Questa città fantasma è un osservatorio astronomico a cielo aperto

Fonte: iStock Il cielo stellato di Bodie, California

Chi parte per un viaggio si avventura per conoscere nuovi luoghi, ma anche e soprattutto per scoprire sé stesso. Non si ritorna mai come prima da un percorso, perché ogni esperienza vissuta, ogni incontro fatto, ogni paesaggio ammirato diventa parte di noi.

I viaggi fuori dall’ordinario sono ancora più affascinanti. Lontani dalle rotte turistiche tradizionali, ci conducono in luoghi insoliti, che nascondono scenari imperdibili e offrono momenti di puro stupore e meraviglia.

Oggi la nostra destinazione è Bodie, una città fantasma che sembra sospesa nel tempo. Qui, l’aria è impregnata di mistero e nostalgia e ogni angolo racconta una storia del passato. Ma non solo. Lontano dalle luci artificiali e dai rumori della città, il cielo notturno si rivela in tutto il suo splendore. La sua posizione elevata e isolata consente una vista panoramica del firmamento che pochi altri luoghi possono eguagliare.

Preparati a vivere un’atmosfera unica, a perderti tra stelle, pianeti e costellazioni e a lasciare un pezzo del tuo cuore in questo angolo dimenticato della California.

Il cielo stellato di Bodie

Anche quest’anno, con l’arrivo di agosto, ci attende un appuntamento che non delude mai: lo sciame di meteoriti delle Perseidi. Un fenomeno che illumina il cielo notturno, disegnando traiettorie di luce in uno spettacolo ineguagliabile.

Ma se volete rendere quest’esperienza ancora più speciale, è il momento di fare le valigie e prepararvi per un viaggio alla volta di Bodie, nella Sierra orientale della California. Questo luogo incantevole ti offrirà uno scenario mozzafiato per ammirare lo spettacolo delle stelle cadenti e immergersi completamente nel vecchio selvaggio west.

Questa città fantasma si è trasformata in un luogo di riferimento per gli amanti dell’astronomia e per coloro che desiderano vivere un’avventura straordinaria osservando il cielo stellato.

Sotto il mantello scuro della notte, la volta celeste si apre in tutta la sua maestosità, offrendo uno spettacolo stupefacente di costellazioni, pianeti e corpi celesti.

Inoltre, a pochi chilometri da Bodie, si trova il Mono Lake, noto come il “Mar Morto della California“. Questo antico lago salino, famoso per le suggestive formazioni di tufo che emergono dalle acque, offre un altro scenario incantevole per l’osservazione delle stelle. Infatti, il riflesso del firmamento sulla sua limpida superficie crea un effetto specchio che amplifica la magnificenza del cielo stellato, rendendo l’esperienza dell’osservazione astrale ancora più affascinante e memorabile.

Bodie, l’intramontabile fascino del Far West

Bodie, con le sue strade deserte e i suoi edifici abbandonati, sembra essere uscita direttamente da un film western.

Alla fine del XIX secolo, era un centro minerario fiorente, un luogo di speranza e opportunità dove gli uomini venivano per cercare fortuna tra le rocce. L’oro alimentava i sogni e le aspirazioni dei suoi abitanti ma, nel corso del tempo, le risorse preziose si esaurirono e la promessa di ricchezza svanì.

Uno dopo l’altro, i suoi abitanti migrarono altrove, alla ricerca di nuove opportunità, lasciando Bodie abbandonata a sé stessa. Ciò che un tempo era un luogo attivo e frenetico, con il tempo si è trasformato in un monumento silenzioso al passato, testimone di un’epoca d’oro ormai lontana.

Nonostante il tempo e gli elementi abbiano lasciato il loro segno, Bodie conserva ancora un fascino indiscutibile. I visitatori hanno l’opportunità unica di attraversare le strade deserte, calpestando lo stesso terreno che una volta era percorso da minatori, commercianti e avventurieri. Possono sbirciare attraverso le finestre polverose degli edifici abbandonati, osservando gli interni rimasti praticamente inalterati.

Dalle scuole storiche alla maestosa chiesa, dai saloon abbandonati all’ufficio dello sceriffo, in questo luogo c’è molto da vedere. Uno dei punti di interesse principali è il Miniers Union Hall, l’ex sede del sindacato minerario che oggi ospita un museo. Qui è possibile vedere oggetti d’epoca, testimonianze fotografiche e vecchi giornali che raccontano la vita quotidiana di questa antica città.