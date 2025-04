Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

C’è chi la visita per la sua architettura e il fascino un po’ gotico dei dintorni, chi per la storia ancora viva tra i palazzi del centro e chi per la vita notturna frizzante e alternativa – nonché, c’è chi ha scoperto che ad oggi è una delle mete europee più economiche in assoluto! Ma Bucarest è anche una città che si lascia scoprire attraverso lo shopping e i souvenir, tanti, da portare a casa come ricordo del viaggio. Non uno shopping di quelli fini a sé stessi, fatto solo di vetrine e scontrini, ma quello che racconta qualcosa, che ha il profumo dei mercati e il fascino delle mani che creano, delle botteghe che resistono e della cultura che si trasforma in oggetti.

Se vi state chiedendo cosa valga la pena acquistare durante una visita nella capitale rumena, la risposta è semplice: tutto quello che vi fa dire “questo lo trovo solo qui”. Sì, perché Bucarest è piena di spunti, di cose belle e spesso anche a prezzi davvero convenienti. Dalle ceramiche tradizionali agli abiti firmati, passando per marmellate locali, liquori robusti, tessuti ricamati e oggetti vintage, la città è un paradiso per chi ama tornare a casa con qualcosa di speciale.

E il bello è che si può fare shopping senza stress. Basta una passeggiata nel centro o una capatina in uno dei tanti centri commerciali per scoprire un universo di possibilità, tutte diverse e capaci di soddisfare ogni budget.

Souvenir tradizionali e chicche made in Romania

Chi è in cerca di autenticità, di storie da portare via insieme a una valigia piena di emozioni, dovrebbe iniziare il proprio tour di shopping a Bucarest da uno dei luoghi più vibranti della città: il mercato di Obor. Questo è il cuore pulsante del commercio popolare, dove il folklore rumeno incontra il profumo di spezie e conserve e dove ogni bancarella ha una storia da raccontare.

Qui si trovano le celebri ceramiche di Horezu, realizzate a mano da artigiani che portano avanti una tradizione secolare. I colori vivaci, i motivi floreali e geometrici, le forme irregolari ma perfette nella loro imperfezione fanno sì che ogni pezzo sia unico. Portarne a casa una significa avere con sé un frammento di arte popolare che parla la lingua del passato.

Ma il viaggio tra i sapori non finisce qui. Se amate i prodotti tipici, non potete non assaggiare – e comprare, naturalmente – la marmellata di prugne Topoloveni, unica nel suo genere e tutelata dal marchio IGP. Dolce ma intensa, è perfetta a colazione o per accompagnare i formaggi stagionati. Un piccolo vasetto racchiude tutta la genuinità delle campagne rumene.

Per chi ha gusti ancora più decisi, l’acquisto ideale è una bottiglia di tuica, il liquore nazionale ricavato dalla fermentazione delle prugne. Forte, aromatico e decisamente caratteristico, è l’ideale per chi ama collezionare sapori autentici e fuori dal comune. Ed è anche un ottimo modo per sorprendere gli amici con qualcosa che difficilmente troveranno al supermercato sotto casa, Made in Romania.

Se siete appassionati di storia e oggetti d’altri tempi, invece, vi suggeriamo di non saltare la visita al negozio di fianco al Museo del Contadino Romeno. Una vera e propria miniera di meraviglie, dove scovare oggetti antichi legati alla vita contadina, come utensili in legno, tessuti ricamati, icone sacre e piccole sculture in ceramica o metallo. Ogni pezzo racconta un frammento della Romania più autentica, quella che vive nei villaggi, nei rituali tramandati e nella bellezza delle cose fatte a mano.

Shopping urbano a Bucarest, tra outlet e boutique trendy

Per chi ama invece una dimensione più contemporanea dello shopping ma spesso non ha mai tempo di farlo e la vacanza si rivela l’occasione adatta, Bucarest offre un lato decisamente moderno e cosmopolita. I centri commerciali della città sono enormi, funzionali e ricchi di negozi per ogni gusto. E il bello è che spesso i prezzi sono molto più accessibili rispetto a quelli delle capitali dell’Europa occidentale, il che rende lo shopping un’attività ancora più piacevole.

Uno dei punti di riferimento è senza dubbio l’Unirea Shopping Center, nel cuore della città. Qui si trova un mix di marchi internazionali e negozi locali, in un’atmosfera vivace e sempre piena di gente. È perfetto per fare acquisti senza allontanarsi troppo dal centro storico.

Se vi trovate nei quartieri più residenziali o avete voglia di esplorare altre zone della città, potete optare per Plaza Romania o Bucuresti Mall, due templi dello shopping che offrono di tutto: abbigliamento, elettronica, accessori, cosmetici e persino piccoli oggetti di design. Ottimi anche per chi cerca promozioni, offerte last minute o vuole dedicarsi a un pomeriggio di shopping rilassato tra una pausa caffè e una sessione di vetrine compulsive.

Gli amanti del fashion più esclusivo, invece, troveranno la loro dimensione ideale tra Piata Romana e Piata Unirii, dove si concentrano le boutique di lusso e i grandi nomi dell’alta moda. Da Armani a Dolce & Gabbana, passando per Versace, il cuore chic di Bucarest è una passerella elegante dove ogni vetrina sembra raccontare una nuova tendenza.

Ma Bucarest è anche una capitale creativa e lo dimostra con un’offerta sempre più interessante di concept store e negozi di design, dove scoprire oggetti d’arredo, gioielli contemporanei, capi handmade e collezioni di giovani stilisti locali. In questi spazi – spesso curati, minimalisti e ricercati – si respira una Romania nuova, giovane e piena di idee, un Paese che guarda avanti, ma che non dimentica le proprie radici.