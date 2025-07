iStock Una caletta incontaminata dell'Isola Lunga, Croazia

Lontano dal turismo di massa, nel cuore di una Croazia che sembra creata appositamente per chi cerca una vacanza all’insegna della quiete – tra mari cristallini, verdi rigogliosi e spiagge incontaminate – esiste un luogo magico, lontano dai sentieri battuti, dove il tempo scorre lento e con un ritmo scandito dalle onde. Si chiama Dugi Otok, significa letteralmente “Isola Lunga” ed è una delle perle segrete della Dalmazia. Paesaggi mozzafiato, villaggi autentici e una buona dose di natura incontaminata: quest’isola è il posto perfetto per passare un’estate rigenerante tra relax e scoperta. In questa guida di portiamo alla scoperta di cosa fare e cosa vedere nell’Isola Lunga in Croazia, con una particolare attenzione alle sue spiagge più belle. Pronto a partire?

Dove si trova l’Isola Lunga in Croazia

Prima di scoprire le attrazioni, le esperienze e le spiagge più belle dell’Isola Lunga in Croazia, apriamo la nostra mappa per scoprire dove si trova esattamente questa splendida isola. Stiamo parlando di un lembo di terra, lungo e sottile, che si snoda nell’Adriatico come una virgola verde tra cielo e mare e che si posiziona precisamente nel nord della Dalmazia, a ovest di Zara. Dugi Otok è l’isola della fuga lenta, perfetta per chi vuole scoprire una Croazia ancora autentica e per chi ha bramato per tutto l’inverno un’estate diversa. Per raggiungere l’isola dovrai arrivare prima a Zara in aereo o in treno e poi procedere via mare. Per questo tratto finale hai hai due opzioni:

prendere il catamarano per pedoni: parte dal porto vicino al centro storico di Zara (o da Gaženica) e attracca a Sali o Zaglav. Il tragitto dura circa 45-54 minuti.

parte dal porto vicino al centro storico di Zara (o da Gaženica) e attracca a Sali o Zaglav. Il tragitto dura circa 45-54 minuti. Imbarcarti su un traghetto per auto e pedoni: in questo caso la partenza sarà dal porto principale di Zara, Gaženica, e l’arrivo sarà al porto di Brbinj o Božava per un totale di un’ora e quaranta minuti circa. Decisamente più scomodo della prima opzione è, tuttavia, l’unica soluzione se hai deciso di portare con te la tua auto.

Cosa vedere a Dugi Otok

Quarantacinque chilometri di piccoli tesori e grandi meraviglie. Dugi Otok – l’Isola Lunga – è un susseguirsi di paesaggi che raccontano una Croazia vera, fatta di villaggi sospesi nel tempo, fari romantici affacciati su orizzonti sconfinati, natura selvaggia e spiagge meravigliose. Di seguito, trovi un elenco di cose da vedere sull’Isola Lunga in Croazia; luoghi che sapranno conquistare il tuo cuore – che tu sia un’anima tranquilla alla ricerca del relax più totale, sia che tu sia un viaggiatore avventuroso che ama fare qualcosa di diverso e nuovo ogni giorno.

Sali

iStock

Chiamarla città non sarebbe credibile ma, nonostante ciò, è il centro abitato principale di tutta l’isola. Sali – il cui nome deriva dalle saline di epoca medievale – è un piccolo ecosistema che si regge su una vita completamente dedicata al mare, tradizioni genuine e lentezza mediterranea. Non ci sono attrazioni celebri da visitare, se non la sua piccola Chiesa di Santa Maria, ma ciò che incanta sono le sue casette in pietra che si affacciano su un piccolo porto dove le barche con le vernici scrostate ondeggiano leggere, e il profumo di pietanze della tradizione croata si sprigiona dai tanti ristorantini, bar e locali che punteggiano il porto. Concediti una passeggiata lungo la riva nelle ore del tramonto e ammira cieli rosa infuocati e un’atmosfera capace di regalare una sensazione immediata di pace e serenità. Sali è anche il punto di partenza per salpare verso le isole Kornati o per visitare il Parco Naturale di Telašćica di cui ti parleremo nei prossimi paragrafi.

