Fonte: iStock Cala dello Spalmatore, Carloforte

Immersa nel cuore del Mediterraneo, nella punta sud-occidentale della Sardegna, l’isola di San Pietro è un gioiello naturalistico e culturale ancora poco conosciuto rispetto ad altre mete turistiche più battute. Questo angolo di paradiso, con il suo carattere selvaggio e autentico, offre un’esperienza di viaggio unica e autentica, sospesa tra mare cristallino, scogliere a picco e tradizioni secolari.

Lontana dai ritmi frenetici, l’isola accoglie i visitatori con il fascino di un borgo marinaro dove il tempo sembra essersi fermato: Carloforte, l’unico centro abitato, custodisce la storia di un popolo ligure trapiantato in Sardegna, capace di conservare lingua, usanze e sapori originali.

Perfetta per una vacanza estiva tra relax e scoperta, l’isola invita ad avventurarsi tra calette nascoste e incantevoli, panorami mozzafiato e percorsi escursionistici immersi nella macchia mediterranea. A rendere l’esperienza ancora più speciale, eventi gastronomici e manifestazioni culturali che celebrano il forte legame tra l’uomo e il mare.

Dove si trova l’isola di San Pietro

L’isola di San Pietro fa parte dell’arcipelago del Sulcis e si trova di fronte alle coste del Sulcis Iglesiente, nella parte sud-occidentale della Sardegna. Con una superficie di circa 51 km², è la seconda isola più grande dell’arcipelago, dopo Sant’Antioco. L’isola è raggiungibile in circa 40 minuti di traghetto da Portovesme o Calasetta, con corse frequenti che aumentano durante il periodo estivo.

Cosa vedere e fare, soprattutto in estate

Durante i mesi estivi, l’isola di San Pietro si anima di colori, profumi e attività che la rendono una meta ideale per chi cerca una vacanza tra natura, cultura e relax. Il borgo di Carloforte è il punto di partenza perfetto per esplorare l’isola: le sue viuzze vivaci, i ristoranti tipici e l’atmosfera rilassata offrono un’immersione autentica nella tradizione tabarchina. Da non perdere le escursioni a Capo Sandalo, dove il faro ottocentesco domina l’orizzonte e regala tramonti spettacolari e le passeggiate tra le scogliere modellate dal vento.

Tra giugno e luglio, il calendario si arricchisce di eventi come il Girotonno, festival gastronomico internazionale che celebra la pesca tradizionale del tonno rosso con degustazioni e spettacoli. Per chi ama la natura, l’isola propone sentieri escursionistici e punti panoramici ideali per il birdwatching, mentre il mare cristallino invita a praticare snorkeling, kayak e immersioni. L’estate è il momento migliore per scoprire tutte le sfaccettature di questa perla del Mediterraneo.

Carloforte: il borgo colorato tra mare e tradizione

Carloforte è l’anima dell’isola, un villaggio di pescatori ricco di fascino, influenze liguri e scorci pittoreschi. Le facciate variopinte, le piazze affacciate sul porto e i profumi del tonno appena pescato rendono ogni passeggiata un’esperienza unica. Il dialetto (genovese) tabarchino, ancora parlato, racconta una storia di migrazioni e radici profonde. Carloforte è ideale per assaporare la cucina locale e vivere l’isola dal punto di vista dei suoi abitanti.

Fonte: iStock

I carlofortini sono i discendenti dei pescatori di corallo di Pegli ai quali Carlo Emanuele III di Savoia donò l’isola (1738). La pesca del tonno ha reso questa isola famosa in tutto il mondo. A la Punta si trova la seicentesca tonnara, testimone della patria dei tonnarotti. Qui si può fare un viaggio indietro nel tempo scoprendo il rito della mattanza.

Capo Sandalo: il tramonto più occidentale d’Italia

Capo Sandalo ospita un faro, il più a ovest d’Italia, che domina l’orizzonte con fierezza. Le scogliere a picco e la vegetazione mediterranea regalano scenari selvaggi e indimenticabili, ideali per chi ama la fotografia e il silenzio della natura. Qui si possono avvistare anche rari esemplari di falco della regina. Il momento più magico è sicuramente quello dell’ora del tramonto, quando il sole scompare lentamente tra le onde.

