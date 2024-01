Kayaköy, il villaggio fantasma da riscoprire

Laureata in Scienze della Comunicazione e con un Master in Seo Copywriting. Per lei, scrivere è un viaggio che unisce emozioni e conoscenza.

Fonte: iStock Kayakoy, Turchia

Oggi ti porteremo in un viaggio insolito, che promette di essere tutto fuorché ordinario. Ti condurremo attraverso i sentieri polverosi e le strade silenziose di una città che sembra sospesa nel tempo, un luogo che racconta storie di perdita, ma anche di speranza. Ci troviamo a Kayaköy, un sito dove la bellezza della desolazione si fonde con il fascino della storia.

Questa affascinante città fantasma sorge sulla costa egea ed è un simbolo vivente di un’era ormai passata, un monumento di pietra che celebra la pace e la cooperazione tra Turchia e Grecia. Le sue 4000 case in pietra, abbandonate e sparse su una collina, raccontano le vicende di ciò che un tempo fu un vibrante centro abitato.

La tristezza che pervade l’aria non può essere negata, un velo di malinconia sembra avvolgere ogni angolo della città. Eppure, uno strano fascino si insinua in questo scenario. Una bellezza che, come un fiore che cresce tra le rovine, trova il modo di fiorire anche tra i capitoli più bui dell’umanità.

Kayaköy: un viaggio tra le rovine di un villaggio museo

Fonte: iStock

Nel cuore dell’Anatolia, avvolta dal silenzio delle montagne e dei boschi, emerge la città fantasma di Kayaköy. Conosciuta un tempo come Levissi, questo villaggio turco era un vivace mosaico di culture, un luogo in cui le tradizioni greche e ottomane danzavano insieme in perfetta armonia. Ma nel 1923, il corso della storia prese una piega drammatica, cambiando per sempre il destino di questo luogo.

Dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, la Società delle Nazioni organizzò uno scambio di popolazioni tra Grecia e Turchia. Questo ha portato i greci musulmani, radicati da generazioni in territorio turco, a dover abbandonare le loro case per trasferirsi in Grecia. Allo stesso tempo, gli ottomani di fede cristiana furono costretti a lasciare le coste turche, un luogo che avevano chiamato casa per generazioni. Questa dolorosa separazione ha lasciato profonde cicatrici nel paesaggio e nel cuore delle persone, dando vita a una vera e propria città fantasma. Come se non bastasse, nel 1957, il villaggio già desolato fu scosso da un violento terremoto. Le case vuote e le strade silenziose furono sconvolte da forze naturali implacabili, causando danni che avrebbero segnato definitivamente il volto di Kayaköy.

Successivamente, negli anni ’80, un’azienda immobiliare rimase affascinata dalla bellezza selvaggia delle case in rovina e della valle circostante. Decise, così, di ristrutturare le abitazioni con l’obiettivo di vendere ai turisti l’idea di una fuga idilliaca nel cuore della Turchia. Tuttavia, gli artisti e gli architetti del luogo espressero la loro preoccupazione per il destino del patrimonio storico del villaggio. Avevano timore che la commercializzazione potesse alterare l’anima autentica della città, cancellando le tracce del suo passato e trasformandola in un parco a tema privo di significato.

Così, il Ministero della Cultura turco dichiarò Kayaköy un monumento storico, salvandola dalla speculazione edilizia. Questa decisione ha contribuito a preservare l’integrità della città, permettendo alle sue case in pietra di raccontare ancora oggi la storia del suo passato.

Esplorando l’antico fascino di Kayaköy, la città fantasma

Oggi, Kayaköy è un vero e proprio tesoro nascosto, un villaggio senza tempo immerso in una valle lussureggiante e circondato da vigneti rigogliosi. Quando cala la sera e le dimore vengono illuminate dai riflettori, la città fantasma prende vita, offrendo uno spettacolo surreale senza eguali.

Nonostante la presenza di alcuni hotel all’ingresso del villaggio abbandonato, ti consigliamo di optare per un soggiorno a Fethiye, a soli dieci chilometri di distanza. La sua posizione strategica ti consentirà di raggiungere facilmente Kayaköy e immergerti completamente nell’atmosfera unica del luogo, godendo allo stesso tempo di tutti i comfort necessari.

Mentre ti concedi del tempo per esplorare le centinaia di case abbandonate, non dimenticare di fare un salto alla Basilica di Panayia Pyrgiotissa. Questo gioiello architettonico del XIX secolo, un tempo sontuoso e splendente, ora si erge solitario come testimone dei tragici avvenimenti.

E dopo aver vagato per le stradine del villaggio, preparati per un’ascesa ripida lungo un sentiero che ti condurrà a un punto panoramico in cima alla collina. Da qui, la vista sulla costa ti lascerà senza fiato. Il mare blu, le spiagge dorate e il paesaggio circostante si uniscono in un quadro pittoresco che rimarrà eternamente impresso nella tua memoria.