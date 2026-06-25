Sbarcando sul molo di questa preziosa isola, la prima sensazione che investe i sensi è l’odore acre e dolciastro della macchia mediterranea fusa con la salsedine. Questa striscia di terra emersa si presenta subito per quello che è, ovvero una fortezza di pietra grigia e arancione che si impenna bruscamente dal blu profondo dell’Egeo meridionale. Kalymnos, infatti, è una terra che ha costruito una personalità diversa rispetto a molte destinazioni celebri della Grecia.
Per decenni il suo nome è stato associato ai pescatori di spugne marine. Prima dell’avvento dei materiali sintetici, uomini partivano verso il Mediterraneo orientale e le coste nordafricane a bordo di piccoli battelli, affrontando immersioni rischiose con pesanti scafandri metallici. Da quell’epopea nacque una cultura marinara che ancora oggi la caratterizza.
Poi arrivò una seconda rivoluzione: a metà degli anni ’90 gli scalatori iniziarono a scoprire l’eccezionale qualità della roccia calcarea locale e, nel giro di pochi anni, divenne uno dei grandi riferimenti mondiali dell’arrampicata sportiva. Eppure ridurre quest’isola a spugne e climbing sarebbe un errore, perché possiede un’anima molto più articolata, quella in cui il fascino nasce proprio dall’imperfezione.
Cosa vedere a Kalymnos
L'aspetto più sorprendente di quest'isola della Grecia riguarda il continuo dialogo tra storia, fede, paesaggio e attività marinare. Nel raggio di pochi chilometri si passa da una fortezza medievale a un museo dedicato ai palombari, da un monastero panoramico a villaggi che sembrano rimasti fuori dal tempo.
Pothia, il cuore pulsante dell'isola
L'ingresso a Kalymnos coincide quasi sempre con Pothia, una cittadina costruita attorno a uno dei porti naturali più ampi del Dodecaneso. Le abitazioni colorate ricoprono i pendii che circondano la baia creando un mosaico irregolare e affascinante. Accanto agli edifici ottocenteschi compaiono botteghe, taverne e piccoli negozi legati alla tradizione delle spugne marine.
Il Museo Nautico e la memoria dei pescatori di spugne
Per comprendere davvero Kalymnos occorre conoscere la sua relazione con il mare. E il Museo Nautico raccoglie fotografie storiche, strumenti di navigazione, attrezzature subacquee e antichi scafandri utilizzati dai cercatori di spugne che la fanno comprendere al meglio. Alcuni reperti raccontano una stagione durissima, segnata da viaggi lunghissimi e immersioni che mettevano a repentaglio la vita degli equipaggi.
Il Monastero di Agios Savvas
Sopra Pothia, su una collina che domina il golfo, sorge il monastero più celebre dell'isola: Agios Savvas. L'architettura richiama la tradizione religiosa greca attraverso muri chiari, cupole rivestite di tegole rosse e decorazioni bizantine. La posizione regala una prospettiva straordinaria sulla baia, sulle montagne circostanti e sulle numerose imbarcazioni che entrano nel porto.
Il Castello di Chora
Prima che Pothia assumesse il ruolo di centro principale, qui la vita gravitava attorno a Chora. Sulla collina sovrastante si sviluppa il grande complesso fortificato conosciuto anche come Megalo Kastro. Le origini risalgono all'epoca bizantina, mentre importanti ampliamenti vennero realizzati dai Cavalieri di San Giovanni di Rodi nel XV secolo.
Tra mura, chiese e ruderi si percepisce ancora la funzione strategica della fortezza, costruita per difendere la popolazione dalle incursioni piratesche che per secoli minacciarono il Dodecaneso.
Vathy e il fiordo inatteso dell'Egeo
Sul versante orientale si apre una delle sorprese più belle di Kalymnos. Vathy occupa una vallata fertile abitata fin dal Neolitico, con agrumeti e giardini che accompagnano la strada fino al piccolo porto di Rina, inserito in una stretta insenatura che ricorda un fiordo mediterraneo.
Le grandi grotte e il regno dell'arrampicata
La Grande Grotta, nei pressi di Massouri, è probabilmente il simbolo di questa sua fama internazionale. L'enorme soffitto calcareo appare quasi irreale e ospita alcune delle vie più conosciute del pianeta. Ancora più scenografica risulta la Grotta di Sikati, una gigantesca cavità aperta verso il cielo, raggiungibile attraverso un sentiero panoramico oppure via mare.
Le oltre 3.000 vie attrezzate distribuite nel territorio accolgono principianti ed esperti, trasformando Kalymnos nella capitale europea del climbing sul mare.
Telendos, l'isola separata dal terremoto
Di fronte a Myrties emerge Telendos, oggi separata da Kalymnos da un breve tratto di mare. Secondo la tradizione, la divisione avvenne in seguito a un forte terremoto verificatosi in epoca antica. Attualmente l'isolotto conserva un unico villaggio e un'atmosfera quasi fuori dal tempo.
Le spiagge più belle di Kalymnos
Anche se il mare rappresenta un elemento fondamentale del paesaggio, Kalymnos conquista soprattutto attraverso il carattere del territorio. Le sue spiagge completano l'esperienza con baie tranquille, acque trasparenti e scenari naturali spesso spettacolari.
- Myrties: una delle località balneari più conosciute dell'isola. Davanti alla costa si staglia Telendos, protagonista di tramonti emozionanti.
- Massouri: è il centro turistico principale di Kalymnos e vanta acque limpide, vista sulle falesie e una posizione ideale per chi alterna mare e arrampicata.
- Arginonta: baia raccolta e particolarmente suggestiva, incorniciata da montagne che scendono verso l'Egeo.
- Palionisos: angolo tranquillo frequentato da chi ricerca un contatto più diretto con il paesaggio isolano.
- Vlychadia: tratto costiero celebre per la trasparenza dell'acqua e per la vicinanza al museo dedicato alla storia marittima locale.
- Emborios: piccolo villaggio del nord caratterizzato da un'atmosfera rilassata e da una cornice naturale particolarmente affascinante.
Dove si trova e come arrivare
Kalymnos appartiene al Dodecaneso e occupa una posizione strategica nell'Egeo orientale. Si trova tra Kos e Leros, a breve distanza dalle coste della Turchia. L'isola dispone di un piccolo aeroporto nazionale collegato principalmente ad Atene tramite voli interni. Gran parte dei viaggiatori internazionali raggiunge però Kos, dotata di numerosi collegamenti europei durante la stagione turistica.
Dal porto di Mastichari, sulla costa occidentale di Kos, la traversata in traghetto richiede circa 30-45 minuti. Collegamenti marittimi regolari uniscono inoltre Kalymnos ad Atene, Rodi, Patmos, Leros, Nisyros e ad altre isole dell'Egeo. Una volta arrivati, gli spostamenti risultano semplici grazie a una rete stradale compatta. Scooter e auto consentono di raggiungere facilmente villaggi, baie e aree montuose, mentre gli autobus collegano le principali località.
Kalymnos richiede almeno 3 notti per essere compresa davvero. Molti arrivano attratti dalla fama delle sue pareti verticali, mentre altri cercano il mare del Dodecaneso. Quasi tutti, però, ripartono ricordando qualcosa di diverso: una strada che attraversa montagne brulle, il racconto di un vecchio palombaro, una chiesa bianca affacciata sull'Egeo o la sensazione di trovarsi in una Grecia che mantiene ancora gran parte della propria voce.