Le Colonne: i guardiani di pietra sul mare

Simbolo indiscusso dell’isola, le Colonne sono due imponenti faraglioni di origine vulcanica che emergono dalle acque limpide della costa meridionale. Circondati da leggende antiche, rappresentano un luogo quasi mistico, perfetto per una sosta contemplativa o una foto suggestiva. I colori del mare qui si fondono con quelli delle rocce, creando un contrasto che incanta. Un angolo imperdibile per chi ama la bellezza autentica.

Le saline: dove i fenicotteri colorano il paesaggio

Le saline di Carloforte sono un’area naturalistica sorprendente, soprattutto nei mesi caldi quando si popolano di fenicotteri rosa e altre specie protette. Un tempo cuore dell’economia locale, oggi rappresentano una zona ideale per passeggiate all’alba o al tramonto, tra specchi d’acqua e sentieri tranquilli. L’atmosfera è silenziosa e quasi surreale, un invito alla lentezza e all’osservazione. Perfette anche per il birdwatching fotografico.

Girotonno: il sapore dell’estate carlofortina

Il Girotonno è molto più di un evento gastronomico: è una vera festa del mare e della cultura locale che si tiene ogni anno tra fine di maggio e inizio giugno. Chef internazionali, show cooking, degustazioni e concerti animano le strade di Carloforte, celebrando il tonno rosso e la tradizione della tonnara. È l’occasione perfetta per scoprire i sapori autentici dell’isola e vivere la convivialità sarda in un contesto vivace e accogliente.

Spiagge dell’isola di San Pietro

L’isola di San Pietro offre una varietà di spiagge capaci di soddisfare ogni tipo di viaggiatore, da chi cerca relax assoluto a chi predilige l’esplorazione marina o le attività sportive. La costa, in gran parte rocciosa e frastagliata, regala calette intime, scogliere spettacolari che si gettano nel mare da altezze fino a 150 metri e tratti sabbiosi accarezzati da un mare limpido e dai riflessi cangianti. La natura incontaminata e la bassa urbanizzazione mantengono intatta la bellezza selvaggia del paesaggio, rendendo ogni spiaggia un piccolo paradiso.

Fonte: iStock

Alcune baie sono facilmente raggiungibili in auto o in bicicletta, altre richiedono brevi camminate tra la macchia mediterranea, ma tutte ripagano con acque turchesi e un senso di pace assoluta. Durante l’estate, le spiagge si animano ma non perdono mai quel carattere raccolto e autentico che distingue l’isola. Ecco una panoramica delle spiagge più affascinanti da non perdere.

Cala Fico : è una baia incastonata tra le scogliere della costa nord-ovest dell'isola, immersa in un contesto naturale incontaminato. Qui la spiaggia è composta da ciottoli levigati e il mare, subito profondo, è ideale per lo snorkeling e le immersioni. Le acque ospitano una sorprendente varietà di flora e fauna marina, rendendo ogni tuffo un'esperienza da esploratore.

La cala è anche una delle zone preferite per il birdwatching: non è raro avvistare il falco della regina, che nidifica sulle alte pareti rocciose. Il paesaggio aspro e maestoso contribuisce a creare un'atmosfera di quiete assoluta, lontana da qualsiasi frenesia turistica,

la Caletta – conosciuta anche come Cala dello Spalmatore – è una delle spiagge più amate dai giovani e dagli sportivi grazie alla sua esposizione al maestrale, che la rende perfetta per il windsurf e il kitesurf. La sabbia dorata e la baia aperta sul mare creano uno scenario dinamico e vivace, senza rinunciare alla bellezza paesaggistica. Le onde leggere e il fondale sabbioso rendono l'ingresso in acqua agevole, anche per chi è alle prime armi con gli sport acquatici,