Piccolo villaggio di Božava

Dopo Sali, il secondo villaggio dell’isola è quello di Božava. Piccolo e discreto, si trova sulla costa nord-ovest dell’isola, immerso in una baietta tranquilla e abbracciato dal profumo di resina che si sprigiona dai pini marittimi. Simile a Sali, è fatto di casette in pietra, un porticciolo e qualche piccola e sobria struttura ricettiva che non deturpa né il panorama né l’atmosfera sospesa a un tempo che fu. Il piccolo villaggio è il luogo perfetto per chi cerca autenticità e quiete. Ti consigliamo di prendere il trenino che porta alla spiaggia di Sakarun – di cui ti parleremo alla fine di questo articolo – per goderti un viaggio rilassante che attraversa boschetti profumati e scorci incredibili. Infine, concediti una passeggiata serale romantica sul suo molo o una cena all’aperto. La soddisfazione di sentirsi parte di una vita più lenta è garantita!

Parco naturale di Telašćica

Senza dubbio, l’attrazione principale di Dugi Otok, nonché una delle aree protette più straordinarie della Croazia. Il Parco Naturale di Telašćica è un angolo di mondo dove la natura è protagonista assoluta e dove l’uomo è un minuscolo spettatore. La baia si sviluppa principalmente nell’entroterra ed è costituita da piccole insenature lungo la costa e da cinque isole. Il paesaggio è variegato, da un lato puoi trovare pinete profumate, uliveti e prati fioriti mentre, dall’altro, grandi scogliere che si tuffano a picco sul mare aperto. Dire che l’area è disabitata non sarebbe propriamente corretto viste le 250 specie di piante e animali che la popolano. Un vero paradiso per chi ama perdersi nella bellezza della natura, immortalarla o, semplicemente, viverla con tutti i sensi. Per godere appieno dell’esperienza di questa riserva naturale, ti consigliamo di esplorarla in bici o a piedi, percorrendo sentieri panoramici che ti toglieranno il fiato. Non perderti l’occasione di ammirare il mondo dal belvedere del parco: un’esperienza unica che ti farà capire come il silenzio, in realtà, possa essere assordante. Ecco alcune informazioni utili se deciderai di visitare il parco:

come raggiungere il Parco naturale di Telašćica: il parco dista circa 5 chilometri da Sali, puoi raggiungerlo in auto o in bici in soli 5-10 minuti; oppure a piedi con una passeggiata ci circa un’ora e mezza (con qualche tratto in salita). In alternativa, puoi raggiungerlo via mare con un fast boat da Sali o, ancora, con un transfer o taxi organizzato che offre trasferimenti andata e ritorno da Sali.

il parco dista circa 5 chilometri da Sali, puoi raggiungerlo in soli 5-10 minuti; con una passeggiata ci circa un’ora e mezza (con qualche tratto in salita). In alternativa, puoi raggiungerlo con un fast boat da Sali o, ancora, con un che offre trasferimenti andata e ritorno da Sali. Tips&Tricks: se viaggi in alta stagione, ti consigliamo di prenotare un tour o acquistare i biglietti per il parco online. Indossa abbigliamento comodo e porta con te acqua, cibo e qualcosa per proteggerti dal sole.

Lago di Mir

iStock

Un altro luogo imperdibile, nascosto tra le dolci colline del Parco di Telašćica, è il lago salato di Mir, una delle meraviglie più inaspettate di tutta l’isola. Separato dal mare solo da una lingua di roccia, le acque di questo lago sono le più calde dell’Adriatico e ricche di sali minerali. Non a caso, il Lago di Mir, viene spesso indicato come luogo ideale per recuperare la salute di pelle e articolazioni. In estate l’acqua è calma e rappresenta la condizione perfetta per un bagno rilassante. Qui non ci sono stabilimenti attrezzati e nemmeno orde di persone intente a occupare le sue spiaggette con schiamazzi e rumori molesti. Sarete solo tu e la natura più incontaminata. Per raggiungere il parco hai diverse possibilità:

via terra: puoi raggiungerlo in auto o in bici partendo da Sali e imboccando la strada D109 verso sud-est. Non puoi sbagliare, il parco e il lago sono perfettamente segnalati. A separare il parcheggio dal lago ci sono circa 3-4 chilometri di sentiero dalla difficoltà bassa e adatto a tutti i tipi di viaggiatori.

