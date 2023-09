C’è una grande torta nuziale in un giardino inglese. E puoi visitarla

Fonte: Getty Images - Foto di Jim Dyson La torta nuziale gigante è visitabile e si trova nel giardino di Waddesdon Manor

Immensa, decorata come in una fiaba e dentro un suggestivo ed elegante giardino inglese: stiamo parlando di una grande torta nuziale che, da questa estate, è possibile visitare nella lussureggiante area verde di una famosa tenuta della contea del Buckinghamshire, in Inghilterra.

Bianca, finemente decorata con dettagli color verde menta, celesti e dorati, si tratta di un’installazione artistica dall’aspetto davvero magico. E, naturalmente, non commestibile essendo stata realizzata con 25 mila piastrelle. Ma The wedding cake, questo il nome dell’installazione, non perde il suo fascino che non è solo quello di imbattersi in un’opera d’arte che sembra uscita da un sogno, infatti è possibile visitare anche il suo interno (esatto: c’è una porta per accedervi) e accrescere la sensazione di incanto grazie a una vera e propria immersione nella fantasia. A realizzarla, nei giardini di Waddesdon Manor, l’artista portoghese Joana Vasconcelos.

The wedding Cake, l’opera d’arte che celebra l’amore

Celebra l’amore The Wedding Cake di Joana Vasconcelos, lo dice il nome, ma ce lo ricordano anche le fattezze che richiamano proprio quelle di una sontuosa e ricca torta nuziale uscita da una fiaba. Si trova nel giardino di una tenuta inglese ed è davvero imponente, basti pensare che l’artista portoghese per realizzarla ha utilizzato 25 mila piastrelle. Si può ammirare dall’esterno, ma anche dall’interno e, a commissionarla, è stata la Rothschild Foundation. Il barone Ferdinand de Rothschild, infatti, fece costruire Waddesdon Manor, con il meraviglioso giardino in cui ammirare la grande torta, tra il 1874 e il 1885 perché custodisse la sua collezione d’arte. Sempre lì ospitava delle feste.

Oggi il proprietario della magione è Lord Jacob Rothschild ed è possibile vistarla in tua la sua straordinaria bellezza: sia negli interni, in cui spiccano ricche decorazioni, sia nelle aree esterne, con il suggestivo giardino in stile vittoriano.

In questo contesto, che sembra un sogno diventato realtà fatto di colori sgargianti, verde intenso, cura e bellezza, si trova The Wedding Cake, visitabile fino al 26 ottobre e che vale la pena di essere inserita tra le cose da vedere, se si programma una vacanza nella contea del Buckinghamshire, che si trova nella zona sud-orientale dell’Inghilterra.

Dalla torta nuziale alla tenuta: immersi in un sogno

L’installazione è alta circa 12 metri e si sviluppa su tre livelli, per visitarla c’è tempo fino al 26 ottobre 2023. Si trova all’interno di un boschetto nel giardino e la visita dura circa 45 minuti. Come spiegato sul sito ufficiale si tratta di una celebrazione dell’amore, della festa e della gioia; le piastrelle – realizzate dalla manifattura portoghese – sono multicolore, nei toni pastello e ricordano la glassa che ricopre i dolci.

La torta è solo una delle tante meraviglie che si possono ammirare in questa tenuta che è un vero e proprio luogo d’arte e di bellezza. Tanto da essere stato scelto in diverse occasioni come location e ambientazione di film, serie televisive e produzioni famose. Tra le più celebri come dimenticare che è stato uno dei set di La Regina Carlotta: una storia di Bridgerton, The Crown (serie 2 e 5) e Downton Abbey (stagione 2).

È possibile visitare Waddesdon Manor e i suoi giardini, lasciarsi incantare dalle opere d’arte che custodisce (basti pensare che la collezione supera i 15 mila pezzi), dai suoi tanti luoghi suggestivi e prendere parte agli eventi (tutti da scoprire sul sito ufficiale).