Tramuntana, dall’altro gli antichi borghi che sembrano scolpiti nella pietra.

Nella parte settentrionale, potreste camminare per ore senza incontrare nessuno, solo alberi secolari e il suono del vento. E se alzate lo sguardo, potreste scorgere il volo silenzioso di un grifone, simbolo alato di questa terra indomita. Più a sud, invece, le scogliere si aprono in calette nascoste, perfette per un bagno in solitudine, mentre la Grotta Blu, nascosta tra le rocce, dona uno spettacolo indimenticabile agli appassionati di immersioni.

Merita una sosta poi Osor, antica città che fu importante sotto la dominazione veneziana, dove i leoni di San Marco scolpiti sui portali, gli stemmi nobiliari, le case in pietra calcarea rievocano quel passato importante.

1. Hvar, dove il sole incontra il glamour

Infine, Hvar è l’isola del sole eterno e dell’eleganza naturale. Con ben 2724 ore di sole all’anno, è la regina luminosa della Dalmazia, una sorta di “Madeira croata” dove ogni stagione sembra estate.

La città di Hvar è la sua vetrina scintillante: boutique di lusso, ristoranti raffinati, yacht ormeggiati nel porto e, di notte, la movida anima le piazze con musica e sorrisi. Tuttavia, esiste anche un’altra Hvar, più intima, quella dei campi di lavanda, delle colline punteggiate di ulivi e vigneti, dei villaggi in pietra immersi nella vegetazione.

Nel cuore dell’isola, montagne e pianure si alternano in un paesaggio vario e fertile, mentre lungo la costa ogni ansa nasconde una spiaggia da cartolina, dove il mare cristallino invita a tuffarsi.

A Stari Grad, uno dei più antichi insediamenti del Mediterraneo, la storia greca rivive tra i resti archeologici e le vigne della piana coltivata, riconosciuta come patrimonio UNESCO.