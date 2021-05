In questo hotel galleggiante ti sentirai come un protagonista di “The Crown”

editato in: da

Se siete appassionati delle storia reale e non avete perso neanche una puntata di The Crown, sicuramente conoscerete HMY Britannia, il panfilo della Famiglia Reale Britannica, nonché una delle imbarcazioni più importanti del mondo. Lo yacht, non più in funzione, è ormeggiato in modo permanente all’Ocean Terminal di Leith, a Edimburgo.

Diventata un museo, HMY Britannia attira ogni anno migliaia di visitatori desiderosi di scoprire qualsiasi tipo di curiosità sulla monarchia britannica. Ma c’è un altro motivo per visitare Leith, e si trova a pochissimi chilometri dallo yacht reale della regina Elisabetta II.

L’organizzazione no profit che si prende cura di HMY Britannia, diversi anni fa ha acquistato un Fingal, una delle tre navi responsabili della costa scozzese inaugurata nel 1963. Dopo il restauro, l’imbarcazione è stata trasformata in un hotel galleggiante di lusso, attraccato proprio a pochi passi dal famoso yacht della Regina.

L’hotel galleggiante restituisce un’esperienza regale e lussuosa, che sembra la naturale continuazione di HMY Britannia. È come se l’organizzazione avesse pensato a una sorta di itinerario reale per i viaggiatori in arrivo a Edimburgo, offrendo loro un’esperienza immersiva nella monarchia del XX secolo.

Questa volontà si intuisce anche negli interni che sfruttano il design neoclassico e l’Art Déco per creare un’atmosfera elegante, lussuosa e reale. Ci sono i pavimenti in teak, rivestimenti in legno lucido, le superfici in marmo, gli infissi in ottone e i soffitti dorati. C’è persino una sala da ballo con ampie scale e un lucernario sul soffitto per osservare le stelle, e rendere la permanenza romantica e suggestiva.

Tutte le cabine all’interno del Fingal Hotel prendono il nome dai fari britannici. Ci sono diverse camere divise per grandezza e per servizi offerti, e c’è anche una suite presidenziale con un terrazzo privato.

Anche se non è situato nel cuore storico di Edimburgo, il Fingal Hotel può trasformarsi nella base di partenza per un itinerario alla scoperta dei segreti dei reali e della deliziosa Leith, un antico paesino di pescatori animato da negozi, bistrot e pub tradizionali che affacciano sul mare, nonché una delle zone principali dove gli scozzesi amano rifugiarsi.