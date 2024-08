Vacanze ad Eubea, una perla tra le isole greche

Fonte: iStock Paesaggi visibili sulla costa dell'isola di Eubea

Quando si parla di isole greche, l’attenzione va subito verso le destinazioni più famose come l’isola di Santorini, la vivace Mykonos oppure la storica e antica isola di Creta. Tuttavia, se si vuole passare un’esperienza unica ed autentica e vivere a stretto contatto con la popolazione locale e lontano dalle rotte turistiche tradizionali, l’isola di Eubea, anche conosciuta come Evia, potrebbe essere la meta ideale. Questa isola si trova a nord della capitale Atene, poco nota ai più, è anche la seconda isola più grande del Paese.

L’isola di Eubea e la sua storia antica

Prima di scoprire cosa vedere sull’isola di Eubea e cosa vedere, informarsi sulla storia che ha caratterizzato negli anni questa isola greca permetterà ai turisti di entrare in contatto con le tradizioni locali e vivere a pieno l’esperienza.

Sin dall’antichità l’isola di Eubea è stata un importante centro culturale e commerciale, un’importanza dovuta soprattutto alla sua posizione strategica, tra il Mar Egeo e la penisola greca. Per chi vuole visitare la Grecia e venire a conoscenza della sua storia antica, qui è possibile trovare numerosi siti storici ed archeologici, oltre che antiche rovine sparse sull’isola.

Un esempio e testimonianza dell’antica Grecia è la città di Eretria, un’antica cittadina che conserva perfettamente tratti dell’antica architettura greca classica e dove poter visitare il museo archeologico, con le sue collezioni che ricordano il passato glorioso di questa isola del Mar Egeo.

Eubea, chiaramente, non è solo storia. L’isola offre ai propri visitatori paesaggi e panorami unici. Ci sono montagne verdi e caratterizzate da fitte foreste, ma anche laghi cristallini ed un mare turchese e limpido, tipico delle isole greche. Una destinazione imperdibile per gli amanti delle escursioni e delle attività all’aperto sono le Gole di Dimosari, nei dintorni delle quali è possibile percorrere sentieri in mezzo alla natura e dove ammirare diverse cascate.

Qui si trova anche il Monte Dirfi, che è la vetta più alta dell’isola e rappresenta una sfida quasi irresistibile per gli escursionisti più esperti e per gli appassionati di mountain bike, che non vogliono assolutamente perdersi vedute uniche dalla vetta. Insomma, un’ottima destinazione per scoprire un lato diverso del Paese da scoprire, lontano dalle mete più note come la capitale Atene, raggiungibile in circa due ore.

Le spiagge di Eubea

Come già detto in precedenza, l’isola di Eubea ha tanto da offrire. Qui, infatti, sono presenti alcune delle spiagge più belle della Grecia, che per chi è alla ricerca di vacanze rilassanti e lontane dal turismo di massa, come Mykonos o Corfù, ad esempio, rappresentano un’ottima alternativa. Le spiagge più belle di Eubea sono:

Chiliadou Beach , che è una delle più conosciute e frequentate dell’isola, nonostante sia in una posizione più remota ad est dell’isola di Eubea. È circondata da rocce e montagne verdi e bagnata da acque limpide e cristalline. È il luogo ideale per chi ama la natura ed il nudismo, in quanto una parte di Chiliadou è riservata ai naturisti;

, che è una delle più conosciute e frequentate dell’isola, nonostante sia in una posizione più remota ad est dell’isola di Eubea. È circondata da rocce e montagne verdi e bagnata da acque limpide e cristalline. È il luogo ideale per chi ama la natura ed il nudismo, in quanto una parte di Chiliadou è riservata ai naturisti; Limnionas Beach , che si trova a nord di Eubea, conserva ancora un aspetto selvaggio ed incontaminato ed è ideale per gli amanti del surf, grazie alle correnti che colpiscono questa parte dell’isola. L’accesso alla spiaggia non è dei più semplici, essendo circondata da una foresta di pini marittimi, ma il panorama alla fine della strada sterrata che porta al mare vale sicuramente lo sforzo;

, che si trova a nord di Eubea, conserva ancora un aspetto selvaggio ed incontaminato ed è ideale per gli amanti del surf, grazie alle correnti che colpiscono questa parte dell’isola. L’accesso alla spiaggia non è dei più semplici, essendo circondata da una foresta di pini marittimi, ma il panorama alla fine della strada sterrata che porta al mare vale sicuramente lo sforzo; Agia Anna Beach è la spiaggia più lunga di Eubea, ideale per chi vuole passare una giornata al mare, godendo dei servizi dei diversi stabilimenti balneari, di ristoranti e bar sulla spiaggia.

è la spiaggia più lunga di Eubea, ideale per chi vuole passare una giornata al mare, godendo dei servizi dei diversi stabilimenti balneari, di ristoranti e bar sulla spiaggia. Club Med Gregolimano, una spiaggia privata a nord dell’isola di Eubea. È una delle località turistiche dell’isola, bagnata da un mare turchese indimenticabile per i visitatori. Gregolimano è la soluzione perfetta per chi cerca un’esperienza esclusiva senza rinuncia alla bellezza naturale dell’isola.

I villaggi tradizionali di Eubea

Oltre alle splendide spiagge che caratterizzano l’isola di Eubea, è possibile visitare i suoi affascinanti villaggi e passeggiare tra le stradine acciottolate delle piccole comunità, dove il tempo sembra davvero essersi fermato. Sicuramente merita una visita il piccolo villaggio di Steni Dirfyosb, un villaggio montano ai piedi del Monte Dirfi ed in mezzo alla natura e che rappresenta il luogo ideale per chi ama la natura ed il trekking grazie ai numerosi sentieri che partono dal suo centro. Durante l’inverno si trasforma anche in una meta sciistica molto frequentata dagli appassionati della disciplina.

C’è poi il villaggio di Limni, tra i più affascinanti di Eubea. È caratterizzato dalle tradizionali case bianche in stile greco e da vicoli stretti, percorrendo i quali si può respirare un’atmosfera autentica e tranquilla, perfetta per chi desidera scoprire la quotidianità e le tradizioni dei cittadini locali. Si trova sulla costa est dell’isola e sul suo lungomare è possibile rilassarsi, grazie anche alla presenza di numerose taverne e caffetterie.

Infine, il villaggio di Kymi, conosciuto anche come il “balcone dell’Egeo”, grazie alla vista panoramica sul mare. È una località famosa anche per le sue uve secche, che vengono utilizzate anche per la produzione di vino locale, molto apprezzato dai locali e dai visitatori del villaggio.

Come raggiungere l’isola di Eubea?

Un aspetto particolare di Eubea è il fatto che sia raggiungibile anche in auto. È presente, infatti, un ponte stradale situato proprio vicino alla città di Calcide, a nord della capitale greca, che rende possibile raggiungere facilmente questa fantastica destinazione nel cuore della Grecia, in circa due ore da Atene. In alternativa, si può raggiungere Eubea anche via mare in traghetto, da diversi porti, come Rafina o Agia Marina.

L’isola di Eubea, con i suoi affascinanti villaggi, la sua storia antica, i suoi paesaggi naturali, come la vetta del Monte Dirfi, e le spettacolari spiagge incontaminate, è la destinazione ideale per tutti quei visitatori che vogliono visitare e conoscere una Grecia ancora poco conosciuta. È la località giusta per chi vuole fuggire dal caos della capitale e dal turismo di massa delle famose isole greche e passare una vacanza rilassante. Non resta altro che preparare le valigie e scoprire una delle isola più belle del Mar Egeo!