Nei pressi della spiaggia si trovano zone ombreggiate e sentieri che conducono ad altri scorci suggestivi della costa. La Caletta è una delle poche spiagge dove è facile coniugare attività sportiva e contemplazione del paesaggio marino. La Caletta, come tutta l'isola, è riconosciuta Sito di Interesse Comunitario (SIC),

spiaggia di Guidi : nella parte meridionale dell'isola si trova questa spiaggia che è un'oasi di tranquillità caratterizzata da sabbia bianchissima, fondali bassi e acque calme. Grazie alla sua posizione riparata dai venti principali, è l'ideale per una giornata rilassante al mare. I colori del mare, che spaziano dal turchese al blu profondo, la rendono perfetta anche per lunghe nuotate. Questa spiaggia affascina per il contrasto tra bianco della sabbia e lo scuro delle rocce di tufo.

I fondali poco profondi e sabbiosi attraggono famiglie con bambini e nuotatori alle prime armi. La spiaggia è facilmente raggiungibile in auto o in bicicletta, con zone di parcheggio vicine. Attorno, la vegetazione mediterranea dona profumi intensi e scorci verdi che incorniciano la baia,

spiaggia di Girin : situata nella zona sud-orientale dell'isola, vicino a Carloforte, è particolarmente apprezzata per la tranquillità delle sue acque e la possibilità di praticare sport acquatici. Il fondale digrada dolcemente e la sabbia è soffice, rendendola perfetta per chi cerca un ambiente rilassato e familiare. Sono diversi anni consecutivi che questa spiaggia ha la Bandiera Verde, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alla spiagge che presentano caratteristiche di sicurezza e svago. È anche una delle mete preferite da chi ama il windsurf e il sup, grazie alla presenza di brezze leggere e costanti. La zona è ben attrezzata, con possibilità di trovare punti ristoro e noleggi per le attrezzature sportive. Il paesaggio è dominato da dune sabbiose e una ricca vegetazione che profuma d'estate,

: situata nella zona sud-orientale dell’isola, vicino a Carloforte, è particolarmente apprezzata per la tranquillità delle sue acque e la possibilità di praticare sport acquatici. Il fondale digrada dolcemente e la sabbia è soffice, rendendola perfetta per chi cerca un ambiente rilassato e familiare. Sono diversi anni consecutivi che questa spiaggia ha la Bandiera Verde, riconoscimento assegnato dai pediatri italiani alla spiagge che presentano caratteristiche di sicurezza e svago. È anche una delle mete preferite da chi ama il windsurf e il sup, grazie alla presenza di brezze leggere e costanti. La zona è ben attrezzata, con possibilità di trovare punti ristoro e noleggi per le attrezzature sportive. Il paesaggio è dominato da dune sabbiose e una ricca vegetazione che profuma d’estate, Cala Vinagra: raggiungibile con un breve sentiero a piedi, questa è una caletta, nella costa nord, raccolta e silenziosa, nascosta tra le rocce scure della costa occidentale. Il mare è limpido e invitante, con fondali ideali per l’esplorazione subacquea. Questa spiaggia, circondata da scogli e vegetazione spontanea, offre un’esperienza intima e autentica, lontana dalle zone più frequentate. Proprio qui dal mare verde smeraldo spunta un isolotto di rocce rosa.

La quiete del luogo è interrotta solo dal suono delle onde e dal vento leggero. Perfetta per chi desidera immergersi nella natura più pura, è consigliata a chi ama camminare e scoprire angoli riservati e incontaminati dell’isola.

Fonte: iStock

Ogni spiaggia dell’isola offre un’esperienza diversa, permettendo ai visitatori di scegliere tra relax, attività sportive e immersioni nella natura. L’isola di San Pietro rappresenta una destinazione ideale per chi cerca una vacanza all’insegna della natura, della cultura e del relax. Con le sue spiagge incantevoli, i paesaggi mozzafiato e le tradizioni autentiche, offre un’esperienza indimenticabile nel cuore del Mediterraneo.