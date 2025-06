iStock L'isola di Maiorca tra quelle più vicine all'Italia

Immaginate di passeggiare tra sinuose colline e morbide spiagge, o di nuotare in un mare azzurro intenso: sono queste le migliori attività, e non solo, da fare mentre esplorate l’incantevole bellezza delle isole spagnole. Ogni giorno della vostra vacanza sarà una nuova avventura, dallo snorkeling nelle grotte al relax su spiagge lunghe chilometri e chilometri.

Quali sono, però, le isole della Spagna più vicine all’Italia? Qui i nostri consigli su dove andare quest’estate!

L’isola di Maiorca

Distante 400-500 chilometri dalla costa italiana, raggiungibile in poco più di un’ora di volo, l’isola di Maiorca è sicuramente una delle più gettonate, oltre che la più grande delle Baleari. Ad attirare i turisti, in costante aumento anno dopo anno, ci sono le sue splendide spiagge, ma non solo. L’isola è famosa anche per i suoi piccoli e caratteristici borghi, oltre che per i paesaggi naturali da scoprire anche e soprattutto a passo lento, indossando comode scarpe da trekking.

L’isola di Minorca

Dai principali aeroporti italiani, l’isola di Minorca dista solo 1 ora e 30 di volo. Delle tre principali isole Baleari, Minorca è sicuramente quella che punta maggiormente sul relax e sulla natura, diventando una meta ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della tranquillità e del silenzio. Questo perché l’isola ha volutamente preservato i suoi paesaggi naturali e il suo fascino tradizionale e, a differenza della vivace vita notturna di Ibiza e dei resort di Maiorca, ha un target diverso composto soprattutto da viaggiatori interessati alla natura, alla storia e a chi desidera allontanarsi dalle folle.

L’isola di Ibiza

Dalle principali città italiane, Ibiza dista 1 ora e 45 minuti circa di volo diretto. Questa è una delle isole spagnole più amate per la sua capacità di unire relax e divertimento. L’isola, infatti, offre esperienze di ogni tipo: da una natura mozzafiato a una cultura stimolante, fino ai ristoranti famosi a livello internazionale dove provare le migliori specialità locali, talvolta rivisitate in chiave moderna.

Durante le vostre giornate potete passare da una spiaggia all’altra, prenotare un tour in barca lungo la costa per ammirare il suo mare color zaffiro o fare un salto indietro nel tempo visitando uno dei suoi villaggi vibranti, dove cercare oggetti unici e souvenir tra i classici mercatini hippy.

L’isola di Fuerteventura

Seppur risulti più lontana in termini di chilometri rispetto alle Isole Baleari, Fuerteventura è l’isola delle Canarie più vicina e facilmente raggiungibile dall’Italia con i voli diretti. Baciata dal sole e sferzata dal vento, con le sue pianure punteggiate di cactus e sinuose dune di sabbia, rappresenta una meta molto ambita da chi, da una vacanza, si aspetta soprattutto un’immersione in paesaggi naturali pazzeschi.

Li troverete un po’ dovunque, ma soprattutto al Parque Natural de Corralejo, che ospita le dune più grandi delle Canarie, contraddistinto da un aspetto quasi marziano e surreale. Il sole, qui, splende tutto l’anno e i venti costanti rendono Fuerteventura una meta di livello mondiale per chi ama praticare windsurf e kitesurf. Non mancano numerose calette riparate, ideali per nuotare, fare snorkeling o semplicemente rilassarsi al sole.