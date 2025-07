Getty Images Veduta di Isola Piana

Isola Piana, in Sardegna, è uno di quei luoghi che accolgono senza clamore, regalando una bellezza autentica lontana dalle classiche cartoline. A differenza di quanto ci si possa aspettare vista la ricchezza della regione, qui non ci sono chissà quante spiagge di sabbia finissima, ma più che altro scogli levigati dal tempo, affacciati su un mare trasparente, profondo e ricco di vita marina.

Un angolo ruvido e autentico di Sardegna, che da secoli è legato a storie di pescatori e di popoli che hanno navigato il Mediterraneo. Camminando lungo i suoi sentieri, si respira quell’atmosfera di quiete e mistero che solo la storia e la natura possono creare insieme. Ma attenzione, perché Isola Piana non è per tutti: per accedervi è fondamentale avere un permesso.

Dove si trova e come arrivare a Isola Piana

L’affascinante Isola Piana è un angolo di Sardegna che sorge a meno di un chilometro a nord-est dell’isola di San Pietro. Fa parte dell’arcipelago del Sulcis, nel comune di Carloforte, e per raggiungerla bisogna attraversare un breve tratto di mare da Calasetta, Carloforte o Portoscuso.

Una volta sbarcati (sempre che si abbia questa fortuna), l’isola si percorre a piedi, poiché qui non ci sono auto, moto o biciclette in quanto è necessario rispettare l’ambiente e la fauna locale. Tuttavia (e come vi abbiamo accennato prima) c’è un però: l’accesso è riservato ai proprietari e ai loro ospiti, quindi è necessario ottenere un permesso dai responsabili della proprietà privata, generalmente tramite i residenti o proprietari stessi.

Isola Piana è un’isola privata a tutela ambientale, un’oasi ecologica autosufficiente dal punto di vista energetico e idrico, senza scarichi a mare. Qui, il tempo sembra rallentare, e ogni passo è un invito a immergersi nella bellezza incontaminata di questo angolo di Sardegna.

Cosa vedere e fare in estate a Isola Piana

L’isola è bella tutto l’anno, ma in estate si trasforma in un rifugio silenzioso dove il caos resta lontano e l’unico ritmo è quello delle onde che si infrangono sulle rocce. Non ci sono grandi folle o servizi da resort, perché questo è un posto dove a regnare c’è una natura pura. È la meta ideale, qualora fosse possibile, per chi ama esplorare a piedi gli angoli nascosti, come calette di acqua cristallina, sentieri tra macchia mediterranea e panorami che tolgono il fiato.

Escursioni a piedi

Camminare a Isola Piana è un’esperienza diversa dal solito trekking, e i motivi sono molto semplici: i sentieri non sono grandi percorsi segnalati, ma piccoli tracciati naturali che si snodano tra macchia mediterranea, rocce levigate dal vento e panorami aperti sul mare. L’isola è piccola, ma ogni passo regala scorci di un Mediterraneo vero, senza filtri.

Tra i percorsi più suggestivi c’è quello che parte dal piccolo porto di Villamarina e attraversa la parte sud-est dell’isola, fino a raggiungere la spiaggia di sabbia e ghiaia chiara vicino a Punta del Tempiese. Il sentiero è semplice ma richiede attenzione perché il terreno è irregolare e non ci sono servizi lungo il percorso.

In estate, camminare all’alba o nel tardo pomeriggio è l’ideale per evitare il caldo e godere di una luce che rende l’isola quasi magica. È sempre meglio avere con sé acqua, scarpe adatte e rispettare il silenzio.

Attività acquatiche

Come vi abbiamo accennato, Isola Piana è una riserva naturale privata, e per questo le attività (comprese quelle acquatiche) sono principalmente riservate a chi ha accesso autorizzato. Per chi ha questo permesso, le acque circostanti offrono opportunità per immersioni e snorkeling.

Anche se non direttamente sull’isola, inoltre, è possibile partecipare a escursioni in barca che includono il giro dell’Isola Piana.

Osservazione della fauna

Questo prezioso lembo di Sardegna è anche un piccolo santuario per la fauna mediterranea. Grazie agli accessi molto limitati, qui la natura ha potuto mantenere una qualità rara, con specie animali e vegetali che altrove sono sempre più difficili da incontrare. In zona si possono avvistare uccelli marini come il gabbiano corso, il cormorano o il falco pellegrino, ma anche piccoli mammiferi e insetti tipici della macchia mediterranea.

