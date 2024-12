Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Vista dall'alto della città di Gränna

Nel cuore della regione di Småland, ai piedi delle maestose montagne delle Grigne, si trova un piccolo ma affascinante paese che da oltre 160 anni è simbolo di una tradizione dolciaria unica: Gränna, la capitale svedese delle caramelle.

Famosa per la produzione delle polkagris, le iconiche caramelle a forma di bastone rosso e bianco, questa cittadina accoglie ogni anno migliaia di visitatori attratti dalla sua storia, dai suoi profumi e dalla possibilità di assistere alla realizzazione di queste prelibatezze artigianali. Ma la storia della polkagris non è solo una questione di dolcezza, è anche una testimonianza di coraggio, intraprendenza e tradizione femminile.

La nascita della polkagris, storia di resilienza

Tutto ha avuto inizio nel 1859, quando una giovane vedova, Amalia Eriksson, con una figlia di nome Ida da crescere, decise di reinventarsi per garantire un futuro a sua figlia. Amalia, che viveva a Gränna, iniziò a produrre dolci per matrimoni, battesimi e funerali, un’attività che presto divenne un successo. Ma ciò che rende la sua storia ancora più straordinaria è che, nonostante le leggi svedesi dell’epoca non permettessero alle donne di gestire un’impresa, Amalia riuscì ad ottenere la licenza per vendere i suoi dolci dal magistrato di Gränna e il benestare del sindaco per avviare la sua attività.

Il suo prodotto, la polkagris, inizialmente veniva preparato in piccole palline, ma ben presto Amalia cambiò forma, dando vita alla tipica caramella a bastone. L’impasto, che prevedeva una miscela di zucchero, aceto e acqua, veniva bollito, lavorato e tirato fino a raggiungere la consistenza perfetta. Una parte del prodotto veniva colorata di rosso, mentre l’altra, bianca, veniva aromatizzata con menta piperita. La polkagris, da subito amata per il suo gusto fresco e il suo aspetto vivace, divenne un simbolo non solo di Gränna, ma anche di un’imprenditoria femminile pionieristica che ha segnato la storia della città.

La polkagris oggi, una tradizione vivente

Oggi, a Gränna, la tradizione della polkagris è ben viva, e ogni anno attira in Svezia circa 800.000 visitatori. Il piccolo borgo, che conta poco più di 2.700 abitanti, è un vero e proprio centro di produzione per le caramelle a bastone, con 14 pasticcerie specializzate nell’arte di fare le polkagris. La qualità e l’autenticità di questi dolci sono talmente apprezzate che nel 2022 la polkagris di Gränna ha ricevuto l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) dall’Unione Europea, una certificazione che ne tutela l’origine e la produzione esclusiva all’interno dei confini della cittadina.

Fonte: iStock

Seppur il gusto classico alla menta rimanga il più amato, le caramelle sono oggi proposte in numerose varianti, dalle più tradizionali come la cannella, al più originale gusto whisky. Ma ciò che non cambia mai è l’approccio artigianale, che permette ai visitatori di assistere direttamente alla realizzazione delle caramelle nelle vetrine dei negozi. Gränna ha saputo trasformarsi da piccolo villaggio di pescatori a meta turistica di grande attrazione, senza mai perdere il legame con la sua tradizione dolciaria.

Gränna, perché è il cuore della dolcezza svedese

Per comprendere appieno il fascino di Gränna, è necessario immergersi nel suo clima natalizio, che durante le festività si trasforma in un magico mercato di Natale, dove le polkagris sono le indiscusse protagoniste. I negozi lungo la via principale, Brahegatan, sono un tripudio di colori e profumi, pronti ad accogliere i turisti desiderosi di assaporare la storia e il gusto della città. In questo periodo, è anche possibile assistere a concerti natalizi e visitare il museo dedicato alla fondatrice Amalia Eriksson, che racconta la sua vita e il suo impatto sulla comunità.

Un’altra curiosità riguarda il famoso Polkagris Day che si celebra ogni anno il 20 aprile, quando la produzione di polkagris inizia ufficialmente in vista della stagione delle festività. Durante questo giorno, la città si prepara all’arrivo della grande affluenza di turisti, con eventi speciali e attività che celebrano la storia di questa caramella leggendaria.