puoi raggiungerlo in o in partendo da Sali e imboccando la strada D109 verso sud-est. Non puoi sbagliare, il parco e il lago sono perfettamente segnalati. A separare il parcheggio dal lago ci sono circa 3-4 chilometri di sentiero dalla difficoltà bassa e adatto a tutti i tipi di viaggiatori. Via mare: puoi arrivare in barca o in kayak , attraccando alla baia di Mir Bay e, dalla cala, proseguendo a piedi per 5 minuti circa.

puoi arrivare in o in , attraccando alla baia di Mir Bay e, dalla cala, proseguendo a piedi per 5 minuti circa. A piedi: per un’esperienza completa puoi valutare di intraprendere un’escursione a piedi da Sali fino al lago. La camminata è facile e ti permetterà di ammirare splendidi panorami sul parco.

Faro di Veli Rat

Lo chiamano il guardiano dell’estremo nord. Il faro di Veli Rat, con i suoi 42 metri di sobria raffinatezza che si affacciano sul blu più totale, è il faro più alto di tutto l’Adriatico. Eretto a metà ‘800, ancora oggi svolge la sua funzione di guida per le imbarcazioni che solcano le sue acque ed è profondamente immerso in una pineta silenziosa e suggestiva. Attorno a esso si aprono calette tranquille e piccole spiagge. Non solo questo faro è aperto al pubblico e, se lo vorrai, potrai salire sulla sua cima e godere di una vista mozzafiato sull’infinito, ma è anche possibile dormire nel faro, soggiornando in uno degli appartamenti ricavati dalla vecchia casa del guardiano. Se hai in mente qualcosa di romantico, questa potrebbe essere l’occasione perfetta per dare vita al tuo sogno.

Cosa fare a Dugi Otok (e dintorni) in estate

L’estate di Dugi Otok è un’estate di vita lenta ma che non annoia. Ogni giorno potrai fare qualcosa di diverso, qualcosa che saprà stupirti e rilassanti al contempo. Che sia una giornata di mare o un’escursione, quest’isola ha davvero tanto da offrire. Ecco alcune esperienze da provare assolutamente sull’Isola Lunga in Croazia.

Gite in barca e snorkeling

Il modo più autentico per scoprire l’anima di quest’isola è salpare verso il mare e navigare lungo la sua costa frastagliata. Baie nascoste, spiagge irraggiungibili via terra, grotte marine e scorci mozzafiato. Ogni angolo saprà conquistarti il cuore. Se non hai la patente nautica non c’è alcun problema, esistono tanti tour organizzati che prevedono escursioni in barca e anche soste per fare snorkeling e immersioni. Prova a cercare nei siti delle compagnie che li organizzano per trovare la formula più adatta al tuo concetto di vacanza.

Fare kayak nella baia di Pantera

Se ami gli sport acquatici, non perderti l’occasione di pagaiare in kayak nella baia di Pantera. Le acque calme, il fondale basso e luminescente e la natura incontaminata che la circonda rendono questa baia il luogo perfetto per lunghe esplorazioni in kayak. La natura flessibile di questa tipologia di imbarcazione ti permetterà di accedere a piccole grotte e minuscole spiagge dove potrai soddisfare la tua sete di solitudine.

Scoprire i magnifici dintorni

Se la tua natura da esploratore ti spinge a visitare anche qualcosa di esterno all’Isola Lunga, ci sono molti luoghi nei suoi dintorni che fanno al caso tuo. Due di questi, però, sono davvero imperdibili.

Il Parco Nazionale delle isole Kornati: 80 isole e isolotti che meritano una visita. Le Kornati sono un arcipelago che ammalia per la sua bellezza ruvida e il silenzio che lo avvolge. Partendo da Sali puoi visitarle con una gita giornaliera in barca e godere di un’esperienza quasi mistica fatta di pareti di roccia, insenature cristalline e acque cangianti a seconda dell’ora del giorno. Imperdibile.