L’assenza di turismo di massa fa sì che gli animali siano meno spaventati, una condizione che permette di osservarli con maggiore tranquillità, sempre mantenendo le distanze e senza disturbare. I momenti migliori in cui farlo sono l’alba e il tardo pomeriggio, quando la fauna si muove più attivamente e la luce crea un’atmosfera magica.

Essendo un’area protetta, ogni visita deve essere fatta con il massimo rispetto per l’ambiente, seguendo le regole impartite dall’amministrazione.

Visitare il Villaggio Villamarina

Il Villaggio Villamarina a Isola Piana è una sorta di piccolo mondo a parte, un’oasi dove la natura e la tranquillità dominano indiscusse. Fatto di case semplici e curate e con tutto il necessario per vivere senza rinunciare al comfort, è costantemente baciato dal suono del mare e dal profumo della macchia mediterranea.

C’è anche una spiaggia riservata gli ospiti dell’isola, che con la sua sabbia chiara, ghiaia e il mare limpido è un angolo di paradiso dove rilassarsi davvero.

La Spiaggia dell’Isola Piana

La Spiaggia dell’Isola Piana, anche nota come Spiaggia di Punta del Tempiese, si trova nella parte sud-occidentale dell’isola, vicino a Punta del Tempiese, ed è l’unica accessibile al pubblico. Si tratta di una piccola perla nascosta di sabbia fine e chiara che si fonde con acque cristalline, creando un contrasto mozzafiato con le rocce granitiche circostanti.

Il paesaggio è dominato dalla macchia mediterranea, con ginepri e corbezzoli che crescono contorti dal vento, aggiungendo un tocco selvaggio e naturale all’ambiente. Il fondale marino è ricco di vita, con foreste di posidonia, gorgonie, coralli e spugne multicolori che ospitano numerosi pesci.

Qui si può fare snorkeling o immersioni, e non è raro incontrare delfini, squaletti e balene. La spiaggia è ben protetta dal vento e priva di posidonia spiaggiata, rendendola ideale per una giornata di relax immersi nella natura. Per raggiungerla, è necessario percorrere un sentiero panoramico di circa dieci minuti a piedi dal porticciolo dell’isola.

Come visitare Isola Piana?

Visitare Isola Piana non è come andare su una qualsiasi isola turistica. L’accesso è molto limitato perché l’isola è privata e si vuole preservare la natura e la tranquillità del luogo. Non esiste un ufficio pubblico dove si può chiedere semplicemente il permesso per entrare.

L’isola è accessibile solo ai residenti del Villaggio Villamarina e ai loro ospiti autorizzati. Per chi non fa parte di queste categorie, l’unico modo per vedere Isola Piana è partecipare a escursioni organizzate da tour operator, che spesso propongono giri in barca intorno all’isola con soste per nuotare o fare snorkeling. Sbarcare liberamente è raro e sempre soggetto a permessi molto stretti.

In sostanza, Isola Piana è riservata a chi rispetta regole precise e vuole vivere una natura incontaminata lontana dal turismo di massa. Chi la visita deve ricordare che l’accesso è un privilegio, non un diritto, e che dietro quella bellezza c’è una forte attenzione alla conservazione ambientale.

L’obiettivo principale dei tour organizzati, infatti, è esplorare la natura intatta di Isola Piana, ovvero le sue acque limpide, i fondali ricchi di posidonia e la tranquillità di una riserva naturale protetta. Molte escursioni prevedono soste per nuotare e fare snorkeling in punti strategici, con l’opportunità di ammirare i numerosi pesci colorati che la abitano senza il caos dei grandi gruppi.

Dato che l’isola è privata e l’accesso a terra è riservato, spesso la visita consiste in una navigazione attorno all’isola, con possibilità di fermarsi in punti dove è consentito scendere, o semplicemente godersi il panorama dall’acqua che, senza ombra di dubbio, è in grado di emozionare. In alcuni casi è possibile sbarcare, ma sempre su autorizzazione, e il numero di visitatori è ristretto per proteggere l’ambiente.

Per avere maggiori informazioni, si consiglia di contattare direttamente l’Ufficio Ambiente del Comune di Carloforte, in modo da conoscere più approfonditamente normative e regolamenti per Isola Piana.

Insomma, Isola Piana è un posto per chi sa apprezzare la tranquillità e rispettare le regole, una sorta di isola deserta del nostro Paese.