Regione del Quarnaro, la perla nascosta dell’Adriatico a un passo dall’Italia

Fonte: Antonio Pavela, Ente del Turismo di Lussino Bagno a Lussino

Nel cuore dell’Alto Adriatico, là dove il profilo delle isole spezza l’orizzonte e l’aria sa di pino e salsedine, la regione del Quarnaro si manifesta in un arcipelago che sembra nato per affascinare. Qui, il tempo si muove al ritmo lento delle onde, e le giornate si riempiono di luce, silenzi e storie da raccontare. È la Croazia che si esprime in quella manciata di terra e mare tra l’Istria e la Dalmazia a poche ore di viaggio dall’Italia, in cui oggi si custodiscono alcuni dei luoghi più suggestivi e meno affollati del Mediterraneo.

Qui le isole diventano vere protagoniste di un racconto fatto di natura, cultura e benessere. Le acque limpide riflettono il verde della macchia mediterranea e le architetture di pietra si confondono con i paesaggi costieri. Ma è nel modo in cui queste oasi di bellezza ti accolgono che questa terra rivela il suo vero volto.

Cherso, l’isola di pace dai mille volti

Con l’arrivo a Cherso, si entra in un’altra dimensione. Qui non si viene per fuggire dal mondo, ma per ritrovarlo nella sua forma più pura. Niente frenesia, solo il suono del vento tra gli ulivi, i grifoni protetti presenti centro di recupero di Beli e le voci lontane dei pescatori che rientrano in porto.

La regione del Quarnaro trova in Cherso uno dei suoi luoghi più poetici. I sentieri attraversano boschi fitti e si aprono all’improvviso su baie trasparenti. Lubenizze, con le sue case di pietra aggrappate alla roccia, è uno dei borghi più pittoreschi della Croazia. Ma tra sentieri pedonali e piste ciclabili, c’è anche tanto divertimento. Da non perdere il Semanjo di Cherso, la fiera tradizionale che anima l’isola ogni estate, che è folclore e memoria di un’identità che non si è mai persa. E ancora il Kaić, che ogni anno racconta il valore segreto delle acque salmastre che bagnano l’isola, e le serate musicali di Lubenizze, in cui prende vita l’intrattenimento più puro.

Le spiagge di Cherso, poi, mostrano il doppio volto dell’Isola. Alcune sono incantevoli e selvagge, immerse nella natura e raggiungibili solo a piedi o in barca, ideali per chi cerca tranquillità. Altre, più tradizionali ma non meno spettacolari, sono facilmente accessibili e adatte a famiglie, mantenendo comunque un’atmosfera semplice e rilassante.

Fonte: Robi Sablić, Ente del Turismo di Cherso

Lussino, il respiro del benessere

Appena oltre lo stretto che la separa da Cherso, Lussino accoglie chi cerca un’energia diversa. È l’isola della vitalità, del profumo di pini marittimi, delle onde che scandiscono il tempo e delle giornate lunghe e piene di luce che si snodano in oltre 250 chilometri di sentieri.

La regione del Quarnaro si fa qui maestra di equilibrio tra natura e benessere. Ed è il posto giusto dove trovare una cura senza curarsi davvero: si cammina, si nuota e si respira. Il clima, lo sapevano già gli austro-ungarici, ha effetti benefici; oggi lo confermano i numerosi centri wellness che punteggiano la costa. Ma anche una semplice passeggiata nel parco foresta di Čikat, ecosistema creato dall’uomo, può fare miracoli.

A Mali Lošinj ci si perde tra le viuzze colorate, si assaggia pesce fresco al porto, si raggiunge un centro benessere per un trattamento speciale e infine si conclude la giornata con una cena sotto le stelle. A Veli Lošinj, ci si rifugia invece nei giardini aromatici, si visitano musei, si parte per escursioni marine alla ricerca dei delfini. Su quest’isola, ogni giorno è un invito a prendersi cura di sé.

Krk, l’isola che sa di terra e di mare

Krk ha molti volti, e ognuno di essi è un motivo per tornarci. Lungo le sue strade dell’isola d’oro si intrecciano storie millenarie, vitigni autoctoni, chiese romaniche e spiagge di sabbia sottile come Klimno e Glavotok. In questa parte della regione del Quarnaro, che conta su una delle superfici maggiori dell’Adriatico, la tradizione si sposa con un turismo consapevole ma mai invadente.

Fonte: Luka Tabako, Ente del Turismo dell’isola di Krk

La città di Krk conserva ancora le mura medievali e un’atmosfera che richiama storie antiche. Baška, Malinska e la stessa città di Krk, con la loro atmosfera vivace, hanno tutto ciò di cui hai bisogno per una giornata piena di sole e divertimento.

Eppure non manca l’avventura. La zipline Edison sopra le colline, le immersioni nelle grotte marine, il Cammino di Krk per chi ama viaggiare a piedi o in bici. Sono oltre 500 i chilometri che si possono percorrere in bicicletta o a piedi e non mancano le esperienze da fare con tutta la famiglia, come una visita alla grotta Biserujka.

Fonte: Otokar Crnalić, Ente del Turismo dell’isola di Krk

Perché scegliere il Quarnaro

Cherso, Lussino e Krk sono quindi esperienze da vivere con tutti i sensi. La regione del Quarnaro è una terra fatta di dettagli – la pietra calda sotto i piedi, l’odore del rosmarino, il blu che abbraccia tutto. Ma soprattutto, è una terra che non dimentica chi la visita. Qui ogni luogo ha un’anima e ogni tramonto sembra parlare. È il Mediterraneo di una volta, certo. Ma anche quello che molti cercano oggi dunque più vero e più profondo.