80 isole e isolotti che meritano una visita. Le Kornati sono un arcipelago che ammalia per la sua bellezza ruvida e il silenzio che lo avvolge. in barca e godere di un’esperienza quasi mistica fatta di pareti di roccia, insenature cristalline e acque cangianti a seconda dell’ora del giorno. Imperdibile. Zara: prima di tornare alla realtà di tutti i giorni, concediti una sosta a Zara, una delle città croate più affascinanti in assoluto. Passeggia per il suo centro storico, visita la sua Chiesa di San Donato ma, soprattutto, vai a vedere l’Organo Marino; una banchina con dei fori che, quando colpiti dalle onde, suonano come un organo del mare. Da qui potrai assistere a uno dei tramonti più belli della tua vita.

Le 8 spiagge più belle di Dugi Otok

Le spiagge dell’Isola Lunga in Croazia non sono solo belle, sono straordinarie, spettacolari e mozzafiato. Ognuna diversa dall’altra, ognuna con qualcosa da raccontare. Quasi sempre immerse in contesti naturali intatti e quasi mai attrezzate con bagni e stabilimenti, sono spiagge che offrono la possibilità di ritrovare un contatto con la natura ormai perduto. Acque calme e cristalline, sabbie dorate o ciottoli levigati, calette segrete o ampie baie, ogni spiaggia sembra uscita dalle mani di un pittore paziente e in pace con il mondo. Ecco le 8 spiagge più belle di Dugi Otok.

1) Sakarun

Spiaggia simbolo dell’isola, Sakarun la trovi su cartoline, brochure e poster che promuovono il turismo a Dugi Otok. Una distesa – a forma di mezzaluna – di sabbia bianchissima, avvolta dall’abbraccio profumato di una rigogliosa pineta e lambita da acque che cambiano colore passando dal turchese brillante al blu profondo. Il fondale basso e il mare calmo, la rendono la spiaggia perfetta per bambini e persone che vogliono una vacanza rilassante. Un accorginemento: in piena stagione questa spiaggia – essendo per l’appunto il simbolo dell’isola – può essere decisamente affollata; ti consigliamo quindi di arrivare la mattina presto o verso sera per godertela in tutta la sua quiete.

2) Veli Žal

Meno gettonata della celebre Sakarun, ma comunque molto apprezzata e affascinante è la spiaggia di Veli Žal, collocata sul versante ovest dell’Isola Lunga. È una spiaggia di ciottoli gentilmente levigati dal mare e dal tempo che accoglie la dolcezza del moto ondoso di un mare cristallino e turchese. Scrutando l’orizzonte potrai godere di un’ampia vista sulla piccola isola di di Mežanj e potrai respirare a pieni polmoni tutto il piacere di un’atmosfera sospesa nel tempo. Niente musica, niente urla, schiamazzi o rimbombi di racchette o palloni. Qui la melodia è quella dell’acqua che lambisce la spiaggia e il verso di qualche gabbiano curioso. La scelta ideale per chi desidera una fuga dal tran-tran della quotidianità.

3) Spiaggia di Veli Rat

Se prima ti abbiamo raccontato del Veli Rat, il famoso faro più alto di tutto l’Adriatico, arrivati a questo punto non potevamo di certo esimerci dal raccontarti la spiaggia su cui veglia: la Spiaggia di Veli Rat. Rocciosa, ruvida e autentica, questo angolo sperduto dell’Isola Lunga in Croazia è la soluzione perfetta per chi, alle lunghe distese di sabbia, predilige la natura selvaggia e ruggente che, al mare, si traduce in acque profonde e potenti. Colori intensi, un paesaggio marziano, a tratti lunare, che ricorda quasi il set di Dune e che invita lo sguardo a prendere la rincorsa fino all’orizzonte. Ovviamente, non serve nemmeno dirlo, questa spiaggia non è attrezzata e non offre alcun tipo di servizio, sei tu che devi decidere che forma dare alla tua sosta su questa lingua di terra dal carattere sublime. Un consiglio: per la conformazione dei suoi fondali portati maschera e boccaglio; fare snorkeling qui non ha prezzo.

