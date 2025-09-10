L’autunno in Svizzera è un caleidoscopio di colori e organizzare un viaggio a bordo del Golden Pass è il modo più magico per viverlo

Getty Images Visitare la Svizzera in autunno a bordo del treno panoramico GoldenPass

Dopo i primi temporali estivi è inevitabile iniziare a pianificare vacanze che profumano d’autunno. Una buona idea? Un viaggio in treno. Una soluzione come il GoldenPass dà modo di scoprire il panorama svizzero da Lucerna a Montreaux godendosi non solo la destinazione, ma anche il percorso (e la vista che offre). Un paesaggio da cartolina tra boschi che si tingono di giallo e rosso, laghi che riflettono cieli dalle sfumature pastello e montagne che si preparano ad essere ricoperte di neve. Per gli autumn lover (ma non solo) il GoldenPass svizzero è il modo migliore per un momento di relax a ritmo slow per visitare le Alpi.

L’itinerario del treno panoramico GoldenPass

Il GoldenPass è un treno panoramico svizzero che ci porta alla scoperta delle Alpi attraverso un itinerario autunnale sinonimo di slow tourism. Si parte dalla pittoresca Lucerna, che incanta con ponti coperti e un imperdibile lago dove si specchiano le montagne. Si supera dunque il valico del Brünig, attraversando vallate dai colori caldi e dolci villaggi in legno; la corsa procede poi verso la città di Interlaken, incastonata tra due laghi. Se ci si ferma qui si potrà percorrere la passeggiata vista Jungfrau.

Il viaggio continua tra chalet alpini, pascoli e boschi che durante il periodo autunnale diventano incredibilmente fotogenici per gli amanti del foliage. Si arriva dunque a Gstaad, la località glamour amata dalle star di Hollywood, dove boutique eleganti e chalet di lusso convivono con sentieri di montagna e malghe produttrici di deliziosi formaggi.

Il treno raggiunge quindi la tappa finale: Montreaux, che offre uno dei panorami più scenografici che si possa immaginare, con i vigneti che degradano verso il lago di Ginevra e le sue acque turchesi. L’atmosfera è notevolmente diversa, sembra quasi strizzare l’occhio al Mediterraneo con terrazze e un lungolago dove passeggiare.

Il GoldenPass è affascinante tutto l’anno, ma l’autunno gli regala un tocco in più. I boschi sembrano incendiarsi di colori caldi, i vigneti attorno a Montreux si tingono d’oro, e le montagne mostrano il primo velo bianco della neve; insomma, è la stagione perfetta per vivere il contrasto tra le giornate limpide e i tramonti dorati delle Alpi Svizzere.

Info utili

C’è la possibilità di viaggiare in posti VIP, che si trovano proprio in testa alla locomotiva e offrono una maggiore visibilità sui luoghi che il treno attraversa. In alternativa, si può vivere e respirare un’atmosfera d’altri tempi optando per il ticket Classic, che permette di trascorrere il viaggio a bordo di carrozze vintage dall’anima retrò.

L’itinerario dura circa 5 ore ma si può scegliere di percorrerne solo una parte, scendere in una delle tappe intermedie e scoprire le meraviglie del territorio a piedi. Il GoldenPass è incluso negli abbonamenti ferroviari svizzeri come lo Swiss Travel Pass o l’Interrail, tuttavia – per vivere al meglio l’esperienza – conviene prenotare il posto in anticipo, soprattutto se si viaggia nei weekend autunnali, quando il richiamo del foliage attira molti viaggiatori.

Se stai pensando di goderti il foliage autunnale al massimo senza allontanarti troppo dall’Italia, magari per un weekend, il GoldenPass svizzero è un’occasione da non perdere per esplorare panorami mozzafiato.