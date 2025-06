Scoprire Fuerteventura in modo low cost? Dipende tutto da cosa ci aspettiamo e dai nostri desideri: ecco le mete suddivise per necessità

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock Playa de Sotavento a Fuerteventura

Prenotare un viaggio alle Isole Canarie è sempre un’ottima idea. Fuerteventura, in particolare, ha un fascino tutto suo. Qui non mancano naturalmente spiagge mozzafiato, così come la possibilità di mettersi alla prova con gli sport acquatici o di organizzare un itinerario alla scoperta dei siti culturali più famosi. Ma per chi desidera andare alla scoperta di una Fuerteventura low cost, abbiamo pensato di suggerire alcune località dove prenotare, con alcuni consigli per evitare di spendere troppo.

Gran Tarajal

Per vivere una vacanza a Fuerteventura low cost, una delle prime località che suggeriamo non è estremamente battuta dai turisti: anzi, possiamo di certo parlare di Gran Tarajal come una destinazione autentica e tranquilla. Qui l’attrazione principale è la spiaggia di sabbia scura che è lunga circa 1 km: eppure le sue acque sono talmente cristalline da farci venire subito voglia di un tuffo. Nel centro abitato non mancano ristoranti e locali, ma Gran Tarajal è anche un museo a cielo aperto per la presenza di diversi murales.

Per quanto riguarda l’offerta ricettiva, si trovano facilmente soluzioni per ogni tasca, dagli hotel fino agli appartamenti. Sono disponibili inoltre delle soluzioni in loft, quindi delle vere e proprie unità abitative con ogni genere di comfort, che tuttavia non hanno costi proibitivi. L’attrazione principale è indubbiamente la spiaggia di sabbia scura, così come il porto peschereccio. In estate si susseguono eventi e feste tradizionali per scoprire la cultura del territorio. La chicca di viaggio? Siamo vicini al Monumento Naturale Cuchillos de Vigán, un paesaggio geomorfologico di enorme valore.

Caleta de Fuste

iStock

Spostiamoci a Caleta de Fuste, che si trova proprio sulla costa orientale di Fuerteventura e fa parte del comune di Antigua. È un angolo da sogno, con un’architettura tipicamente british (non a caso qui vengono in vacanza molti turisti inglesi), ed è a pochi km dall’aeroporto di Puerto del Rosario. C’è un motivo per cui abbiamo scelto di inserire questa località: la sua posizione privilegiata. In effetti Caleta de Fuste è centrale, quindi per chi desidera esplorare l’isola con un on the road di Fuerteventura low cost, è decisamente perfetta. Ricordiamo che, per quanto l’isola non sia grande, è comunque molto lunga.

Una delle particolarità di Caleta de Fuste è la conformazione del suo territorio: le spiagge sono infatti protette dal vento, il che la rende ideale per le famiglie che stanno cercando una destinazione dove prenotare in modo economico a Fuerteventura. In ogni caso, in questa baia protetta si propongono numerosi alloggi per ogni esigenza. L’attrazione principale della zona è la spiaggia di Caleta de Fuste, così come il famoso Castillo de San Buenaventura.

Costa Calma

iStock

Anche in questo caso stiamo parlando di una delle località turistiche più amate di Fuerteventura: siamo nel sud dell’isola e, per chi è alla ricerca di una soluzione economica ma all inclusive, Costa Calma è decisamente un punto di riferimento. È la meta ideale per chi desidera staccare la spina e usufruire di tutti i servizi presenti sul territorio, senza considerare le magnifiche spiagge di Costa Calma, tra cui quella di Sotavento, dove di solito si recano gli amanti del windsurf o kitesurf.

Per una proposta più economica, meglio preferire gli appartamenti o le zone nei dintorni di Costa Calma: in questo caso non si parla più di soluzioni all inclusive. Un altro consiglio che ci sentiamo caldamente di dare è di prenotare comunque in anticipo: soprattutto in estate le Isole Canarie, in Spagna, sono tra le destinazioni del cuore di giovani e famiglie, quindi le soluzioni più economiche vengono bloccate in fretta.

Antigua

Proprio come Caleta de Fuste, anche Antigua è la località perfetta dove soggiornare se abbiamo in mente di organizzare un on the road a Fuerteventura, ma senza spendere troppo. Siamo a 17 km a sud della capitale Puerto del Rosario e ad appena 10 km dall’aeroporto di Fuerteventura. Di certo Antigua è estremamente particolare: qui sul territorio è possibile scoprire una Fuerteventura diversa dal solito, lontana dagli scenari idilliaci degli alberghi di lusso, tra vecchi casolari e mulini a vento che funzionano ancora oggi. Una località pittoresca, con un’offerta di posti letto non propriamente infinita. Costa di meno rispetto ad altre mete, ma anche in questo caso, proprio come gli alloggi più economici di Costa Calma, il suggerimento è di prenotare in anticipo.

Corralejo

iStock

Probabilmente Corralejo è una delle zone turistiche migliori dove alloggiare a Fuerteventura, ma al contempo dobbiamo prestare attenzione ad alcuni aspetti. Un tempo era un caratteristico villaggio di pescatori, oggi è tra le zone principali dove prenotare alle Isole Canarie: in particolare ha un fascino unico per i giovani, vista la movida, e per tutti coloro che amano gli sport acquatici come il windsurf e il kitesurf. È vero che non mancano strutture ricettive di lusso, ma al contempo le soluzioni sono vaste e per tutte le tasche.

Corralejo si trova a mezz’ora di auto dall’aeroporto di Fuerteventura ed è un porto turistico e commerciale, dove oltretutto si trovano le famose dune di sabbia che contrastano con le acque di un colore turchese davvero intenso. Fuerteventura è collegata alle principali compagnie low cost, ma per quanto riguarda l’alloggio a Corralejo consigliamo di prenotare con un pizzico di anticipo. Sono disponibili diversi ostelli con camere con letti singoli o in dormitorio, o in alternativa, la soluzione per le famiglie è di prenotare negli appartamenti, anche a pochi km dalla spiaggia, così da spendere un po’ di meno e poter usufruire di tutti i servizi.

Pájara

Spostiamoci ora a Pájara, a Fuerteventura, un luogo magico dove si trovano alcune delle spiagge più belle dell’isola. Questa cittadina dispone di diverse strutture ricettive adatte a ogni budget. Siamo a pochi km dalla spiaggia di Sotavento, Barlovento e Playa de Cofete. Nei dintorni c’è appunto il complesso turistico di Costa Calma, o ancora Morro Jable. A pochi minuti si trova inoltre il Faro del Matorral, tra i luoghi più visitati dell’isola: si trova a 44 m sul livello del mare. E per chi ama i punti panoramici, quello di Cofete è unico, tra scogliere e tratti vulcanici.