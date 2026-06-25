Sbarcando sul molo di questa preziosa isola, la prima sensazione che investe i sensi è l’odore acre e dolciastro della macchia mediterranea fusa con la salsedine. Questa striscia di terra emersa si presenta subito per quello che è, ovvero una fortezza di pietra grigia e arancione che si impenna bruscamente dal blu profondo dell’Egeo meridionale. Kalymnos, infatti, è una terra che ha costruito una personalità diversa rispetto a molte destinazioni celebri della Grecia.

Per decenni il suo nome è stato associato ai pescatori di spugne marine. Prima dell’avvento dei materiali sintetici, uomini partivano verso il Mediterraneo orientale e le coste nordafricane a bordo di piccoli battelli, affrontando immersioni rischiose con pesanti scafandri metallici. Da quell’epopea nacque una cultura marinara che ancora oggi la caratterizza.

Poi arrivò una seconda rivoluzione: a metà degli anni ’90 gli scalatori iniziarono a scoprire l’eccezionale qualità della roccia calcarea locale e, nel giro di pochi anni, divenne uno dei grandi riferimenti mondiali dell’arrampicata sportiva. Eppure ridurre quest’isola a spugne e climbing sarebbe un errore, perché possiede un’anima molto più articolata, quella in cui il fascino nasce proprio dall’imperfezione.