4) Brbinjscica Bay

Esistono spiagge che amano ostentare la propria bellezza e spiagge che preferiscono svelarsi solo a chi ha il coraggio di cercare. Brbinjscica Bay è una di queste. Una baia nascosta, perfetta per chi ama l’avventura e le grandi gioie delle piccole scoperte. Per raggiungere questa spiaggia dell’Isola Lunga in Croazia, devi percorrere una strada sterrata a piedi o, se lo preferisci, arrivarci via mare in barca. È proprio la difficoltà nel raggiungerla che la rende una meta così speciale, il cui paesaggio diventa il rewarding perfetto per chi decide di cercarla. Una conca rocciosa immersa nell’acqua trasparente con grotte da esplorare e scorci incredibili che ti faranno dimenticare di essere sul pianeta terra. Brbinjscica Bay non è la spiaggia di chi vuole le cose comode, ma è il rifugio di chi ama sentirsi parte della natura e vuole starsene il più lontano possibile dal mondo.

5) Telašćica Bay

iStock

Situata all’interno dello splendido Parco Naturale di Telašćica, c’è una baia – la Telašćica Bay – fatta di numerose calette piccole e appartate dove la natura è protagonista indiscussa. Niente spiagge di sabbia, niente chioschi, aperitivi o servizi igienici: qui gli alberi corrono liberi fino alla riva, l’acqua ipnotizza gli occhi di chi guarda con il suo colore verde smeraldo e i suoi riflessi ottici, il sole accarezza le calette e qualche uccello di mare vola indisturbato. È la spiaggia perfetta per chi vuole riprendersi dopo un’escursione a piedi nel parco o dopo aver esplorato il Lago di Mir e, grazie al suo silenzio etereo, è perfetta anche per chi vuole perdersi tra le pagine di un buon libro senza essere disturbato.

6) Lojisce Bay

Ci spostiamo sul versante nord dell’Isola Lunga in Croazia per immergerci in un’altra baia intima e appartata, perfetta per chi vuole ritrovare la connessione tra il proprio spirito e quello del mare. Lojisce Bay non offre alcun servizio e nessuna comodità, ma regala un panorama mozzafiato, un fondale roccioso, e una presenza umana ridotta all’osso. Una spiaggia ideale per chi vuole isolarsi e fare del suono delle onde che si mescola al fruscio delle fronde dei pini marittimi la colonna sonora della propria estate. Anche in questo caso – come per la Spiaggia di Veli Rat – non dimenticare maschera e boccaglio: il fondale roccioso fa da habitat a diverse specie di flora e fauna di mare che sapranno intrattenerti tra un tuffo e l’altro.

7) Skrača Beach

Piccola, defilata e difficile da trovare, Skrača Beach è uno di quei luoghi che se riesci a visitare ti faranno sentire un privilegiato. Spesso deserta anche in estate, è il posto perfetto per chi vuole godersi una vacanza lontana da tutto e da tutti. Il mare turchese e il paesaggio essenziale che ricorda una poesia di Eugenio Montale saranno gli strumenti con i quali potrai ricaricare le batterie della tua anima. Il mare, trasparente come una piscina, si fonde con il colore del cielo creando un paesaggio surreale e davvero unico.

8) Čuna Bay

A volte la semplicità sorprende di più della maestosità, e questa cosa Čuna Bay la sa molto bene. Situata a sud-est dell’Isola Lunga è una piccola spiaggia senza pretese raggiungibile in barca o con una breve passeggiata. L’atmosfera rilassata, l’acqua calma e poco profonda, e il fondale sabbioso la rendono il luogo perfetto per chi ama le spiagge semplici ma comunque desolate. A differenza delle sue sorelle non colpisce al primo sguardo, ma entra piano piano sotto la tua pelle raggiungendo il tuo cuore e facendolo suo per sempre.

Dugi Otok non è una semplice e comune isola: è un invito a rallentare. Ascoltare il silenzio, assaporare i gusti mediterranei, riempirsi gli occhi di meraviglia, respirare i suoi profumi che cambiano in base al punto dell’isola in cui ti trovi e toccare con mano la bellezza della natura; l’Isola Lunga in Croazia va vissuta coinvolgendo tutti i tuoi sensi. Che tu decida di nuotare nel lago di Mir o nel suo mare, di scoprire i suoi villaggi o restare nelle sue parti più remote, quest’isola ti lascerà un ricordo che va oltre il concetto di “bella vacanza” per fare spazio a un’esperienza capace di cambiarti per sempre.